Комментарии
в пользу общения при помощи мемов
Власти США планируют внести материнскую компанию TikTok в чёрный список, говорили ранее источники.
Группа американских инвесторов ByteDance обсуждает с руководством компании возможность покупки контроля в TikTok, рассказали осведомлённые источники The Information, пишет Business Insider.
Пока это предварительные переговоры, указывает издание. По словам источников, такая идея — один из возможных сценариев, которые рассматривает ByteDance, чтобы не допустить блокировки приложения в США.
Среди американских инвесторов, участвующих в сделке, могут быть General Atlantic и Sequoia Capital, пишет BI. По данным The Information, китайская компания также может продать TikTok американской фирме.
О возможной продаже контрольного пакета TikTok в конце 2019 года также говорили источники Bloomberg. Тогда в компании заявили, что обсуждений частичной или полной продажи не было.
В начале июля 2020 года госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News заявил, что власти рассматривают возможную блокировку TikTok в стране. 17 июля источники Financial Times рассказали, что США хотят внести ByteDance в чёрный список — в этом случае компания не сможет работать в стране. С конца июня TikTok запрещён в Индии.
Лоббисты у кого-то очень хорошие.
Запрещаем - выкупаем - профит!
В идеале бы ещё и четвёртый шаг сделать — закрываем.
Стану тиктокером, если приложение перестанет быть китайским
В США слабо развит в TikTok рекламный рынок. Войти в крупный сервис в начале тренда - грамотное решение. Так что скорее всего действительно лоббисты поработали.
Источник: мнение 6 американских предпринимателей, которые за рекламой шли на нашу биржу в РФ.
Зачем китайский «тикток», если можно купить российский «сам себе режиссёр». Одна хуйня
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