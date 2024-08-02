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Таня Боброва
Соцсети

Аудитория Threads* достигла 200 млн активных пользователей — глава Instagram* Адам Моссери

Компании Марка Цукерберга понадобилось на это 13 месяцев.

  • Глава Instagram* Адам Моссери рассказал, что Threads* — аналог X (бывший Twitter) — преодолел отметку в 200 млн активных пользователей (вероятно, в месяц), пишет TechCrunch.
  • В июле 2024 года, спустя год после запуска соцсети, Марк Цукерберг говорил о 175 млн активных пользователей в месяц. О первых 100 млн он рассказал в октябре 2023-го, а в апреле 2024-го — о 150 млн пользователей.
  • Для сравнения, владелец X Илон Маск говорил в мае 2024-го, что у соцсети 600 млн активных пользователей в месяц, примерно половина из них открывают ленту ежедневно.
  • Приложение Threads* с интеграцией с Instagram* запустилось в начале июля 2023 года, в августе заработала и веб-версия. В декабре сервис запустился в Европе. До этого европейским пользователям блокировали доступ.

*Meta (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #threads

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3 комментария
Anton Rozhkov
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ChatGPT в Телеграм

Пора замедлять

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Вадим Д.

Неинтересно.
Вот аудитория рутуба скоро может превысить 10 активных пользователей, это вот да.

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