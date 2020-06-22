Прямой эфир
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
И «активным сотрудничеством» в борьбе с терроризмом.
Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин прокомментировал причины снятия ограничений с Telegram на международном дискуссионном клубе «Валдай», передаёт «Интерфакс».
Он также добавил, что Минкомсвязи никогда не выступало с инициативой заблокировать мессенджер.
Роскомнадзор объявил о начале блокировки Telegram в России в апреле 2018 года. О снятии ограничений ведомство объявило 18 июня 2020 года.
А судить то будут руководство РКН? Всё таки проебали деньги и репутацию государства, которое не смогло побороть несколько нердов. Что там насчет профпригодности Жарова и его коллег, которые отдавали приказы и нарушали работу бизнеса?
И ничего не было
https://www.rbc.ru/society/05/12/2018/5c07a6289a79478162535ca2
Ну, зато честно
Как наивно.
Как раз наоборот, заставляет задуматься о продажности Дурова
Я не верю в продажность Дурова, он "свой" изначально, еще разыгрывая спектакль с "отжатием" вконтакте, после чего он стал долларовым миллиардером.
«…представители Telegram начали активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и наркоманией в своей среде».
Ох уж эти терроризм и наркомания в среде представителей Telegram.
Ну вы зря так. В телеграмме полно наркоманов. Впрочем и на vc их не меньше
Решение было принято Роскомнадзором и прокуратурой в отношении судебного решения
Перевожу на человеческий:
РКН и прокуратура самовольно включили телегу, несмотря на действующее решение суда. 🙃
Это всё что вам нужно знать о значимости судебных решений в России.
По идее, теперь Роскомнадзор и прокуратуру нужно привлечь к ответственности за неисполнение судебного решения...
Логично?
Вы не правильно понимаете.
РКН был истцом. Он пожелал заблокировать телеграм, на что ему нужно было разрешение суда.
После получения разрешения суда, РКН мог начать блокировать телеграм, разблокировать телеграм или любые другие комбинации.
Он в любой момент вправе отказаться от использования разрешения суда на блокировку.
Если по букве закона, то суд "обязал заблокировать", а не "разрешил заблокировать на своё усмотрение".
«Вопросы исполнения решения в данном случае находятся в компетенции истца по делу — Роскомнадзора» - отметила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
История про борца с режимом выглядит всё менее надежной
Да и сам борец туфту начал откровенную гнать про возможность сосуществования тайны переписки и борьбы с терроризмом.
Нужно найти в себе силы признаться.
Учитывая, что обычно 'нас поняли не том контексте' и 'он уволился 2 дня назад'
Комментарий удален
Комментарий удален
представители Telegram начали активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и наркоманией в своей среде
Ох уж эти наркоманы-террористы, представители Telegram.. Покоя Роскомнадзору не дают. Хотя лично мне кажется, что в РКН наркоманов сильно больше.
Телеграмм начал бороться с экстремизмом. А с наркоманией в своей среде начал бороться Роскомнадзор :-)
Блоги компаний
Показать еще