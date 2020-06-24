Комментарии
больше миллиона раз
Около 30% аккаунтов в базе принадлежат российским пользователям.
В даркнете опубликовали базу данных «миллионов» пользователей Telegram, обнаружил «Код Дурова». Файл занимает примерно 900 Мб, уточняет издание.
В базе содержатся данные в виде связки «ник-номер телефона». Так, «Код Дурова» обнаружил телефонные номера сотрудников редакции с помощью указанных ников.
Точное количество пользователей, чьи данные попали в базу, неизвестно. В пресс-службе Telegram подтвердили изданию существование базы и добавили, что российским пользователям принадлежат 30% указанных аккаунтов, остальное — пользователям из Ирана.
Около 84% данных собраны до середины 2019 года, не менее 60% базы уже неактуальны, добавил представитель мессенджера. В 2019 году Telegram предпринял дополнительные меры для сокрытия номеров, говорят в компании.
Это примерно как опубликовать все пинкоды кредитных карт. Так себе база.
Твоё сравнение вообще не в тему!
Слив user name = phone > легко деанонимизировать пользователя с ником из базы. Этот слив — может стать серьёзной проблемой для представителей теневой движухи.
Так любой ник и так можно было прочитать по номеру телефона. В чем проблема, что украли?
Нет. Только если разрешаешь. Можно и просто с ником, как в соц сети общаться.
А вот все говорят "чё за х...й у тебя ник Hd7%%73rr6GVCS в телеге, Hhhh5539shduV$ в Ватсапп, ulshYAn722 в вайбере". Съели?!
Нашёлся бы мессенджер который не просил номер телефона - это была бы инновация. Но спецслужбам они нужны, поэтому по-другому пока никак.
Skype не требует номера и до покупки мелкомягким был одним из самых анонимных мессенджеров.
Wire, можно вместо телефона мыло использовать. Но некоторое время назад у компании начались метаморфозы с собственниками и Swiss made теперь под боком у американцев. То ли это просто организационные оптимизации, то ли что серьезней - не понятно. Тем не менее, сам мессенджер любопытный.
Так самому же можно точно такую же базу собрать. В чем суть этой новости?
Что Дуров продал свою душу дьяволу ради расширения бизнеса. Как и писал Карл Маркс маму родную ради сверх прибыли продадут.
Не зря я в мессенджерах пишу свой ник случайным набором букв и цифр.
Какой объем утечки?
Фишка таких баз в том, что анализируя множество баз, используя механизмы сетей (предложения друзей, например, по адресной книге) и связывая все между собой даже через далёкие контакты (фото в альбомах других людей) можно сделать достаточно полный портрет. Если есть вычислительные мощности, то по 1 контакту можно вытащить много инфы. А уж как это использовать - дело другое.
Да, у FB есть т. н. «теневые профили», созданные по такому принципу. Но все же, лучше свой реальный ник не писать.
Отвечу классикой "Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть...")))
Там ее парсить - ума много не надо. Лазейку прикрыли. Уже давно всем понятно, что для интернета нужен отдельный номер.
Очередной вброс от кого-то, чтобы «насолить» Дурову.
Чисто мое мнение, но по-моему в нем есть доля правды и логики
Выложили базу пользователей WhatsAPP - "Фу, да кто им пользуется, есть же Телеграм, он самый-самый защищенный в мире."
Выложили базу Телеграм - "не ну так то с каждым может быть, в чем проблема."
P.S. Пользуюсь и тем и другим, просто я так вижу :)
Какая защита, там тупо перебор по номерам из контактов. Вот если бы слили из ватсапа/телеги миллионы переписок, вот тут да, вот тут жопа. А так, просто перебор, можете даже попробовать это сделать без софта, забейте себе 10 неизвестных номеров и смотрите их имена в телеге
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