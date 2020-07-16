Сейчас компания выясняет, помогал ли хакерам её сотрудник.

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Twitter опубликовала предварительную информацию о взломе верифицированных аккаунтов, который произошёл 15 июля 2020 года.

В компании убеждены, что взломщики использовали методы социальной инженерии, атаковав некоторых сотрудников Twitter с доступом к внутренним системам и инструментам.

Twitter Support @TwitterSupport We detected what we believe to be a coordinated social engineering attack by people who successfully targeted some of our employees with access to internal systems and tools.

Эти инструменты они использовали, чтобы получить контроль над аккаунтами популярных пользователей и публиковать твиты от их имени. Компания проверяет, как ещё взломщики могли навредить и какой информацией они завладели.

Twitter удалила все твиты, размещённые мошенниками от имени Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса и других известных людей. В ходе расследования компания также уменьшила число доступных функций у скомпрометированных аккаунтов, чтобы убедиться в безопасности их использования.

Соцсеть также ограничила доступ к своим внутренним инструментам и пообещала дать больше подробностей, когда закончит расследование.

Один из сотрудников Twitter мог сотрудничать с хакерами, пишет Motherboard со ссылкой на источники и скриншоты внутреннего инструмента соцсети. В компании изданию сообщили, что сейчас выясняют, кто взломал учётные записи: сотрудник или хакеры, с его помощью.

15 июля 2020 года неизвестные получили доступ к большой группе верифицированных аккаунтов в Twitter и от имени известных пользователей опубликовали сообщения о раздаче биткоинов. Их обещали тем, кто пришлёт криптовалюту на указанные в твитах кошельки.