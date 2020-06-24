Facebook запустила денежные переводы в мессенджере в середине июня.
- Центробанк Бразилии предписал Visa и Mastercard прекратить проведение любых операций и денежных переводов через Facebook Pay внутри WhatsApp, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление регулятора.
- Если Visa и Mastercard не выполнят требования, им грозит штраф, говорится в заявлении.
- Приостановка работы сервиса позволит оценить возможные риски для платёжной системы страны и определить, соответсвует ли Facebook Pay необходимым правилам, объяснили в ЦБ.
- Facebook, владеющая мессенджером, была удивлена решением регулятора — обе стороны находились в постоянном контакте перед запуском сервиса, заявил источник Bloomberg, близкий к переговорам.
- «Наша цель — обеспечить цифровые платежи для всех пользователей WhatsApp в Бразилии с помощью открытой платформы, и мы будем продолжать работать с местными партнерами и Центробанком для этого», — сказал представитель WhatsApp.
- Facebook запустила денежные переводы в мессенджере в Бразилии в середине июня 2020 года после тестирования в Индии с 2018 года. Сервис должен был дебютировать в Индии, но из-за сложностей с регуляторами компания так и не объявила о запуске.
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Marat Yansaitov
Недозанесли?
Олег НечаевMarat
Да не, вообще даже и не подумали, вот и обидки.
Алексей Попков
Месть за действия властей США в отношении к Telegram