Например, количество подписчиков и предыдущие популярные видео не помогут снова попасть в ленту.

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Сервис коротких видео TikTok рассказал, как формируется лента рекомендаций для пользователей — центральный элемент соцсети. Об этом vc.ru сообщил представитель компании.

Лента формируется на основе:

Действий пользователя — лайки, репосты, подписки, комментарии, создаваемые видео и скрытие неинтересных роликов.

Информации о видео, включая звуки, хэштеги, эффекты и популярные темы во вкладке «Интересное».

Параметров устройства и профиля. Например, настройки языка, геолокации и тип устройства. Как объяснили в компании, последний фактор влияет на ленту меньше всего.

Изначально лента пользователя формируется на основе выбранных при регистрации категорий, например, «Домашние животные» или «Путешествия». Затем приложение уточняет рекомендации на основе взаимодействия пользователя с первыми роликами.

Скрыть из своей ленты можно не только конкретный ролик, но и автора или видео с использованием определённого звука. Кроме того, пользователи могут сообщать о видео, которые, по их мнению, не соответствуют правилам площадки. Эти действия также влияют на формирование ленты.

В ленту также может попасть видео, которое понравилось пользователю со схожими интересами.

Количество подписчиков и предыдущие популярные видео в аккаунте не влияют на попадание в ленту рекомендаций, добавили в TikTok. Платформа ограничивает показы дублей, роликов, созданных одним автором или с одним и тем же звуком, а также спам.

Иногда TikTok намеренно показывает в ленте несоответсвующий интересам ролик. Так пользователь может открыть для себя новую категорию, а площадка — лучше определить, какой контент популярен среди широкой аудитории. Однако видео вроде роликов с медицинскими процедурами в рекомендации не попадут, если пользователь не подтверждал интерес к такой тематике. Кроме того, в ленте обычно не появляются новые ролики на этапе модерации или спам-контент.