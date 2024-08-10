В Турции разблокировали Instagram* — спустя чуть больше недели после блокировки

Соцсеть договорилась с властями.Об этом сообщил глава Минтранса Турции Абдюлькадир Уралоглу. Блокировку должны снять 10 августа с 21:30 по местному времени — оно совпадает с московским.По словам министра, Instagram* согласился удовлетворить все требования властей и сотрудничать с ними по поводу цензуры в соцсети.Instagram* заблокировали 2 августа 2024 года. Турецкие власти объясняли, что соцсеть нарушила местное законодательство. Reuters и Bloomberg допускали, что причина блокировки кроется в цензурировании соцсетью политических публикаций.9 августа Уралоглу сообщил, что власти страны «в тесном контакте» с соцсетью и надеются решить вопрос блокировки.*Instagram принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.#новости
А что значит "разблокировали"? Объясните пожалуйста, я просто никогда такого у нас не слышал.
Это когда сапог в жопу засунули, но одумались, вытащили и зашили.
Спросите
Это как когда телеграм блокировали, блокировали, да не выблокировали
Это означает то, что до этого на территории Турции доступ в Инст был закрыт, теперь открыт
С властями Турции по политической цензуре мы сотрудничаем, а с властями России нет? Инстасрам, прогнулись под турков
Это другое, а тут Россия плохая