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Соцсети
Андрей Фролов
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Twitter-аккаунты Apple, Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса оказались под контролем «раздатчиков биткоинов» Материал редакции

Неизвестные получили доступ к большой группе верифицированных аккаунтов и выманили не меньше $100 тысяч в криптовалюте.

15 комментариев
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Неизвестные получили доступ к аккаунтам Илона Маска, Билла Гейтса, Уоррена Баффета, Барака Обамы, Канье Уэста, главы Binance Чанпэн Чжао, а также более 50 аккаунтов представителей криптосообщества и других известных верифицированных пользователей.

Они опубликовали сообщения о раздаче нескольких тысяч биткойнов тем, кто пришлёт криптовалюту на указанные в твитах кошельки. Как минимум один из кошельков к 1:00 по Москве 16 июля собрал 12 биткоинов — это более $100 тысяч.

В Twitter сообщили, что разбираются с произошедшим, но не уточнили детали.

Twitter Support @TwitterSupport
We are aware of a security incident impacting accounts on Twitter. We are investigating and taking steps to fix it. We will update everyone shortly.

Около полуночи по Москве мошенники затронули аккаунты Apple, Uber и главы Amazon Джеффа Безоса. Многие твиты удаляются вскоре после публикации, но вместо них появляются новые.

Первыми под атаку попали аккаунты представителей криптосообщества — сначала в них публиковались ссылки на фишинговый сайт CryptoForHealth.

MalwareTech @MalwareTechBlog
A bunch of high profile cryptocurrency Twitter accounts have been hijacked to tweet bitcoin scams. Likely a 3rd party App compromise rather that Twitter itself. Wallet has received ~$6000. https://t.co/D8MiXrz9ml

Биткоин-энтузиаст Андреас Антонопулос сначала предположил, что взлому подвергся API-сервис для размещения сообщений в Twitter, а потом сказал, что речь скорее идёт о проблеме внутри Twitter.

«Эта атака имеет огромные масштабы и долгие годы будет оказывать влияние на Twitter. Следует немедленно что-то предпринять, пока главы государств не начали размещать что попало. Это очень опасно», – написал аналитик The Block Ларри Чермак.

На фоне возникших проблем акции Twitter на бирже просели более чем на 3%

Акции упали на 3,11% и продолжают движение вниз

#twitter #соцсети #взломы #новость

Спасибо за наводку Anton Yakushev
Андрей Фролов
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0
8
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15 комментариев
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Andrey Zaynulin

4

Зачем битки? У Маска в твиттере можно было какую-нибудь дичь про Теслу сморозить (предварительно зашортив) и сделать в 100 раз больше. Причём там бы даже никто не понял что это взломанный аккаунт.

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Галина Москаленко

Andrey
1

У северокорейской армии нет возможности шортить теслу :)

Ответить

Галина Москаленко

4

Оставлю тут для истории
https://www.blockchain.com/ru/btc/address/bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhx0wlh

Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

3
Apple @Apple
We are giving back to our community. We support Bitcoin and we believe you should too!

All Bitcoin sent to our address below will be sent back to you doubled!

bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhx0wlh

Only going on for the next 30 minutes.
Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

2

https://twitter.com/jeffbezos/status/1283508547897171969?s=21

Jeff Bezos @JeffBezos
I have decided to give back to my community.

All Bitcoin sent to my address below will be sent back doubled. I am only doing a maximum of $50,000,000.

bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhx0wlh

Enjoy!
Ответить

Георгий Арефьев

1

- "Ракеты в хату, биткоин по блату"
@Илон Маск

Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

0

https://twitter.com/uber/status/1283505393679970304?s=21

Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

Vadim
1

https://twitter.com/uber/status/1283505393679970304?s=21

Uber @Uber
Due to Covid-19, we are giving back over $10,000,000 in Bitcoin!

All payments sent to our address below will be sent back doubled.

bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhx0wlh

This is only going on for the next 30 minutes! Enjoy!
Ответить

Null

0

Когда комментаторы из ВК всё-таки вычислили по ip

Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

0

вообще очень странно, что уже почти час Twitter ниче не может сделать

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Илья Шишкунов

Vadim
0

Им взломали админ консоль. 
Теперь надо отключать сервера и делать в обход всё. 

Ответить

Viacheslav Semenchuk

0

Уже 12 btc

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Женя Гагарин

0

Жесть. как такое возможно. И что будет с репутацией .. 

Ответить

selecadm

0

Раньше было так, что под комментариями к твитам знаменитостей писали фейки с таким же именем и фото, но другим ID, и там или просто спам, или мошенничество. А вот здесь уже поинтереснее.

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Илья Шишкунов

–1

Надеюсь, что Твиттер умрёт. 
Более токсичной и безответственной платформы я просто не видел. 

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