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Комментарии

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Соцсети
Галина Мубаракшина
482

TikTok пообещал отключить обращение к данным пользователей из буфера обмена в iOS-устройствах Материал редакции

В iOS 14 приложения отправляют уведомления пользователю каждый раз, когда получают доступ к буферу обмена.

4 комментария
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ByteDance (материнская компания соцсети TikTok) сделала обновление для iOS-приложения, после которого TikTok перестанет посещать буфер обмена без ведома пользователя, пишет The Verge.

В компании объяснили, что функция с регулярным обращением к хранилищу данных была создана для борьбы со спамом и безопасности пользователей. В приложении для Android её никогда не было, заверили в ByteDance.

«После релиза iOS 14 пользователи стали получать уведомления при использовании некоторых популярных приложений. У TikTok они появлялись из-за функции, предназначенной для распознавания повторяющихся действий, похожих на спам», — пояснил изданию представитель ByteDance.

Когда стороннее приложение на устройстве с iOS 14 обращается к буферу обмена, появляется уведомление, отмечает The Verge. На скрытую активность TikTok обратил внимание создатель проекта Emojipedia Джереми Бердж. «TikTok считывает содержание буфера обмена через каждые 1-3 нажатия кнопки», — прокомментировал он.

Jeremy Burge @jeremyburge
Okay so TikTok is grabbing the contents of my clipboard every 1-3 keystrokes. iOS 14 is snitching on it with the new paste notification https://t.co/OSXP43t5SZ

В марте 2020 года компания уже обещала, что TikTok перестанет копировать пользовательские данные без разрешения, но не обозначила конкретных дат обновления, отмечает The Verge.

В июне Apple сообщила, что обяжет разработчиков приложений самостоятельно уведомлять владельцев устройств о том, какие их данные они планируют использовать. На конференции для разработчиков 22 июня компания рассказала про расширенные возможности безопасности в iOS 14. В их числе, например, уведомление о сборе данных отдельными сайтами в браузере Safari.

#новость #tiktok

Галина Мубаракшина
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4 комментария
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Roman Moskovskiy

1

Хром еще пофиксили бы

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Евгений Петров

0

И ведь народ до сих пор этой фигнёй пользуется...

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ILoveVC

Нейротекст
0

Да они там охренели, как она может на такое реагировать. Могло бы просто принять решение о том, что ей может быть интересно.

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Alexey Nazaroff

0

"функция с регулярным обращением к хранилищу данных была создана для борьбы со спамом и безопасности пользователей"

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