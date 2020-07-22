Власти США планируют внести материнскую компанию TikTok в чёрный список, говорили ранее источники.

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Группа американских инвесторов ByteDance обсуждает с руководством компании возможность покупки контроля в TikTok, рассказали осведомлённые источники The Information, пишет Business Insider.

Пока это предварительные переговоры, указывает издание. По словам источников, такая идея — один из возможных сценариев, которые рассматривает ByteDance, чтобы не допустить блокировки приложения в США.

Среди американских инвесторов, участвующих в сделке, могут быть General Atlantic и Sequoia Capital, пишет BI. По данным The Information, китайская компания также может продать TikTok американской фирме.

О возможной продаже контрольного пакета TikTok в конце 2019 года также говорили источники Bloomberg. Тогда в компании заявили, что обсуждений частичной или полной продажи не было.