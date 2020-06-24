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Лиана Липанова
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В даркнете опубликовали базу с данными «миллионов» пользователей Telegram в виде связки «номер телефона — ник» Материал редакции

Около 30% аккаунтов в базе принадлежат российским пользователям.

22 комментария
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В даркнете опубликовали базу данных «миллионов» пользователей Telegram, обнаружил «Код Дурова». Файл занимает примерно 900 Мб, уточняет издание.

В базе содержатся данные в виде связки «ник-номер телефона». Так, «Код Дурова» обнаружил телефонные номера сотрудников редакции с помощью указанных ников.

Точное количество пользователей, чьи данные попали в базу, неизвестно. В пресс-службе Telegram подтвердили изданию существование базы и добавили, что российским пользователям принадлежат 30% указанных аккаунтов, остальное — пользователям из Ирана.

Такие базы обычно содержат соответствия «номер телефона — идентификатор пользователя в Telegram». Они собираются через злоупотребление встроенной функцией импорта контактов при регистрации пользователя.

К сожалению, ни один сервис, позволяющий пользователям общаться с контактами из своей телефонной книги, не может полностью исключить подобный перебор.

Telegram

Около 84% данных собраны до середины 2019 года, не менее 60% базы уже неактуальны, добавил представитель мессенджера. В 2019 году Telegram предпринял дополнительные меры для сокрытия номеров, говорят в компании.

Кроме того, мы добавили настройку «Кто может добавлять меня в контакты по номеру телефона». Эта настройка, хотя серьезно затрудняет использование Telegram обычным пользователям (они становятся «невидимыми» даже для тех, кто знает их номер), позволяет диссидентам и активистам протестных движений полностью скрыть связь между их аккаунтом и номером телефона.

#новость #telegram #утечкиданных

Лиана Липанова
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8
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22 комментария
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Useforlogin

14

Это примерно как опубликовать все пинкоды кредитных карт. Так себе база. 

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Георгий Донадин

Useforlogin
0

Твоё сравнение вообще не в тему!

Слив user name = phone > легко деанонимизировать пользователя с ником из базы. Этот слив — может стать серьёзной проблемой для представителей теневой движухи.

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Ivano Digital

3

Так любой ник и так можно было прочитать по номеру телефона. В чем проблема, что украли?

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Eugene Smirnov

Ivano
1

Нет. Только если разрешаешь. Можно и просто с ником, как в соц сети общаться.

Ответить

Олег Нечаев

2

А вот все говорят "чё за х...й у тебя ник Hd7%%73rr6GVCS в телеге, Hhhh5539shduV$ в Ватсапп, ulshYAn722 в вайбере". Съели?!

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Alexey Bo

Олег
2

Классические никнеймы для людей с именем Олег, ничего сверхестественного.

Ответить

Олег Нечаев

Alexey
0

Да, да, да. В сарказм умеем

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Эмилия Теплова

2

Нашёлся бы мессенджер который не просил номер телефона - это была бы инновация. Но спецслужбам они нужны, поэтому по-другому пока никак.

Ответить

Владлен Субботин

Эмилия
0

Skype не требует номера и до покупки мелкомягким был одним из самых анонимных мессенджеров.

Ответить

Dmitriy Sedov

Эмилия
0

Wire, можно вместо телефона мыло использовать. Но некоторое время назад у компании начались метаморфозы с собственниками и Swiss made теперь под боком у американцев. То ли это просто организационные оптимизации, то ли что серьезней - не понятно. Тем не менее, сам мессенджер любопытный.

Ответить

Gregory Skidan

1

Так самому же можно точно такую же базу собрать. В чем суть этой новости?

Ответить

Eugene Smirnov

Gregory
1

Что Дуров продал свою душу дьяволу ради расширения бизнеса. Как и писал Карл Маркс маму родную ради сверх прибыли продадут.

Ответить

Владлен Субботин

1

Не зря я в мессенджерах пишу свой ник случайным набором букв и цифр.
Какой объем утечки?

Ответить

Олег Нечаев

Владлен
1

Фишка таких баз в том, что анализируя множество баз, используя механизмы сетей (предложения друзей, например, по адресной книге) и связывая все между собой даже через далёкие контакты (фото в альбомах других людей) можно сделать достаточно полный портрет. Если есть вычислительные мощности, то по 1 контакту можно вытащить много инфы. А уж как это использовать - дело другое. 

Ответить

Владлен Субботин

Олег
0

Да, у FB есть т. н. «теневые профили», созданные по такому принципу. Но все же, лучше свой реальный ник не писать.

Ответить

Олег Нечаев

Владлен
0

Отвечу классикой "Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть...")))

Ответить

Никита Иванов

0

Там ее парсить - ума много не надо. Лазейку прикрыли. Уже давно всем понятно, что для интернета нужен отдельный номер.

Ответить

Eugene Smirnov

Никита
3

Номер в палате N6.

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Ринат Махмутов

1

Очередной вброс от кого-то, чтобы «насолить» Дурову.
Чисто мое мнение, но по-моему в нем есть доля правды и логики

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Анастасия Старинская

0

Думаю, с защиткой у них не учёт...

Ответить

Джамил Меджидов

0

Выложили базу пользователей WhatsAPP - "Фу, да кто им пользуется, есть же Телеграм, он самый-самый защищенный в мире."

Выложили базу Телеграм - "не ну так то с каждым может быть, в чем проблема."

P.S. Пользуюсь и тем и другим, просто я так вижу :)

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Виктор Иванов

Джамил
0

Какая защита, там тупо перебор по номерам из контактов. Вот если бы слили из ватсапа/телеги миллионы переписок, вот тут да, вот тут жопа. А так, просто перебор, можете даже попробовать это сделать без софта, забейте себе 10 неизвестных номеров и смотрите их имена в телеге

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