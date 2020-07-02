При регистрации через соцсеть и отсутствии активности в приложении компания обещала закрывать доступ к данным через 90 дней, но не всегда делала это.

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Facebook продолжала передавать некоторым разработчикам приложений данные пользователей, даже если они переставали заходить в эти приложения, сообщила компания в своём блоге.

С 2014 года пользователи смогли выбирать, какими данными делиться с приложениями, в которых они авторизовались через Facebook. В 2018 году компания обещала, что будет автоматически закрывать к ним доступ, если пользователь не открывал приложение в течение 90 дней.

Чтобы вновь получить доступ к сведениям о пользователе, приложение должно было запросить разрешение. Но в некоторых случаях этого не происходило, указывает Facebook.

«Недавно мы обнаружили, что некоторые приложения продолжают использовать данные, даже если 90-дневный срок истёк. Например, если кто-то через приложение приглашал друзей на тренировку, мы не признавали, что некоторые из этих друзей были неактивны в течение многих месяцев», — пояснила компания.

По данным Facebook, ошибки были допущены в отношении 5000 разработчиков приложений. Например, соцсеть продолжала передавать сведения о языке и поле. Точное количество пользователей, которых это затронуло, и типы данных, которые приложения продолжали использовать, соцсеть не назвала.

Facebook не нашла случаев, когда приложения могли получать доступ к сведениям, которые пользователь изначально решил не давать. «Мы исправили эту ошибку на следующий же день», — подчеркнули в компании.