Аудитория Threads* достигла 200 млн активных пользователей — глава Instagram* Адам Моссери

Компании Марка Цукерберга понадобилось на это 13 месяцев.Глава Instagram* Адам Моссери рассказал, что Threads* — аналог X (бывший Twitter) — преодолел отметку в 200 млн активных пользователей (вероятно, в месяц), пишет TechCrunch.В июле 2024 года, спустя год после запуска соцсети, Марк Цукерберг говорил о 175 млн активных пользователей в месяц. О первых 100 млн он рассказал в октябре 2023-го, а в апреле 2024-го — о 150 млн пользователей.Для сравнения, владелец X Илон Маск говорил в мае 2024-го, что у соцсети 600 млн активных пользователей в месяц, примерно половина из них открывают ленту ежедневно.Приложение Threads* с интеграцией с Instagram* запустилось в начале июля 2023 года, в августе заработала и веб-версия. В декабре сервис запустился в Европе. До этого европейским пользователям блокировали доступ.*Meta (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #threads
Пора замедлять
Неинтересно.
Вот аудитория рутуба скоро может превысить 10 активных пользователей, это вот да.