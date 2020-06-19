Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
Соцсети
Дарья Дейнека
490

Выручали 200 тысяч рублей в месяц, расходов мало: в чём состоял бизнес «переадресаторов» для заблокированного Telegram Материал редакции

Сервисы ещё могут пригодиться, если Facebook поссорится с Павлом Дуровым.

1 комментарий
В закладки
Сервис t-do.ru

18 июня Роскомнадзор разблокировал Telegram. Ограничивать работу мессенджера регулятор начал в апреле 2018 года. С тех пор, чтобы открыть Telegram-ссылку, в России использовали сервисы переадресации.

Создатели t-do.ru, tmtr.me и ttttt.me рассказали vc.ru, сколько можно заработать на сервисах переадресации и как на их работу может повлиять конфликт Павла Дурова с Facebook.

Доходы и планы сервисов

Стоимость содержания сервисов переадресации — меньше 7000 рублей в месяц. Например, на свою работу tmtr.me ежемесячно тратит до 5000 рублей, а у ttttt.me уходит около 1000 рублей.

Основной способ монетизации — публикация рекламных баннеров на странице переадресации, однако пользуются этим не все. Например, создатель tmtr.me Сергей Цветаев и основатель ttttt.me Юрий Кижикин не показывают на своих сайтах рекламу, так как это не основная часть их бизнеса.

Ежемесячная рекламная выручка сервисов переадресации может быть выше 200 тысяч рублей, оценивают доходы конкурентов основатели площадок.

Когда был бум по трафику в 2018 году, я пробовал монетизировать сервис. Тогда размещение небольшого баннера или текстовой ссылки можно было продать по цене до 10 тысяч рублей при трафике в 200 тысяч человек в сутки.

Однако эффективность рекламы была низкой — клики плохо конвертировались в продажи.

Сергей Цветаев
основатель tmtr.me

Ещё одним способом заработка ранее была продажа уже существующего сервиса. «Площадки запускались, привлекали трафик, использовали SEO, а позже их продавали по цене до 1 млн рублей», — рассказал основатель t-do.ru Александр (он попросил не указывать фамилию в публикации), не называя посещаемость знакомых ему проданных площадок.

По его словам, большая часть сервисов для переадресации сейчас принадлежит одной группе людей. К примеру, у telegram.im, teleg.art, tele.click для связи указан один человек, с которым не удалось связаться.

Сам Александр договорился с ними о правах на публикацию рекламы на его площадке. Подробности сотрудничества он не раскрывает.

Сейчас основные домены Telegram, t.me и telegram.org, в России разблокированы, но предприниматели не планируют закрывать недорогие в содержании сервисы.

Например, пользователи публикуют ссылки через домен Кижикина ttttt.me, чтобы собирать статистику Telegram-каналов и подтверждать трафик в его сервисе для аналитики TGStat.ru. А Цветаев говорит, что закрывать площадку будет неуважительно по отношению к пользователям, потому что где-то через него могут стоять старые ссылки.

Кто использует сервисы переадресации

Аудитория сервисов переадресации может доходить до нескольких миллионов пользователей в месяц. Так, у ttttt.me она около 5 млн, рассказывает Кижикин.

«В 2018 году переадресацией больше всего пользовались Telegram-каналы ставок на спорт — до 70% переходов были на них, — вспоминает Цветаев. — Это было несколько каналов, которые вливали большие бюджеты в продвижение».

Сейчас в основном переадресованные ссылки на мессенджер используют в Instagram: вставляют их в Stories или в таргетинговую рекламу. При этом Instagram блокирует некоторые домены для переадресации в рекламных публикациях — их часто используют мошенники, а пользователи жалуются на ссылки.

Так произошло с сервисом tmtr.me в 2019 году. Их домен не пропускали фильтры Facebook Ads, поэтому число уникальных пользователей упало с 300 тысяч до 50 тысяч в сутки.

Создатель t-do.ru предполагает, что площадки для переадресации ещё могут пригодиться пользователям — например, в случае конфликта Telegram и Facebook. В июне 2020 года Павел Дуров обвинил Facebook и Instagram в публикации рекламы мошенников от его лица.

Учитывая конфликт Facebook и Дурова, вполне возможно, что будут идти ограничения на основные домены соцсети.

Так делает «ВКонтакте», где нельзя разместить рекламу на страницу Facebook. Такое могут применить к доменам Telegram, если посчитают его крупным игроком рынка..

Александр
основатель t-do.ru

#Telegram #мессенджеры

Дарья Дейнека
+3424
2
6
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Дарья Дейнека", "author_type": "editor", "tags": ["\u043c\u0435\u0441\u0441\u0435\u043d\u0434\u0436\u0435\u0440\u044b","telegram"], "comments": 1, "likes": 6, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 135077, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 19 Jun 2020 09:01:26 +0300", "is_special": false }
Альфа-Капитал
«Альфа-Капитал» трансформировалась в цифровую компанию
О том, как это было, рассказывает первый заместитель генерального директора УК «Альфа-Капитал» Юрий Григорьян.
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

Make Luv

1

Даже не знал, что такое существует. По-моему проще https://antizapret.prostovpn.org/ ничего нет. Годами работает и есть не просит.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Insense
Подписан
Отписаться
Как выводить b2c продукт из России на рынок США с помощью UGC контента и инфлюенсеров
Не секрет, что самой большой сложностью при выводе b2c продукта на другие рынки небольшой команде из России или стран С…
2
ProductStar
Подписан
Отписаться
Бизнес-модель Остервальдера: что это такое?
Стратегическое планирование важно для каждого бизнеса. Один из самых популярных инструментов — бизнес-модель Остервальд…
0
НИУ ВШЭ
Подписан
Отписаться
Нестандартная практика: какие задания дают студентам Вышки
Преподаватель ВШЭ Евгений Цаплин — о неформальных заданиях по маркетинговым коммуникациям.
27

Показать еще

Лучшие комментарии
Peter Dmitrienko
за день
Наверное, единственная хорошая новость, в заголовке которой есть Роскомнадзор.
Роскомнадзор заявил о разблокировке Telegram в России
Ware Wow
за неделю
«Яндекс» запустил «Телемост» — похожий на Zoom сервис видеозвонков, к которым можно присоединиться по ссылке

Прямой эфир

Ilya Semenov

«Яндекс» запустил «Телемост…

Михаил М

Twitter запустила голосовые…

Андрей Рядькин

«Сбербанк» отменил бесплатные…

Beerman

iPad Pro, клавиатура и трекпад…

Da Apricot

Коротко: задайте вопрос…

Evgeny Terentev

«Сбербанк» отменил бесплатные…

vlad krasnoff

IKEA займётся производством…

Алейченко Сергей

«Сбербанк» отменил бесплатные…

Avitologica.ru

«Хороший сигнал для…

Сломалось

Запись в подсайте Сломалось

Bublikov Anton

«Сбербанк» отменил бесплатные…

Михаил М

«Хороший сигнал для…

Михаил Похеров

Мой опыт бизнеса в 26 лет: 3…

Artem Nedorezov

«Сбербанк» отменил бесплатные…

Make Luv

Выручали 200 тысяч рублей в…

Михаил М

«Сбербанк» отменил бесплатные…

Mikhail Tatsky

«Сбербанк» отменил бесплатные…

Павел Замахаев

РБК: страховщики крупных…

Дмитрий Горкун

«Сбербанк» отменил бесплатные…

Савва Маркус

«Сбербанк» отменил бесплатные…