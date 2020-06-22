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Лиана Липанова
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Замглавы Минкомсвязи объяснил отмену ограничений для Telegram тем, что его не получилось заблокировать Материал редакции

И «активным сотрудничеством» в борьбе с терроризмом.

26 комментариев
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Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин прокомментировал причины снятия ограничений с Telegram на международном дискуссионном клубе «Валдай», передаёт «Интерфакс».

Решение было принято Роскомнадзором и прокуратурой в отношении судебного решения в связи с невозможностью технической блокировки Telegram и в связи с тем, что представители Telegram начали активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и наркоманией в своей среде.

Можно было отменить решение о блокировке с чисто технической точки зрения. Но опять-таки нашего министерства в качестве участника процесса здесь не было.

Алексей Волин
о причинах разблокировки Telegram в России

Он также добавил, что Минкомсвязи никогда не выступало с инициативой заблокировать мессенджер.

Роскомнадзор объявил о начале блокировки Telegram в России в апреле 2018 года. О снятии ограничений ведомство объявило 18 июня 2020 года.

#новость #telegram #минкомсвязи

Лиана Липанова
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26 комментариев
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Сергей Михельсон

14

А судить то будут руководство РКН? Всё таки проебали деньги и репутацию государства, которое не смогло побороть несколько нердов. Что там насчет профпригодности Жарова и его коллег, которые отдавали приказы и нарушали работу бизнеса?

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Artemy

Сергей
0

Кого-то из коллег уже судили. Мало?

Ответить

Евгений Петров

Artemy
0

И ничего не было
https://www.rbc.ru/society/05/12/2018/5c07a6289a79478162535ca2

Ответить

Георгий Беглорян

Сергей
0

Жаров уже работает в Газпромедиа. Блокирует сайты с контентом. 

Ответить

Павел Кристалл

6

Ну, зато честно 

Ответить

Sergey Redmi

Павел
3

Как наивно. 
Как раз наоборот, заставляет задуматься о продажности Дурова

Ответить

Денис Демидов

Sergey
1

Я не верю в продажность Дурова, он "свой" изначально, еще разыгрывая спектакль с "отжатием" вконтакте, после чего он стал долларовым миллиардером.

Ответить

Ivan Smekalov

5

«…представители Telegram начали активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и наркоманией в своей среде».

Ох уж эти терроризм и наркомания в среде представителей Telegram.

Ответить

Mikhail Bobko

Ivan
2

Ну вы зря так. В телеграмме полно наркоманов. Впрочем и на vc их не меньше

Ответить

Егор Тарасов

Mikhail
2

Зависимость от комментариев на VC 

Ответить

Laugh Radiant

4

Решение было принято Роскомнадзором и прокуратурой в отношении судебного решения

Перевожу на человеческий: 
РКН и прокуратура самовольно включили телегу, несмотря на действующее решение суда. 🙃
Это всё что вам нужно знать о значимости судебных решений в России.

Ответить

Steve Evets

Laugh
1

По идее, теперь Роскомнадзор и прокуратуру нужно привлечь к ответственности за  неисполнение судебного решения...
Логично?

Ответить

Джон Крайтон

Steve
0

Пацаны не поймут

Ответить

Станислав Антохи

Laugh
0

Вы не правильно понимаете.

РКН был истцом. Он пожелал заблокировать телеграм, на что ему нужно было разрешение суда.

После получения разрешения суда, РКН мог начать блокировать телеграм, разблокировать телеграм или любые другие комбинации. 
Он в любой момент вправе отказаться от использования разрешения суда на блокировку. 

Ответить

Laugh Radiant

Станислав
1

Если по букве закона, то суд "обязал заблокировать", а не "разрешил заблокировать на своё усмотрение".

Ответить

dr.Olleh

Laugh
0

«Вопросы исполнения решения в данном случае находятся в компетенции истца по делу — Роскомнадзора» - отметила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Суд заявил о праве Роскомнадзора самостоятельно…
Роскомнадзор является и истцом по делу о блокировке, и исполнителем решения суда о блокировке…
www.rbc.ru
Ответить

Георгий Беглорян

dr.Olleh
0

смешно

Ответить

Тарас Погребняк

2

История про борца с режимом выглядит всё менее надежной 

Ответить

Денис Демидов

Тарас
0

Да и сам борец туфту начал откровенную гнать про возможность сосуществования тайны переписки и борьбы с терроризмом.

Ответить

Шакиров Сергей

2
Ответить

alex twit

1

ну не шмогла я, не шмогла

Ответить

Я не скажу свое имя машине

0

Нужно найти в себе силы признаться.
Учитывая, что обычно 'нас поняли не том контексте' и 'он уволился 2 дня назад' 

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Вася Пражкин

0

 представители Telegram начали активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и наркоманией в своей среде

Ох уж эти наркоманы-террористы,  представители Telegram.. Покоя Роскомнадзору не дают. Хотя лично мне кажется, что в РКН наркоманов сильно больше.

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Арсен Саакян

0

Пидоры

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Константин Елистратов

0

Телеграмм начал бороться с экстремизмом. А с наркоманией в своей среде начал бороться Роскомнадзор :-)

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dr.Olleh

Константин
0

Ну так Жарова кажется спровадили

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