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Соцсети
Галина Мубаракшина
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Twitter временно заблокировала аккаунты с попыткой смены пароля за последние 30 дней после хакерской атаки Материал редакции

Компания сообщила, что атака затронула всего около 130 аккаунтов.

  • В качестве меры предосторожности после хакерской атаки Twitter решила временно заблокировать аккаунты с попыткой смены пароля в последние 30 дней.
  • Twitter не нашла подтверждений, что взломщики получили доступ к паролям всех пользователей, поэтому не видит необходимости их менять. Но из-за её ограничений некоторые и не могли этого сделать.
  • В компании считают, что атака затронула около 130 учётных записей и только к малой части из них взломщики смогли получить доступ. Twitter по-прежнему разбирается, попала ли к ним приватная информация.
  • 15 июля 2020 года неизвестные получили доступ к большой группе верифицированных аккаунтов в Twitter и от имени Илона Маска, Джеффа Безоса и других известных людей опубликовали сообщения о раздаче биткоинов. Компания сообщила, что хакеры смогли воспользоваться внутренними инструментами соцсети, атаковав её сотрудников.

#новость #twitter #утечкиданных

Галина Мубаракшина
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