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Соцсети
Татьяна Боброва
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The Information: группа американских инвесторов обсуждает покупку контроля в TikTok, чтобы не допустить его блокировки Материал редакции

Власти США планируют внести материнскую компанию TikTok в чёрный список, говорили ранее источники.

9 комментариев
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Группа американских инвесторов ByteDance обсуждает с руководством компании возможность покупки контроля в TikTok, рассказали осведомлённые источники The Information, пишет Business Insider.

Пока это предварительные переговоры, указывает издание. По словам источников, такая идея — один из возможных сценариев, которые рассматривает ByteDance, чтобы не допустить блокировки приложения в США.

Среди американских инвесторов, участвующих в сделке, могут быть General Atlantic и Sequoia Capital, пишет BI. По данным The Information, китайская компания также может продать TikTok американской фирме.

О возможной продаже контрольного пакета TikTok в конце 2019 года также говорили источники Bloomberg. Тогда в компании заявили, что обсуждений частичной или полной продажи не было.

В начале июля 2020 года госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News заявил, что власти рассматривают возможную блокировку TikTok в стране. 17 июля источники Financial Times рассказали, что США хотят внести ByteDance в чёрный список — в этом случае компания не сможет работать в стране. С конца июня TikTok запрещён в Индии.

#новость #bytedance #tiktok

Татьяна Боброва
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9 комментариев
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Егор Зотов

9

Лоббисты у кого-то очень хорошие. 
Запрещаем - выкупаем - профит!

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Michael Ivonin

Егор
6

В идеале бы ещё и четвёртый шаг сделать — закрываем.

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Егор Зотов

Michael
0

Зачем, если можно стричь купоны?

Ответить

Виталий О

Егор
0

+

Ответить

Путачок

0

Стану тиктокером, если приложение перестанет быть китайским

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Elijah Garrison

Путачок
1

- Сынок, кем ты станешь когда вырастишь?
- тиктокером!

Ответить

Dmitry Bashkiroff

0

В США слабо развит в TikTok рекламный рынок. Войти в крупный сервис в начале тренда - грамотное решение. Так что скорее всего действительно лоббисты поработали.

Источник: мнение 6 американских предпринимателей, которые за рекламой шли на нашу биржу в РФ.

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Роман Александров

0

Похоже Китай решил уничтожить штаты, сначала ковид, теперь тикток. 

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Laugh Radiant

0

Зачем китайский «тикток», если можно купить российский «сам себе режиссёр». Одна хуйня

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