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больше миллиона раз
Неизвестные получили доступ к большой группе верифицированных аккаунтов и выманили не меньше $100 тысяч в криптовалюте.
Неизвестные получили доступ к аккаунтам Илона Маска, Билла Гейтса, Уоррена Баффета, Барака Обамы, Канье Уэста, главы Binance Чанпэн Чжао, а также более 50 аккаунтов представителей криптосообщества и других известных верифицированных пользователей.
Они опубликовали сообщения о раздаче нескольких тысяч биткойнов тем, кто пришлёт криптовалюту на указанные в твитах кошельки. Как минимум один из кошельков к 1:00 по Москве 16 июля собрал 12 биткоинов — это более $100 тысяч.
В Twitter сообщили, что разбираются с произошедшим, но не уточнили детали.
Около полуночи по Москве мошенники затронули аккаунты Apple, Uber и главы Amazon Джеффа Безоса. Многие твиты удаляются вскоре после публикации, но вместо них появляются новые.
Первыми под атаку попали аккаунты представителей криптосообщества — сначала в них публиковались ссылки на фишинговый сайт CryptoForHealth.
Биткоин-энтузиаст Андреас Антонопулос сначала предположил, что взлому подвергся API-сервис для размещения сообщений в Twitter, а потом сказал, что речь скорее идёт о проблеме внутри Twitter.
«Эта атака имеет огромные масштабы и долгие годы будет оказывать влияние на Twitter. Следует немедленно что-то предпринять, пока главы государств не начали размещать что попало. Это очень опасно», – написал аналитик The Block Ларри Чермак.
На фоне возникших проблем акции Twitter на бирже просели более чем на 3%
Зачем битки? У Маска в твиттере можно было какую-нибудь дичь про Теслу сморозить (предварительно зашортив) и сделать в 100 раз больше. Причём там бы даже никто не понял что это взломанный аккаунт.
Оставлю тут для истории
https://www.blockchain.com/ru/btc/address/bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhx0wlh
вообще очень странно, что уже почти час Twitter ниче не может сделать
Им взломали админ консоль.
Теперь надо отключать сервера и делать в обход всё.
Раньше было так, что под комментариями к твитам знаменитостей писали фейки с таким же именем и фото, но другим ID, и там или просто спам, или мошенничество. А вот здесь уже поинтереснее.
Надеюсь, что Твиттер умрёт.
Более токсичной и безответственной платформы я просто не видел.
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