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Хакеры смогли обойти двухфакторную
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Соцсети
Галина Мубаракшина
820

Twitter после хакерской атаки временно заблокировала аккаунты, которые пытались сменить пароль в последние 30 дней Материал редакции

Компания сообщила, что атака затронула всего около 130 аккаунтов.

  • В качестве меры предосторожности после хакерской атаки Twitter решила временно заблокировать аккаунты с попыткой смены пароля в последние 30 дней.
  • Twitter не нашла подтверждений, что взломщики получили доступ к паролям всех пользователей, поэтому не видит необходимости их менять. Но из-за её ограничений некоторые и не могли этого сделать.
  • В компании считают, что атака затронула около 130 учётных записей и только к малой части из них взломщики смогли получить доступ. Twitter по-прежнему разбирается, попала ли к ним приватная информация.
  • 15 июля 2020 года неизвестные получили доступ к большой группе верифицированных аккаунтов в Twitter и от имени Илона Маска, Джеффа Безоса и других известных людей опубликовали сообщения о раздаче биткоинов. Компания сообщила, что хакеры смогли воспользоваться внутренними инструментами соцсети, атаковав её сотрудников.

#новость #twitter #утечкиданных

Галина Мубаракшина
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13 комментариев
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Роман Александров

6
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Vsevolod Nesterenk

Роман
1

и донат

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Илья Мишин

Vsevolod
0

битками

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Vsevolod Nesterenk

Илья
1

там в треде про донаты кто-то предложил внутреннюю валюту "Висюны", думаю большинству комментаторов зашла бы темка.

Ответить

Роман Александров

Vsevolod
2

Профессионалы делают донаты защекоинами!

Ответить

Vsevolod

Роман
1

не путайте с "сделать ВКЛАД защекоином", а мы про донаты трем. 

Ответить

Роман

Vsevolod
1

Спасибо за комментарий, проверьте донат за щекой!

Ответить

Vsevolod

Роман
1

сходи к психологу защекан

Ответить

Роман

Vsevolod
1

Вам к хирургу сшиваться, сударь

Ответить

Vsevolod

Роман
0

так уж занял после вас в очереди

Ответить

Я не скажу свое

Роман
0

http://защекойн.рф

Защекойн
Защекойн
xn--80akeketf9f.xn--p1ai
Ответить

Александр Антипов

Роман
1

Подорожник тут не поможет. Тут чистотел пригодился бы. Твитер уверенны, что  все прошло и задело только 130 пользователей? Думаю вряд ли.

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Даниил Орел

Александр
0

Да какой чистотел, надо по старинке, карболкой. А разрывы у толерантных сотрудников Твиттера затереть заподлицо мазью Вишневского.

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