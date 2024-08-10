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Евгения Евсеева
Соцсети

В Турции разблокировали Instagram* — спустя чуть больше недели после блокировки

Соцсеть договорилась с властями.

  • Об этом сообщил глава Минтранса Турции Абдюлькадир Уралоглу. Блокировку должны снять 10 августа с 21:30 по местному времени — оно совпадает с московским.
  • По словам министра, Instagram* согласился удовлетворить все требования властей и сотрудничать с ними по поводу цензуры в соцсети.
  • Instagram* заблокировали 2 августа 2024 года. Турецкие власти объясняли, что соцсеть нарушила местное законодательство. Reuters и Bloomberg допускали, что причина блокировки кроется в цензурировании соцсетью политических публикаций.
  • 9 августа Уралоглу сообщил, что власти страны «в тесном контакте» с соцсетью и надеются решить вопрос блокировки.

*Instagram принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.

#новости

17
17 комментариев
AleksFX

А что значит "разблокировали"? Объясните пожалуйста, я просто никогда такого у нас не слышал.

10
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Макс Фактор

Это когда сапог в жопу засунули, но одумались, вытащили и зашили.

3
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Aleksei M

Спросите

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Павел

Это как когда телеграм блокировали, блокировали, да не выблокировали

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Юрий

Это означает то, что до этого на территории Турции доступ в Инст был закрыт, теперь открыт

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Фан-клуб Валентина Стрыкало

С властями Турции по политической цензуре мы сотрудничаем, а с властями России нет? Инстасрам, прогнулись под турков

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Илья

Это другое, а тут Россия плохая

2
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