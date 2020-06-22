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Лиана Липанова
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В Минкомсвязи объяснили снятие ограничений с Telegram невозможностью его заблокировать Материал редакции

И «активным сотрудничеством» в борьбе с терроризмом.

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Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин прокомментировал причины снятия ограничений с Telegram на международном дискуссионном клубе «Валдай», передаёт «Интерфакс».

Решение было принято Роскомнадзором и прокуратурой в отношении судебного решения в связи с невозможностью технической блокировки Telegram и в связи с тем, что представители Telegram начали активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и наркоманией в своей среде.

Можно было отменить решение о блокировке с чисто технической точки зрения. Но опять-таки нашего министерства в качестве участника процесса здесь не было.

Алексей Волин
о причинах разблокировки Telegram в России

Он также добавил, что Минкомсвязи никогда не выступало с инициативой заблокировать мессенджер.

Роскомнадзор объявил о начале блокировки Telegram в России в апреле 2018 года. О снятии ограничений ведомство объявило 18 июня 2020 года.

#новость #telegram #минкомсвязи

Лиана Липанова
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