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Лиана Липанова
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Admitad: за первые шесть месяцев 2020 года продажи по ссылкам в Telegram выросли на 16% — до 710 млн рублей Материал редакции

В апреле 27% жителей крупных российских городов старше 12 лет хотя бы раз заходили в мессенджер.

12 комментариев
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Охват мессенджером Telegram российских пользователей в 2018 году увеличился на 40% к предыдущему году, а в 2019 — на 7%, сообщает Forbes со ссылкой на данные «Ромир». С апреля 2018 года по июнь 2020 года Роскомнадзор блокировал Telegram на территории России.

С начала 2020 года к маю охват российской аудитории вырос на 27%, а с июня 2019 года — на 43%, выяснило Mediascope.

В апреле 2020 года 27% жителей крупных российских городов старше 12 лет хотя бы раз заходили в Telegram, передаёт издание. При этом Telegram — третий по популярности мессенджер в стране, свидетельствуют данные Mediascope. На первом месте WhatsАpp — 64%, на втором Viber — 38%.

При этом за два года блокировки выросли и продажи по ссылкам из Telegram в России: в первом полугодии 2019 года рост составил 53% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а в первом полугодии 2020 года рост замедлился до 16% — продажи превысили 710 млн рублей.

Активнее всего через Telegram покупают электронику — на неё пришлось 439 млн рублей, свидетельствуют данные Admitad.

Почти половина из 84 тысяч опрошенных пользователей мессенджера через год после начала блокировки заявили сервису аналитики Telegram Analytics, что они могли зайти в Telegram без каких-либо дополнительных настроек. Ещё 5% заявили, что ничего не делали, но иногда наблюдались сбои.

По собственным данным мессенджера, у Telegram 30 млн пользователей в России.

Роскомнадзор заявил о разблокировке Telegram в…
Мессенджер был официально заблокирован более двух лет.
vc.ru

#новость #telegram

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12 комментариев
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Александр

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И это еще товарка не очень заходит.
А уже если казино и ставки посчитать.

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Sergey Yatsenko

Александр
0

Строго говоря, в Адмитад не товарка, а обычные онлайн-магазины.
Товаркой называют несколько другое.

Ответить

евгений аношин

2

Ещё больше рекламных выбросов перед продажей))

Ответить

Георгий Беглорян

евгений
0

Может уже продал? Новые собственники типа Абромовича уже снимают ограничения в РФ. 

Ответить

евгений аношин

Георгий
0

Абрамович? Скорее Греф

Ответить

Георгий Беглорян

евгений
0

Не, Герман Оскарович просто менеджер-чиновник, он не решала. У Паши много хороших друзей в РФ осталось, тот же Усманов, который ему с ментами помогал и выкупом доли ВК.  

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евгений аношин

Георгий
0

Писать подробно почему и зачем - не вижу смысла

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Andrew Ataman

0

Потенциал роста рынка Telegram конечно огромен. Бренды и продукты ещё слабо используют его как источник трафика для своих продуктов.

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Ware Wow

Andrew
1

им нужно добавить рекламные инструменты.
и сделать из каналов "полноценные" блоги/сайты, с категориями или хотя бы такую опцию.

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Anton Drozdov

0

Было бы интересно увидеть статистику продаж через тг в разрезе сегментов ecom🧐

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Maksym Kholod

0

Это статистика по переходам, по продажам пока что данных особо нет, скоро зарелизим CRM и посмотрим.

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Maxim Gubin

0

Судя по релизам, Дуров готовится к экзиту

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