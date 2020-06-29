Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
Соцсети
Галина Мубаракшина
340

«ВКонтакте» запустила платформу VK Donut для регулярных пожертвований авторам и сообществам Материал редакции

Соцсеть будет брать комиссию 5% при проведении платежей.

  • «ВКонтакте» запустила платформу VK Donut для монетизации публикаций в сообществах, рассказали vc.ru в компании.
  • Сообщество само определяет минимальную сумму пожертвования для участников (от 50 до 2000 рублей) и формат получения платежей (на карту или баланс VK Pay). Средства зачисляются в течение суток после совершения платежа, соцсеть будет брать комиссию 5%.
  • Взамен авторы могут предложить подписчикам доступ к эксклюзивным публикациям, возможность оставлять комментарии и так далее. Эксклюзивные материалы будут приходить пользователям в личных сообщениях.
  • Пожертвования для сообщества оформляются в соцсети — пользователю нужно выбрать только сумму платежа. Деньги будут списываться ежемесячно.
  • VK Donut уже настроили сообщества Gudim, Duran, Чилик, отметили в соцсети. Включить функцию в любой группе можно будет «в ближайшие дни».
Оформление подписки в VK Donut «ВКонтакте»

#новость #вконтакте

Галина Мубаракшина
+10 108
3
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0432\u043a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435"], "comments": 4, "likes": 4, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 138066, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 29 Jun 2020 14:35:57 +0300", "is_special": false }
Бесконтактный дезинфектор Next pro
Для предприятий, магазинов, ТРЦ, кафе и госучреждений
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var onload = function (container, isProduction = false) { const params = { container: container, location: 'article', }; if (isProduction) { params.css = 'https://specialsf378ef5-a.akamaihd.net/MicrosoftTeams/all.min.css?' + ver; } new Special.Special(params); }; var container = d.getElementById('special-microsoft-teams'); if (container) { if (typeof Special === 'undefined') { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://specialsf378ef5-a.akamaihd.net/MicrosoftTeams/all.min.js?' + ver; s.async = true; s.onload = function () { onload(container, true); }; d.body.appendChild(s); } else { onload(container); } } })(document, '53afbfaa');
0
4 комментария
Популярные
По порядку

Frank Kupnik

2

Вк все увереннее летит на дно. Самая худшая социальная сеть

Ответить

Султан Таишев

Frank
0

Да(

Ответить

EldarToleubay

1

Поздно

Ответить

Евгений Дроздов

0

Patreon или Onlyfans?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Selectel
Подписан
Отписаться
На собеседовании: как готовиться и какие вопросы задавать, если вы соискатель
Редакция блога Selectel узнала у директоров по маркетингу и HR разных компаний, на что они обращают внимание, собеседуя…
2
Яндекс.Облако
Подписан
Отписаться
"Облаками" Яндекса теперь будет руководить Алексей Башкеев
За развитие платформы Яндекс.Облако будет отвечать Алексей Башкеев.
0
Делобанк
Подписан
Отписаться
Как взять микрозайм для бизнеса в государственной МФО
«Микрозайм» вызывает ассоциации с займом до получки под 360% годовых. Но мы расскажем о принципиально ином финансовом п…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Andrew Simon
за день
Слава богу у нас все хорошо.
Вы бы переехали в США, если бы вам предложили greencard?
Denis Pershin
за неделю
Или "говно"
«Студия Артемия Лебедева» рассказала о своей нейросети, которая генерирует логотипы для «экспресс-дизайна»

Комментарии

Еремей Бричкинд

Вы бы переехали в США, если бы…

Gennady Bobrov

В постели с Apple Watch

Евгений Дроздов

«ВКонтакте» запустила платформу…

Rodion Danilov

«Яндекс.Дзен» начал тестировать…

Anton Matrosov

Переобуться в воздухе…

tyler durden

Вы бы переехали в США, если бы…

Nikolay Werner

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко…

Султан Таишев

«ВКонтакте» запустила платформу…

Алина Маровая

Вы бы переехали в США, если бы…

Masha Kovalyova

Как google прослушивает мои…

Asonov Artem

Бывший глава рекламного бизнеса…

Nikolay Belousov

Сервис аренды электросамокатов…

Павел Яковлев

На собеседовании: как…

Ольга Маньшина

Как google прослушивает мои…

Leonid Sobchenko

Бесплатные логотипы для…

Rodion Danilov

«Яндекс.Дзен» начал тестировать…

EldarToleubay

«ВКонтакте» запустила платформу…

mx

Вы бы переехали в США, если бы…

Konstantin_Andreevi…

Переобуться в воздухе…

Алина Маровая

Вы бы переехали в США, если бы…