Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
Вы случайно не PHP Middle?
Соцсети
Галина Мубаракшина
96

Instagram разрешила пользователям в США и некоторых других странах собирать пожертвования в профиле Материал редакции

Например, на поддержку бизнеса или общественный проект.

  • Instagram подключила запуск персональных фандрайзиновых кампаний. Сервис доступен пользователям от 18 лет.
  • Запустить кампанию можно в профиле пользователя: выбрать цель, добавить фотографию и сделать краткое описание. После этого соцсеть проверяет информацию.
  • Кампания длится 30 дней, но пользователь может продлевать срок сбора денег. Пожертвования принимаются через платёжный сервис Stripe. По окончании кампании средства перечисляются на банковский счёт пользователя.
  • Согласно правилам, можно собирать средства на поддержку бизнеса, общественные проекты, помощь в экстренной ситуации, в том числе для решения личных проблем (например, ухода за ребёнком).
  • Пока опция тестируется в США, Великобритании и Ирландии.
  • По данным компании, с января 2020 года пользователи Instagram и Facebook пожертвовали через площадки $65 млн на борьбу с пандемией, а также расовой нетерпимостью.
  • Пользователи уже могут запускать фандрайзинговые кампании в Facebook. В апреле 2020 года Instagram добавила возможность сбора денег для некоммерческих организаций в Instagram Live в некоторых странах, напоминает The Verge.
Instagram

#новость #instagram

Галина Мубаракшина
+11 413
0
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","instagram"], "comments": 2, "likes": 3, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 143971, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 21 Jul 2020 19:33:40 +0300", "is_special": false }
Дизайн
Как мы решились на большой редизайн веб-версии «Сбербанк Онлайн» и что у нас получилось
В апреле мы впервые за семь лет полностью обновили веб-версию «Сбербанк Онлайн». Старый вариант еще работает, поэтому…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
2 комментария
Популярные
По порядку

Ilya Brin

1

О, ну сейчас Наташа с ребёнком, которая сидит дома и зарабатывает 50к в неделю сможет выйти на международный уровень 👍

Ответить

Света Иванова

0

Для справки, все пожертвования последней компании для черных (расовой нетерпимостью).идут на предвыборную компанию демократов в США.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

ProductStar
Подписан
Отписаться
RFM-анализ: сегментируем клиентов для оптимизации рекламной кампании
Некоторые клиенты нуждаются в индивидуальном подходе. Только так они совершают целевые действия, повышают частоту покуп…
0
Calltouch
Подписан
Отписаться
Мне нравится, продолжай: как небрендовый трафик влияет на бренд
В Модульбанке решились на смелый и масштабный эксперимент: отключили небрендовую рекламу в некоторых городах на 3 месяц…
3
Московский акселератор
Подписан
Отписаться
Выпускник трека «Цифровые сервисы» привлек 10 миллионов рублей
Стартап Malivar, занимающийся разработкой цифровых аватаров, привлек 10 млн рублей от Сбербанка, который получил 8,06%…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Help lawyer
за день
А почему бы не отменить депутатскую неприкосновенность? Ну знаете, чисто > для проведения экспериментов
Минэкономики предложило отменить врачебную и тайну разговоров и переписки для проведения экспериментов по внедрению ИИ
Laugh Radiant
за неделю
>зона .com это очень круто, так как означает company Ох уж эти школьники. Ващет .com это Commercial. Захочешь ещё что-нибудь узнать, обращайся ко мне в фейсбук ))
Для российского бизнеса — только ru-домен

Комментарии

Andrey Zaynulin

Миллениалов и центиниалов ждет…

Taras Hrizaev

Такси-сервис Gett сообщил о…

Vad Mikhalyov

Назерокодили: 37 маркетплейсов…

Oleg Dergilev

Самый полный туториал от Елены…

Vad Mikhalyov

Назерокодили: 37 маркетплейсов…

Oleg Dergilev

Самый полный туториал от Елены…

Andrey Zaynulin

Миллениалов и центиниалов ждет…

Andrey Zaynulin

Миллениалов и центиниалов ждет…

Юрий Глотов

Реклама Apple в 2001 и 2020 году

Andrey Zaynulin

Миллениалов и центиниалов ждет…

Kostya Golikov

Илон Маск впервые попал в…

Ilya Brin

Instagram разрешила…

Andrew Simon

Возьмёшь вину на себя?

Alexandre Svergoun

Контроль гормонов и установка…

Зеленый Крот

Как удаленная работа может…

Дмитрий Иванов

McDonald’s пообещала…

Vladislav Bezenson

Spotify объявил о запуске в…

Yan Purvenes

Как организовать тестирование…

Игорь Кравченко

528 дней создания плеера

Alexandre Svergoun

Илон Маск впервые попал в…