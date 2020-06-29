«ВКонтакте» запустила платформу VK Donut для регулярных пожертвований авторам и сообществам
Материал редакции
Соцсеть будет брать комиссию 5% при проведении платежей.
«ВКонтакте» запустила платформу VK Donut для монетизации публикаций в сообществах, рассказали vc.ru в компании.
Сообщество само определяет минимальную сумму пожертвования для участников (от 50 до 2000 рублей) и формат получения платежей (на карту или баланс VK Pay). Средства зачисляются в течение суток после совершения платежа, соцсеть будет брать комиссию 5%.
Взамен авторы могут предложить подписчикам доступ к эксклюзивным публикациям, возможность оставлять комментарии и так далее. Эксклюзивные материалы будут приходить пользователям в личных сообщениях.
Пожертвования для сообщества оформляются в соцсети — пользователю нужно выбрать только сумму платежа. Деньги будут списываться ежемесячно.
VK Donut уже настроили сообщества Gudim, Duran, Чилик, отметили в соцсети. Включить функцию в любой группе можно будет «в ближайшие дни».
Frank Kupnik
Вк все увереннее летит на дно. Самая худшая социальная сеть
Султан ТаишевFrank
Да(
EldarToleubay
Поздно
Евгений Дроздов
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