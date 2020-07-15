Неизвестные получили доступ к большой группе верифицированных аккаунтов и выманили не меньше $100 тысяч в криптовалюте.

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Неизвестные получили доступ к аккаунтам Илона Маска, Билла Гейтса, Уоррена Баффета, Барака Обамы, Канье Уэста, главы Binance Чанпэн Чжао, а также более 50 аккаунтов представителей криптосообщества и других известных верифицированных пользователей.

Они опубликовали сообщения о раздаче нескольких тысяч биткойнов тем, кто пришлёт криптовалюту на указанные в твитах кошельки. Как минимум один из кошельков к 1:00 по Москве 16 июля собрал 12 биткоинов — это более $100 тысяч.

В Twitter сообщили, что разбираются с произошедшим, но не уточнили детали.

Twitter Support @TwitterSupport We are aware of a security incident impacting accounts on Twitter. We are investigating and taking steps to fix it. We will update everyone shortly.

Около полуночи по Москве мошенники затронули аккаунты Apple, Uber и главы Amazon Джеффа Безоса. Многие твиты удаляются вскоре после публикации, но вместо них появляются новые.

Первыми под атаку попали аккаунты представителей криптосообщества — сначала в них публиковались ссылки на фишинговый сайт CryptoForHealth.

MalwareTech @MalwareTechBlog A bunch of high profile cryptocurrency Twitter accounts have been hijacked to tweet bitcoin scams. Likely a 3rd party App compromise rather that Twitter itself. Wallet has received ~$6000. https://t.co/D8MiXrz9ml

Биткоин-энтузиаст Андреас Антонопулос сначала предположил, что взлому подвергся API-сервис для размещения сообщений в Twitter, а потом сказал, что речь скорее идёт о проблеме внутри Twitter.

«Эта атака имеет огромные масштабы и долгие годы будет оказывать влияние на Twitter. Следует немедленно что-то предпринять, пока главы государств не начали размещать что попало. Это очень опасно», – написал аналитик The Block Ларри Чермак.

На фоне возникших проблем акции Twitter на бирже просели более чем на 3%