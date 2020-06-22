И «активным сотрудничеством» в борьбе с терроризмом.
Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин прокомментировал причины снятия ограничений с Telegram на международном дискуссионном клубе «Валдай», передаёт «Интерфакс».
Он также добавил, что Минкомсвязи никогда не выступало с инициативой заблокировать мессенджер.
Роскомнадзор объявил о начале блокировки Telegram в России в апреле 2018 года. О снятии ограничений ведомство объявило 18 июня 2020 года.
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