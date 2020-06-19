В апреле 27% жителей крупных российских городов старше 12 лет хотя бы раз заходили в мессенджер.

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Охват мессенджером Telegram российских пользователей в 2018 году увеличился на 40% к предыдущему году, а в 2019 — на 7%, сообщает Forbes со ссылкой на данные «Ромир». С апреля 2018 года по июнь 2020 года Роскомнадзор блокировал Telegram на территории России.

С начала 2020 года к маю охват российской аудитории вырос на 27%, а с июня 2019 года — на 43%, выяснило Mediascope.

В апреле 2020 года 27% жителей крупных российских городов старше 12 лет хотя бы раз заходили в Telegram, передаёт издание. При этом Telegram — третий по популярности мессенджер в стране, свидетельствуют данные Mediascope. На первом месте WhatsАpp — 64%, на втором Viber — 38%.

При этом за два года блокировки выросли и продажи по ссылкам из Telegram в России: в первом полугодии 2019 года рост составил 53% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а в первом полугодии 2020 года рост замедлился до 16% — продажи превысили 710 млн рублей.

Активнее всего через Telegram покупают электронику — на неё пришлось 439 млн рублей, свидетельствуют данные Admitad.

Почти половина из 84 тысяч опрошенных пользователей мессенджера через год после начала блокировки заявили сервису аналитики Telegram Analytics, что они могли зайти в Telegram без каких-либо дополнительных настроек. Ещё 5% заявили, что ничего не делали, но иногда наблюдались сбои.