Комментарии
оказалась нейронной сетью
Они хотят, чтобы соцсеть ужесточила модерацию контента. Акции Facebook упали на 8,3%.
26 июня акции Facebook упали на 8,3% из-за приостановки в соцсетях рекламных кампаний крупных брендов, сообщает Bloomberg. Марк Цукерберг потерял $7,2 млрд своего состояния.
С помощью бойкота The North Face, Patagonia, Verizon и другие компании надеются обратить внимание Facebook на проблему с модерированием контента. По их мнению, соцсеть уделяет мало внимания борьбе с пропагандой насилия и ненависти в публикациях.
Кроме Facebook бренды приостанавливают рекламные кампании и в других соцсетях. Unilever отказалась от рекламы в Facebook, Instagram и Twitter до конца года, а Coca-Cola — во всех соцсетях на 30 дней.
В пятницу днём Цукерберг ответил на обвинения в сторону Facebook. В заявлении на его странице говорится, что компания запретит публиковать рекламу с призывом к ненависти и будет помечать контент, нарушающий политику соцсети.
Акция против Facebook началась 17 июня из-за протестов в США против расизма. Общественные активисты призвали бренды отказаться от рекламы в соцсети, которая недостаточно борется с ненавистью, расизмом и политической дезинформацией. Они требуют, например, прозрачной системы модерирования контента по жалобам и автоматического удаления дезинформирующей или разжигающей ненависть рекламы.
автоматического удаления дезинформирующей или разжигающей ненависть рекламы
Т. е. пропаганда с их колокольни
Воспользоваться моментом и сыграть многоходовочку. Одновременно запустив бойкот, сэкономить денег, поднасрать соседу в тапки, стоять рядом весь в нежно розовом с миной порицания на лице
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очень странно, регулярно встречаю посты о том что это фейсбук зацензуренная помойка
Замечаю, что немногие осознают природу бизнеса, основанного исключительно на торговле данными юзеров под соусом "Ваши данные за семью печатями"
Какую мораль вообще пользователи и бренды ждали от такого торговца?
Контент на ФБ создаётся публикой. Если Кока-Коле не нравиться такие клиенты пусть валит на другую планету.
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