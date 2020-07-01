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Соцсети
Лиана Липанова
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Марк Цукерберг встретится с компаниями-организаторами бойкота рекламы на площадках Facebook Материал редакции

Около 400 брендов временно отказались от рекламы в соцсети в знак протеста против недостаточно жёсткой модерации контента, пропагандирующего насилие и ненависть.

22 комментария
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Глава Facebook Марк Цукерберг согласился встретиться с рекламодателями, организовавшим бойкот соцсетей компании. Об этом сообщает Fox Business со ссылкой на пресс-службу Facebook.

17 июня 2020 года участники протестов против расизма в США призвали бренды отказаться от рекламы на площадках Facebook из-за некачественной модерации контента в соцсетях. По их мнению, компания уделяет мало внимания борьбе с пропагандой насилия и ненависти.

К бойкоту присоединилось около 400 брендов, включая Coca-Cola, Unilever и другие. Реклама этих компаний исчезнет из соцсетей Facebook с 1 июля 2020 года, напоминает Fox Business.

В связи с этим 26 июня Цукерберг пообещал повысить стандарты рекламы и помечать контент, нарушающий политику соцсети.

Кроме того, 30 июня Facebook согласилась пройти независимую экспертную проверку своей системы модерации контента, пропагандирующего насилие и ненависть. Проверку проведёт Media Rating Council (MRC), занимающаяся измерениями в области СМИ. Компания оценит, как Facebook защищает рекламодателей от размещения их рекламы рядом с вредоносным контентом.

Руководство соцсети, включая вице-президента по маркетингу Кэролин Эверсон и директора по социальной политике Нила Поттса, провели как минимум две встречи с рекламодателями, чтобы отговорить их от бойкота, сообщало Reuters со ссылкой на три анонимных источника, участвовавших в звонке.

Однако стороны не достигли соглашения — представители Facebook не предложили ничего нового, говорят источники. Вместо этого они напомнили о недавних обещаниях компании.

Бойкот вряд ли сильно скажется на финансовом состоянии компании, пишет Fox Business. Доля доходов от рекламы 100 крупнейших брендов на площадках Facebook в 2019 году составили всего 6% от общей выручки, следует из данных Morningstar.

Coca-Cola, Unilever и другие компании на время…
Они хотят, чтобы соцсеть ужесточила модерацию контента. Акции Facebook упали на 8,3%.
vc.ru

#новость #facebook

Лиана Липанова
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0
22 комментария
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Андрей Рядькин

9
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Иван Конышев

3

Тупо истерия.

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Иван Конышев

Иван
2

Истерия такая что, NY Times решили отныне писать слово "black" с заглавной буквы. только узнал

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Ware Wow

Иван
0

надеюсь это фейк... будто в средние века попал.... 

наверняка в учебники попадет и потом будут угарать следующие поколения, как с охотой на ведьм...

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Артур

Ware
0

Это не фейк, они уже это делают в новых постах

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Артур

Артур
0

Только сейчас в статье заметил - с большой буквы написан не только Black children, но и Latino children, а вот white children везде с маленькой

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Max Ratnikov

Иван
0

Это не из-за восстаний в США, это из-за того что в Фейсбук может по 4 раза показывать рекламу хотя ты уже указал что она не актуальна 

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Кирилл Вечкасов

3

Я тоже байкотирую! Тоже, тоже... и на встречу не позвали :(

Ответить

Vladimir Batenev

Кирилл
0

судя по моему опыту реклама на ютубе так же дно... ну возразите кто-нить... на фейсбуке даже не знаю кто исключение... типа кубаньжелдормаша вселенско-известный так же :))
благодаря мало-мальски вменяемым постам... (фанат и должен упомянуть по моим понятиям сорян :)))
ну согласитесь все веть за исключением сабжа проплачены сто пудов...
а на него просто срать всем :)))
короче мы все деградируем... некорые со скоростью негров в америке, некоторые быстрее :)))
ЗЫ: а давайте защищать всех уродов (погибших негров в америке к примеру) убивающих всех особенно беременных у нас...
уподобимся уродам с дробивикам у пуза беременных..... короче америка как была дном дибилов так и осталась... только там за воровство наказывают до сих пор и не важны размеры... 

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Vitaly

3

Хороший пиар и экономия на рекламных бюджетах.

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Вячеслав Григорьев

2

В ФБ и так максимально жесткая модерация рекламных постов, по сто раз нужно все исправлять чтоб пропустили в открутку. Сегодня отклонили пост на котором был изображен негр с мема известного, по причине того что - не толерантно.

Видимо нужно изображать белого транссексуала который целует обувь афроамериканцу на инвалидной коляске.

А в вк все залетает как по маслу, там главное бабки неси.

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Mikhail Kruglov

Нейротекст
1

Допустим, что это один человек, а с работающим бизнесом он один. И у него может быть несколько сотрудников, которые хотят работать только за процент. В общем, как оказалось, эти сотрудники, не хотят видеть в своих требованиях реальные показатели.

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Андрей Николаев

1

в знак протеста против недостаточно жёсткой модерации контента, пропагандирующего насилие и ненависть.

Напишите уже как есть. Не против насилия и ненависти - а плохо удаляют материал, который конкретно против негров с их бесконечными обидами.

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Shlomo Goldenberg

1

А на самом деле все потому что фб отказывается забанить трампа и республиканцев, а не какое то там насилие

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Sergei Timofeyev

0

Потеряют ли от этого эти бренды? 

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Николай Глущенко

Sergei
0

Те кто на первых строчках списка - вряд ли, все остальные вероятно да)

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Alexander Zhikh

Нейротекст
0

Вот так бы и Tele2 работал.

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Stas Bannikov

0
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Yuri Ahmedov

0

Как была в русском ФБ и инсте реклама каперов и разводов так и будет. 

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Ware Wow

0

Взял бы да отключил их до конца года.
Вот и все переговоры.
Они тупо решили попиариться за его счет. 

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GOSTZAEM

0

хорорший человек марк

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Ware Wow

0

Черным имхо это аукнется.
Они сами себя в категорию неполноценных записывают.
К ним будет соответствующее отношение в итоге, снисходительное.
 
Проявлять заботу, оберегать их, уступать место... но это все уровень животных блин (снисходительная забота; подрастешь поймешь, ты еще маленький), не хочу никого обидеть, но им бы цепляться за успешных черных (уже даже черный президент был), формировать мнение, что они победители, равные, не поднимать тему рабства, забыть, вычеркнуть, быть гордыми.
 

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