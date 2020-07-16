У сотрудников был доступ к внутренним системам и инструментам соцсети.

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Twitter опубликовала предварительную информацию о взломе верифицированных аккаунтов, который произошёл 15 июля 2020 года.

В компании убеждены, что взломщики использовали методы социальной инженерии, атаковав некоторых сотрудников Twitter с доступом к внутренним системам и инструментам.

Эти инструменты они использовали, чтобы получить контроль над аккаунтами популярных пользователей и публиковаться от их имени. Компания проверяет, как ещё взломщики могли навредить и какой информацией они завладели.

Twitter удалила все твиты, размещённые мошенниками от имени Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса и других известных людей. В ходе расследования компания также уменьшила число доступных функций у скомпрометированных аккаунтов, чтобы убедиться в безопасности их использования.

Соцсеть также ограничила доступ к своим внутренним инструментам и пообещала дать больше подробностей, когда закончит расследование.

Один из сотрудников Twitter мог сотрудничать с хакерами, пишет Motherboard со ссылкой на источники. В компании изданию сообщили, что выясняют, кто взломал учётные записи: сотрудник или хакеры, с его помощью.

15 июля 2020 года неизвестные получили доступ к большой группе верифицированных аккаунтов в Twitter и от имени известных пользователей опубликовали сообщения о раздаче биткоинов. Их обещали тем, кто пришлёт криптовалюту на указанные в твитах кошельки.