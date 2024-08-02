В Турции заблокировали Instagram* без объяснения причин

Владелец Instagram* не комментировал ситуацию.О том, что Турция закрыла доступ к соцсети на территории страны, сообщил местный регулятор в сфере информтехнологий. Решение вынесли 2 августа 2024 года. При каких условиях Instagram* могут разблокировать и когда — не уточняется.Агентства Reuters и Bloomberg допускают, что причина блокировки кроется в цензурировании соцсетью политических публикаций.В России Instagram* заблокирован с 2022 года по инициативе Роскомнадзора — из-за «призывов к насилию в отношении россиян». Тогда же его владельца — Meta* — внесли в список экстремистских организаций по требованию Генпрокуратуры.Источник фото: TechCrunchВ 2023 году россияне стали лидерами среди иностранцев по поездкам в Турцию, посетив страну 6,31 млн раз.Количество граждан России с ВНЖ в республике в мае 2024 года оценивали в 96 тысяч человек.*Instagram принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.#новости
«Без объяснения причин», ага.
Даже РБК пишет, что это реакция на решение социальной сети удалить публикации МИД Турции с соболезнованиями в связи с гибелью главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.
Инстаграм решил поиграть в политическую цензуру, но оказалось, что в эту игру можно играть и вдвоём.
Ну а дальше посты в стиле «Без объяснения причин» и «А нас-то за что».
Классика.
Скорее всего эти публикации содержали в себе угрозы и оскорбления. Что является языком вражды и нарушает правила и т.п. но кого это волнует, проще прокукарекать про цензуру.
В российских соцсетях за соболезнования в связи с гибелью террориста можно не только бан, но и срок получить. Не очень понимаю, какие действия зарубежной соцсети тут вызывают недоумение.
Ну, это примерно как выразить соболезнования в связи с гибелью пилотов, влетевших в WTC.
а теперь спросите у бизнеса у которого много было завязано на продвижении и продажах через данный сервис, рады ли они решению без предупреждения заблокировать ресурс за счет которого они жили?
Вот у меня есть уверенность, что большинству пользователей из Турции, на минуточку светского государства, абсолютно пофигу на смерть этого террориста.
У властей Турции та же проблема что и у России, они абсолютно не считаются с мнением своих граждан и не умеют доносить свои решения до людей
Исмаил Абдель Салам Ахмед Хания — палестинский политический деятель, с 2018 года находившийся в статусе глобального террориста особого значения. Член исламистской организации ХАМАС с её основания, с 2017 года и до смерти — глава её политбюро. Последние годы жизни проживал в изгнании, в Катаре и Турции.
давайте еще прославлять террористов теперь чтоль? хлоркой засыпать и дело с концом
И какая тут игра вдвоём? Огородились от инсты - и чё, ей теперь крышка что-ли?