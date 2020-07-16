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Соцсети
Галина Мубаракшина
3323

Twitter: хакеры взломали аккаунты Маска, Гейтса и других благодаря доступу к внутренним инструментам сотрудников Материал редакции

Сейчас компания выясняет, помогал ли хакерам её сотрудник.

29 комментариев
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Twitter опубликовала предварительную информацию о взломе верифицированных аккаунтов, который произошёл 15 июля 2020 года.

В компании убеждены, что взломщики использовали методы социальной инженерии, атаковав некоторых сотрудников Twitter с доступом к внутренним системам и инструментам.

Twitter Support @TwitterSupport
We detected what we believe to be a coordinated social engineering attack by people who successfully targeted some of our employees with access to internal systems and tools.

Эти инструменты они использовали, чтобы получить контроль над аккаунтами популярных пользователей и публиковать твиты от их имени. Компания проверяет, как ещё взломщики могли навредить и какой информацией они завладели.

Twitter удалила все твиты, размещённые мошенниками от имени Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса и других известных людей. В ходе расследования компания также уменьшила число доступных функций у скомпрометированных аккаунтов, чтобы убедиться в безопасности их использования.

Соцсеть также ограничила доступ к своим внутренним инструментам и пообещала дать больше подробностей, когда закончит расследование.

Один из сотрудников Twitter мог сотрудничать с хакерами, пишет Motherboard со ссылкой на источники и скриншоты внутреннего инструмента соцсети. В компании изданию сообщили, что сейчас выясняют, кто взломал учётные записи: сотрудник или хакеры, с его помощью.

15 июля 2020 года неизвестные получили доступ к большой группе верифицированных аккаунтов в Twitter и от имени известных пользователей опубликовали сообщения о раздаче биткоинов. Их обещали тем, кто пришлёт криптовалюту на указанные в твитах кошельки.

На один анонимный биткоин-кошелёк было перечислено свыше $120 тысяч, и больше половины денег уже переведены на другие счета, пишет Bloomberg.

#новость #twitter #утечкиданных

Галина Мубаракшина
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29 комментариев
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Вик Григ

18

Взломать такие аккаунты чтоб заработать 120 тыс. Wtf...
Я думал так делают чтоб устроить обвал рынка, заработать миллионы на этом. 

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Artem Kravchenko

Вик
2

2-3 года назад могло прокатить, а сейчас у доверчивых денег нет, а недоверчивые не идиоты вестись на такой банальный развод

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Help lawyer

Artem
4
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Олег Барминов

Help
0

Что за фильм, подскажите, пожалуйста

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Yevhenii Oliinyk

Олег
1

Револьвер. Эпичное кино от Гая Ричи

Ответить

Александр Макаров

Artem
0

Вот это ты фантазёр.

Ответить

Artem Kravchenko

Александр
1

А, ну сорян, не 2-3 года, а 4-5 лет назад.

Если тогда всякие ноунейм гивавеи и откровенные фейки собирали сотни тыщ в битках, то Тесле после этого твита Маска хомяки бы устроили принудительное ICO на пару лярдов.

Короч, у ребят проблемы с таймингом. Могли хотя бы не сразу все аккаунты использовать, чтоб не так заметен фейк был.

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Anton Matrosov

Artem
0

Просто взломали одни (умные), а купили этот взлом - другие (не очень умные)

Ответить

Anton Matrosov

Artem
0

Вы просто завидуете тем, кто перевел на этот биткойн-кошелек деньги и пролучил обратно вдвое больше. Это же и есть инвестиции в духе VC, разве нет?

Ответить

Artem Kravchenko

Anton
0

Нет, я просто как-то раз втрое больше получил, не хочу палить тему)))

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Александр Рязанов

Вик
0

Там уже 8 миллионов

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Mikhail Golovanov

7

На один анонимный биткоин-кошелёк было перечислено свыше $120 тысяч, и больше половины денег уже переведены на другие счета

Так а вдруг они начали обратно х2 возвращать? А манагеры из твиттера не поверили, и биткоины не отправили, их теперь жаба душит, и решили все спихнуть на рядового сотрудника.

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Help lawyer

5

Интересно, какие методы соц.инженерии в 2020 работают? Ну не купились же они на звонок менеджера банка с просьбой сообщить пароль от учетки или письмо "привет, давно не виделись, твои фотки: photos.exe"

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Sergei Sumarokov

Help
0

Возможно хакеры нашли уязвимость 0 дня для какого-то сервиса и получили доступ, вариантов миллион..

Но реализация, конечно так себе, при таких возможностях..или мы чего-то не заметили.

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Yuri Ahmedov

Help
0

https://www.youtube.com/watch?v=MlJuECINAec

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Роман Александров

3
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Laugh Radiant

2

successfully targeted some of our employees with access to internal systems and tools

В чём смысл пароля и 2FA если у сотрудников есть прямой доступ? 

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Denis Mayorov

Laugh
2

А как это по-вашему это работает? Сидит дракон, который охраняет сокровищницу с твитами и разрешает сотрудникам вынести немного, если они пароль назовут?

У кого-то всегда есть доступ.

Ответить

Laugh Radiant

Denis
2

Ну ващет это не так работает, у нормальных парней.
Я в своё время админил на кое-каком ресурсе и обычно даже sysop не имеет возможности постить от имени юзера.

Зайти в настройки аккаунта да, редактировать (с меткой о редакции админа) да, удалять посты да, но не постить.
Если твиттер сделал себе такую возможность, то это конечно печально.

Ответить

Андрей Деревянко

Laugh
1

У кого то в любом случае будет возможность сделать вставку в бд

Ответить

Павел

Laugh
0

Насколько я понимаю, они логинись для этого под юзером, предварительно отключая 2FA и меняя e-mail. То есть постили они всё-таки не из админки.

Ответить

Виталий Гололобов

Denis
0

Проблема в том, что этого кого-то можно развести при помощи социальной инженерии.

Ответить

Vladimir Prudilin

Denis
–1

Ну одно дело, когда это очень узкая группа лиц. Скажем, не один дракон, а пять. А другое дело, когда весь IT отдел может получить такие данные.

Ответить

Anastasia Genrikh

0

Твиттер это "она"? :thinking:

Ответить

Мария Близнец

Anastasia
4

Компания же

Ответить

Andrey Azarov

Мария
1

Тогда Солнце это тоже она, потому что звезда

Ответить

Laugh Radiant

Andrey
0

Ну солнце как ремесло (оно) и профессия (она).
А вообще автору следовало написать “Компания Твиттер опубликовала…”
Настю интуитивно покоробило

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A.A. Rayskiy

1

Наверное они во время пандемии регались на бесплатный pronhub через Твитер, вот и взломали

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Вик Григ

0

Для таких клиентов пора бы сделать отдельный от всего мира супер защищённый сервер в бункере с отдельными сотрудниками в комплекте

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