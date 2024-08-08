«ВКонтакте» договорилась с Tilda и другими конструкторами о переводе одностраничных сайтов в мини-приложения в соцсети

Функция бесплатная. Соцсеть договорилась с тремя сайтами-конструкторами — Tilda, Marquiz и Craftum — о бесплатном переводе лендингов (одностраничные сайты) в мини-приложения «ВКонтакте». Функция появится в самих конструкторах.Источник: «ВКонтакте»Для создания приложения нужно будет указать его название, при необходимости — описание и категорию, а затем добавить настройки по инструкции. Код перенесётся автоматически.Потенциально функция пригодится малому и среднему бизнесу, считают в компании — например, предпринимателям, у которых есть сообщество во «ВКонтакте» и лендинг для продвижения услуг.#новости #вконтакте
Три говна поменьше интегрируются в говно побольше.
Ну почему ж прям говна? Тильда в свое время (!) была вполне неплоха для запуска прототипов
О как, заодно узнал о Marquiz и Craftum. Расширяем кругозор (-:
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А владельцы этих страниц хотят этого?А оно кому-то интересно? Если сервис для вас бесплатен - есть немалый шанс, что товар - это вы...
Прикольно, но реально ли это кому-то нужно. Так ли много людей будет их юзать в вк
Вот и узнаем.
ВК точно в выигрыше от этого: наращивают аудиторию и её время в сети.
Мелкие лавочки тоже в выигрыше, им проще хостить сайт.
В чем выигрыш конструктора - хз.