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Лиана Липанова
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Центробанк Бразилии приостановил работу платёжного сервиса внутри WhatsApp для оценки рисков Материал редакции

Facebook запустила денежные переводы в мессенджере в середине июня.

  • Центробанк Бразилии предписал Visa и Mastercard прекратить проведение любых операций и денежных переводов через Facebook Pay внутри WhatsApp, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление регулятора.
  • Если Visa и Mastercard не выполнят требования, им грозит штраф, говорится в заявлении.
  • Приостановка работы сервиса позволит оценить возможные риски для платёжной системы страны и определить, соответсвует ли Facebook Pay необходимым правилам, объяснили в ЦБ.
  • Facebook, владеющая мессенджером, была удивлена решением регулятора — обе стороны находились в постоянном контакте перед запуском сервиса, заявил источник Bloomberg, близкий к переговорам.
  • «Наша цель — обеспечить цифровые платежи для всех пользователей WhatsApp в Бразилии с помощью открытой платформы, и мы будем продолжать работать с местными партнерами и Центробанком для этого», — сказал представитель WhatsApp.
  • Facebook запустила денежные переводы в мессенджере в Бразилии в середине июня 2020 года после тестирования в Индии с 2018 года. Сервис должен был дебютировать в Индии, но из-за сложностей с регуляторами компания так и не объявила о запуске.

#новость #facebook #whatsapp

Лиана Липанова
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