Путин подписал закон, который обяжет блогеров с аудиторией от 10 тысяч подписчиков подавать данные о себе в Роскомнадзор

Какие именно — определит правительство.Тем, кто не зарегистрируется в реестре, запретят публиковать возможные способы проспонсировать владельца и канал: к примеру, просить о донатах.Российские компании не смогут размещать у таких блогеров рекламу, а зарегистрированные в реестре авторы не смогут делать репосты из неучтённых регулятором каналов. Закон вступит в силу с 1 ноября 2024 года.Перечня сервисов, на которые распространяются поправки, нет. Глава Минцифры Максут Шадаев отмечал, что речь «обо всех соцсетях», в том числе YouTube. Замглавы думского комитета по информполитике Антон Горелкин говорил, что закон касается и Telegram.Если [канал] нелегальный, то нам кажется странным, что российские компании имеют право размещать там рекламу. Он не прозрачен, он не готов опубличивать собственника.Максут Шадаев, цитата по «Интерфаксу»Владимир Путин. Источник фото: «РИА Новости»Другая часть закона ужесточает контроль за продажей SIM-карт. Иностранцы, например, смогут покупать их только при личном посещении офиса оператора и при подтверждении личности по биометрии.Россиянин, согласно поправкам, может оформить на свой паспорт не более 20 SIM-карт, иностранец — не более десяти. До июля 2025 года операторы должны упорядочить договоры с гражданами из других стран, а до ноября того же года — с россиянами.#новости #законы
То есть теперь чтобы сдеанонить кого угодно, достаточно будет 10 тысяч ботов нагнать. Норм схема.
Либо план Б. Стартап, который будет держать не более 9999 подписчиков
Осталось блогерам на аву поставить фото паспорта
Зачем вы идеи подкидывайте?
В Москве ночь уже почти, а он весь день что-то подписывает. Нервишки шалят?
Все о нас, о народе думает!
Не мешайте дедушке развлекаться. Скока ему тут осталось...