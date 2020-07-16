Комментарии
больше миллиона раз
Сейчас компания выясняет, помогал ли хакерам её сотрудник.
Twitter опубликовала предварительную информацию о взломе верифицированных аккаунтов, который произошёл 15 июля 2020 года.
В компании убеждены, что взломщики использовали методы социальной инженерии, атаковав некоторых сотрудников Twitter с доступом к внутренним системам и инструментам.
Эти инструменты они использовали, чтобы получить контроль над аккаунтами популярных пользователей и публиковать твиты от их имени. Компания проверяет, как ещё взломщики могли навредить и какой информацией они завладели.
Twitter удалила все твиты, размещённые мошенниками от имени Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса и других известных людей. В ходе расследования компания также уменьшила число доступных функций у скомпрометированных аккаунтов, чтобы убедиться в безопасности их использования.
Соцсеть также ограничила доступ к своим внутренним инструментам и пообещала дать больше подробностей, когда закончит расследование.
Один из сотрудников Twitter мог сотрудничать с хакерами, пишет Motherboard со ссылкой на источники и скриншоты внутреннего инструмента соцсети. В компании изданию сообщили, что сейчас выясняют, кто взломал учётные записи: сотрудник или хакеры, с его помощью.
15 июля 2020 года неизвестные получили доступ к большой группе верифицированных аккаунтов в Twitter и от имени известных пользователей опубликовали сообщения о раздаче биткоинов. Их обещали тем, кто пришлёт криптовалюту на указанные в твитах кошельки.
На один анонимный биткоин-кошелёк было перечислено свыше $120 тысяч, и больше половины денег уже переведены на другие счета, пишет Bloomberg.
Взломать такие аккаунты чтоб заработать 120 тыс. Wtf...
Я думал так делают чтоб устроить обвал рынка, заработать миллионы на этом.
2-3 года назад могло прокатить, а сейчас у доверчивых денег нет, а недоверчивые не идиоты вестись на такой банальный развод
Что за фильм, подскажите, пожалуйста
Вот это ты фантазёр.
А, ну сорян, не 2-3 года, а 4-5 лет назад.
Если тогда всякие ноунейм гивавеи и откровенные фейки собирали сотни тыщ в битках, то Тесле после этого твита Маска хомяки бы устроили принудительное ICO на пару лярдов.
Короч, у ребят проблемы с таймингом. Могли хотя бы не сразу все аккаунты использовать, чтоб не так заметен фейк был.
Просто взломали одни (умные), а купили этот взлом - другие (не очень умные)
Вы просто завидуете тем, кто перевел на этот биткойн-кошелек деньги и пролучил обратно вдвое больше. Это же и есть инвестиции в духе VC, разве нет?
Нет, я просто как-то раз втрое больше получил, не хочу палить тему)))
На один анонимный биткоин-кошелёк было перечислено свыше $120 тысяч, и больше половины денег уже переведены на другие счета
Так а вдруг они начали обратно х2 возвращать? А манагеры из твиттера не поверили, и биткоины не отправили, их теперь жаба душит, и решили все спихнуть на рядового сотрудника.
Интересно, какие методы соц.инженерии в 2020 работают? Ну не купились же они на звонок менеджера банка с просьбой сообщить пароль от учетки или письмо "привет, давно не виделись, твои фотки: photos.exe"
Возможно хакеры нашли уязвимость 0 дня для какого-то сервиса и получили доступ, вариантов миллион..
Но реализация, конечно так себе, при таких возможностях..или мы чего-то не заметили.
successfully targeted some of our employees with access to internal systems and tools
В чём смысл пароля и 2FA если у сотрудников есть прямой доступ?
А как это по-вашему это работает? Сидит дракон, который охраняет сокровищницу с твитами и разрешает сотрудникам вынести немного, если они пароль назовут?
У кого-то всегда есть доступ.
Ну ващет это не так работает, у нормальных парней.
Я в своё время админил на кое-каком ресурсе и обычно даже sysop не имеет возможности постить от имени юзера.
Зайти в настройки аккаунта да, редактировать (с меткой о редакции админа) да, удалять посты да, но не постить.
Если твиттер сделал себе такую возможность, то это конечно печально.
Проблема в том, что этого кого-то можно развести при помощи социальной инженерии.
Ну одно дело, когда это очень узкая группа лиц. Скажем, не один дракон, а пять. А другое дело, когда весь IT отдел может получить такие данные.
Твиттер это "она"? :thinking:
Компания же
Тогда Солнце это тоже она, потому что звезда
Ну солнце как ремесло (оно) и профессия (она).
А вообще автору следовало написать “Компания Твиттер опубликовала…”
Настю интуитивно покоробило
Наверное они во время пандемии регались на бесплатный pronhub через Твитер, вот и взломали
Для таких клиентов пора бы сделать отдельный от всего мира супер защищённый сервер в бункере с отдельными сотрудниками в комплекте
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