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vc.ru
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Полина Лааксо
Соцсети

Instagram* разрешил загружать до 20 фото и видео в «карусель»

Вместо ранее возможных десяти.

  • Об обновлении рассказали The Verge и TechCrunch со ссылкой на компанию. Ранее опцию тестировали на небольшом количестве пользователей (редактор vc.ru видел публикации с 20 единицами контента ещё в марте 2024 года).
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Instagram* представил «карусели» в 2017 году. В 2021-м запустил функцию Collabs, которая позволяет пользователям создавать совместные публикации — с общими лайками и комментариями.
  • В конце 2023 года сервис начал тестировать опцию, через которую пользователи могут предлагать фотографии и видео для чужих «каруселей».

*Meta, владеющая Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости

33
11
11 комментариев
ЯжПрограммист

О инстаграм ещё существует...

1
1
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Alexey V

Да и х… с ним…

1
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Morningstar

Перепись снобов в комментариях объявляю открытой 😸

1
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Yaroslav R.

выходит что там будет целый фотоальбом в одной карусели

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Слегка Придурковатый

Да ваще поебать.

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СЕРГЕЙ ОРЛОВ

Ни хуа хуа таможня дала добро🤣🤣🤣🤣

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Злой ЧакЧак

не понимаю вообще что за соцсеть такая 🤨, вконтакте наше все!

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