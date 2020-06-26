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оказалась нейронной сетью
В iOS 14 приложения отправляют уведомления пользователю каждый раз, когда получают доступ к буферу обмена.
ByteDance (материнская компания соцсети TikTok) сделала обновление для iOS-приложения, после которого TikTok перестанет посещать буфер обмена без ведома пользователя, пишет The Verge.
В компании объяснили, что функция с регулярным обращением к хранилищу данных была создана для борьбы со спамом и безопасности пользователей. В приложении для Android её никогда не было, заверили в ByteDance.
«После релиза iOS 14 пользователи стали получать уведомления при использовании некоторых популярных приложений. У TikTok они появлялись из-за функции, предназначенной для распознавания повторяющихся действий, похожих на спам», — пояснил изданию представитель ByteDance.
Когда стороннее приложение на устройстве с iOS 14 обращается к буферу обмена, появляется уведомление, отмечает The Verge. На скрытую активность TikTok обратил внимание создатель проекта Emojipedia Джереми Бердж. «TikTok считывает содержание буфера обмена через каждые 1-3 нажатия кнопки», — прокомментировал он.
В марте 2020 года компания уже обещала, что TikTok перестанет копировать пользовательские данные без разрешения, но не обозначила конкретных дат обновления, отмечает The Verge.
В июне Apple сообщила, что обяжет разработчиков приложений самостоятельно уведомлять владельцев устройств о том, какие их данные они планируют использовать. На конференции для разработчиков 22 июня компания рассказала про расширенные возможности безопасности в iOS 14. В их числе, например, уведомление о сборе данных отдельными сайтами в браузере Safari.
Да они там охренели, как она может на такое реагировать. Могло бы просто принять решение о том, что ей может быть интересно.
"функция с регулярным обращением к хранилищу данных была создана для борьбы со спамом и безопасности пользователей"
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