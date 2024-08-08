Instagram* разрешил загружать до 20 фото и видео в «карусель»

Вместо ранее возможных десяти.Об обновлении рассказали The Verge и TechCrunch со ссылкой на компанию. Ранее опцию тестировали на небольшом количестве пользователей (редактор vc.ru видел публикации с 20 единицами контента ещё в марте 2024 года).Скриншот vc.ruInstagram* представил «карусели» в 2017 году. В 2021-м запустил функцию Collabs, которая позволяет пользователям создавать совместные публикации — с общими лайками и комментариями.В конце 2023 года сервис начал тестировать опцию, через которую пользователи могут предлагать фотографии и видео для чужих «каруселей».*Meta, владеющая Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости
О инстаграм ещё существует...
Да и х… с ним…
Перепись снобов в комментариях объявляю открытой 😸
выходит что там будет целый фотоальбом в одной карусели
Да ваще поебать.
Ни хуа хуа таможня дала добро🤣🤣🤣🤣
не понимаю вообще что за соцсеть такая 🤨, вконтакте наше все!