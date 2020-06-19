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Альберт Хабибрахимов
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«Хороший сигнал для ИТ-предпринимателей и инвесторов»: Павел Дуров о разблокировке Telegram Роскомнадзором Материал редакции

Он заверил, что право на конфиденциальность и тайну переписки остаётся главным принципом мессенджера во всех странах.

6 комментариев
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Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал решение Роскомнадзора прекратить блокировку мессенджера на территории России и рассказал, что поменяется для пользователей «на практике».

«Поздравляю всех российских пользователей Telegram с этим позитивным изменением — и надеюсь, что оно долгосрочно», — написал Дуров в своём канале. По его словам, теперь должна вырасти стабильность и скорость работы мобильных приложений Telegram, а ссылки на каналы в Telegram станут доступны без VPN.

Дуров заверил, что право на конфиденциальность и тайну личной переписки «остаются фундаментальным принципом Telegra, во всех странах». Он не раскрыл, вела ли компания с Роскомнадзором или другими российскими ведомствами переговоры о снятии блокировки.

Думаю, что разблокировка станет хорошим сигналом для ИТ-предпринимателей и инвесторов. Подобные действия российских властей в этом и других направлениях внушают оптимизм. Надеюсь, что положительный тренд будет сохранён и Россия сможет реализовать свой потенциал в цифровой сфере.

Павел Дуров

Роскомнадзор объявил о прекращении блокировки Telegram 18 июня. Ведомство блокировало мессенджер с апреля 2018 года: решение об ограничении доступа вынес Таганский суд Москвы из-за отказа компании передать ФСБ ключи для расшифровки сообщений.

Пытаясь заблокировать Telegram, Роскомнадзор заблокировал и миллионы IP-адресов Amazon и Google, из-за чего была нарушена работа сервисов, не нарушавших закона. При этом мессенджер по-прежнему оставался доступен многим пользователям.

В начале июня 2020 года Дуров рассказал, что за два года компания «проделала большой путь» в вопросах борьбы с терроризмом: были усовершенствованы методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды с сохранением при этом тайны переписки.

#telegram #павелдуров #роскомнадзор

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6 комментариев
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Кирилл Половинкин

3

"Приходите на выборы голосовать за поправки" Павел Дуров 

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Александр Рогожников

2

Анонимный мессенджер с доступом по номеру телефона.

Ответить

Andrey Smalkov

0

Он просто победил этих неудачников 😂✊🏻

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Stanislav Sobolev

Andrey
1

  В первую очередь это победа наших кодеров, самых изворотливых в мире :]

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Evgeniy Petrov

0

Ну у нас в таких случаях ждут извинений обычно...

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Илья

0

а ключики то да, уже да...а надо было раньше думать

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