Прямой эфир
авторизацию с помощью уговоров
Например, количество подписчиков и предыдущие популярные видео не помогут снова попасть в ленту.
Сервис коротких видео TikTok рассказал, как формируется лента рекомендаций для пользователей — центральный элемент соцсети. Об этом vc.ru сообщил представитель компании.
Лента формируется на основе:
Изначально лента пользователя формируется на основе выбранных при регистрации категорий, например, «Домашние животные» или «Путешествия». Затем приложение уточняет рекомендации на основе взаимодействия пользователя с первыми роликами.
Скрыть из своей ленты можно не только конкретный ролик, но и автора или видео с использованием определённого звука. Кроме того, пользователи могут сообщать о видео, которые, по их мнению, не соответствуют правилам площадки. Эти действия также влияют на формирование ленты.
В ленту также может попасть видео, которое понравилось пользователю со схожими интересами.
Количество подписчиков и предыдущие популярные видео в аккаунте не влияют на попадание в ленту рекомендаций, добавили в TikTok. Платформа ограничивает показы дублей, роликов, созданных одним автором или с одним и тем же звуком, а также спам.
Иногда TikTok намеренно показывает в ленте несоответсвующий интересам ролик. Так пользователь может открыть для себя новую категорию, а площадка — лучше определить, какой контент популярен среди широкой аудитории. Однако видео вроде роликов с медицинскими процедурами в рекомендации не попадут, если пользователь не подтверждал интерес к такой тематике. Кроме того, в ленте обычно не появляются новые ролики на этапе модерации или спам-контент.
Условия попадания в ленту рекомендаций для компаний и обычных пользователей общие, добавил представитель соцсети.
Блоги компаний
Показать еще