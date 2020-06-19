Сервисы ещё могут пригодиться, если Facebook поссорится с Павлом Дуровым.

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18 июня Роскомнадзор разблокировал Telegram. Ограничивать работу мессенджера регулятор начал в апреле 2018 года. С тех пор, чтобы открыть Telegram-ссылку, в России использовали сервисы переадресации.

Создатели t-do.ru, tmtr.me и ttttt.me рассказали vc.ru, сколько можно заработать на сервисах переадресации и как на их работу может повлиять конфликт Павла Дурова с Facebook.

Доходы и планы сервисов

Стоимость содержания сервисов переадресации — меньше 7000 рублей в месяц. Например, на свою работу tmtr.me ежемесячно тратит до 5000 рублей, а у ttttt.me уходит около 1000 рублей.

Основной способ монетизации — публикация рекламных баннеров на странице переадресации, однако пользуются этим не все. Например, создатель tmtr.me Сергей Цветаев и основатель ttttt.me Юрий Кижикин не показывают на своих сайтах рекламу, так как это не основная часть их бизнеса.

Ежемесячная рекламная выручка сервисов переадресации может быть выше 200 тысяч рублей, оценивают доходы конкурентов основатели площадок.

Когда был бум по трафику в 2018 году, я пробовал монетизировать сервис. Тогда размещение небольшого баннера или текстовой ссылки можно было продать по цене до 10 тысяч рублей при трафике в 200 тысяч человек в сутки. Однако эффективность рекламы была низкой — клики плохо конвертировались в продажи. Сергей Цветаев основатель tmtr.me

Ещё одним способом заработка ранее была продажа уже существующего сервиса. «Площадки запускались, привлекали трафик, использовали SEO, а позже их продавали по цене до 1 млн рублей», — рассказал основатель t-do.ru Александр (он попросил не указывать фамилию в публикации), не называя посещаемость знакомых ему проданных площадок.

По его словам, большая часть сервисов для переадресации сейчас принадлежит одной группе людей. К примеру, у telegram.im, teleg.art, tele.click для связи указан один человек, с которым не удалось связаться.

Сам Александр договорился с ними о правах на публикацию рекламы на его площадке. Подробности сотрудничества он не раскрывает.

Сейчас основные домены Telegram, t.me и telegram.org, в России разблокированы, но предприниматели не планируют закрывать недорогие в содержании сервисы.

Например, пользователи публикуют ссылки через домен Кижикина ttttt.me, чтобы собирать статистику Telegram-каналов и подтверждать трафик в его сервисе для аналитики TGStat.ru. А Цветаев говорит, что закрывать площадку будет неуважительно по отношению к пользователям, потому что где-то через него могут стоять старые ссылки.

Кто использует сервисы переадресации

Аудитория сервисов переадресации может доходить до нескольких миллионов пользователей в месяц. Так, у ttttt.me она около 5 млн, рассказывает Кижикин.

«В 2018 году переадресацией больше всего пользовались Telegram-каналы ставок на спорт — до 70% переходов были на них, — вспоминает Цветаев. — Это было несколько каналов, которые вливали большие бюджеты в продвижение».

Сейчас в основном переадресованные ссылки на мессенджер используют в Instagram: вставляют их в Stories или в таргетинговую рекламу. При этом Instagram блокирует некоторые домены для переадресации в рекламных публикациях — их часто используют мошенники, а пользователи жалуются на ссылки.

Так произошло с сервисом tmtr.me в 2019 году. Их домен не пропускали фильтры Facebook Ads, поэтому число уникальных пользователей упало с 300 тысяч до 50 тысяч в сутки.

Создатель t-do.ru предполагает, что площадки для переадресации ещё могут пригодиться пользователям — например, в случае конфликта Telegram и Facebook. В июне 2020 года Павел Дуров обвинил Facebook и Instagram в публикации рекламы мошенников от его лица.