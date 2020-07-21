Instagram разрешила пользователям в США и некоторых других странах собирать пожертвования в профиле
Материал редакции
Например, на поддержку бизнеса или общественный проект.
Instagram подключила запуск персональных фандрайзиновых кампаний. Сервис доступен пользователям от 18 лет.
Запустить кампанию можно в профиле пользователя: выбрать цель, добавить фотографию и сделать краткое описание. После этого соцсеть проверяет информацию.
Кампания длится 30 дней, но пользователь может продлевать срок сбора денег. Пожертвования принимаются через платёжный сервис Stripe. По окончании кампании средства перечисляются на банковский счёт пользователя.
Согласно правилам, можно собирать средства на поддержку бизнеса, общественные проекты, помощь в экстренной ситуации, в том числе для решения личных проблем (например, ухода за ребёнком).
Пока опция тестируется в США, Великобритании и Ирландии.
По данным компании, с января 2020 года пользователи Instagram и Facebook пожертвовали через площадки $65 млн на борьбу с пандемией, а также расовой нетерпимостью.
Пользователи уже могут запускать фандрайзинговые кампании в Facebook. В апреле 2020 года Instagram добавила возможность сбора денег для некоммерческих организаций в Instagram Live в некоторых странах, напоминает The Verge.
Ilya Brin
О, ну сейчас Наташа с ребёнком, которая сидит дома и зарабатывает 50к в неделю сможет выйти на международный уровень 👍
Света Иванова
Для справки, все пожертвования последней компании для черных (расовой нетерпимостью).идут на предвыборную компанию демократов в США.