Решение было принято Роскомнадзором и прокуратурой в отношении судебного решения в связи с невозможностью технической блокировки Telegram и в связи с тем, что представители Telegram начали активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и наркоманией в своей среде.

Можно было отменить решение о блокировке с чисто технической точки зрения. Но опять-таки нашего министерства в качестве участника процесса здесь не было.