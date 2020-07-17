Компания сообщила, что атака затронула всего около 130 аккаунтов.
- В качестве меры предосторожности после хакерской атаки Twitter решила временно заблокировать аккаунты с попыткой смены пароля в последние 30 дней.
- Twitter не нашла подтверждений, что взломщики получили доступ к паролям всех пользователей, поэтому не видит необходимости их менять. Но из-за её ограничений некоторые и не могли этого сделать.
- В компании считают, что атака затронула около 130 учётных записей и только к малой части из них взломщики смогли получить доступ. Twitter по-прежнему разбирается, попала ли к ним приватная информация.
- 15 июля 2020 года неизвестные получили доступ к большой группе верифицированных аккаунтов в Twitter и от имени Илона Маска, Джеффа Безоса и других известных людей опубликовали сообщения о раздаче биткоинов. Компания сообщила, что хакеры смогли воспользоваться внутренними инструментами соцсети, атаковав её сотрудников.
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Роман Александров
Vsevolod NesterenkРоман
и донат
Илья МишинVsevolod
битками