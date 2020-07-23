Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
Вы случайно не PHP Middle?
Соцсети
Галина Мубаракшина
455

Twitter отчиталась о падении рекламной выручки на 23% из-за пандемии и беспорядков в США Материал редакции

Количество платных пользователей соцсети выросло на 34%, отчасти по той же причине.

  • Twitter отчиталась о работе за второй квартал 2020 года.
  • Выручка компании составила $683 млн, на 19% меньше год к году из-за снижения спроса на рекламу на большинстве рынков. В конце марта спрос начал восстанавливаться, но в конце мая — середине июня рекламодатели приостанавливали размещение из-за беспорядков в США.
  • Выручка Twitter от рекламы составила $562 млн, на 23% меньше, чем во втором квартале 2019 года. В компании отметили, что закончили перестройку рекламных инструментов и смогли лучше таргетировать и монетизировать рекламу.
  • Общие расходы и издержки соцсети выросли на 5% год к году и достигли $807 млн. Компания пытается соблюсти баланс между ростом штата и дальнейшим сокращением инвестиций в неприоритетные проекты, в результате операционные убытки составили $124 млн.
  • Среднее количество ежедневных платных пользователей достигло 186 млн, +34% год к году. Это произошло благодаря тому, что пользователи активно обсуждали повестку, и улучшению сервиса, считают в компании.
  • Финансовые показатели компании не совпали с прогнозами экспертов, отмечает CNBC. Аналитическое агентство Refinitiv писало, что выручка Twitter может достигнуть $707 млн, а StreetAccount ожидало 172,8 млн платных пользователей. На фоне публикации отчёта акции Twitter выросли на 5% до начала торгов на бирже.

#новость #twitter

Галина Мубаракшина
+11 574
3
1
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","twitter"], "comments": 4, "likes": 1, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 144542, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 23 Jul 2020 16:26:38 +0300", "is_special": false }
Новые вакансии в WowVendor
UX/UI Designer
Удалённо от 80 000 до 130 000 ₽
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
4 комментария
Популярные
По порядку

Anton Smets

0
Ответить

Евгений Разманов

Anton
0

#мудрота

Ответить

Евгений Разманов

0

Что за "платные пользователи"?

Ответить

Гриша Булыжников

0

избирательная модерация  постов не помогла? ай яй яй...

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

ITI Capital
Подписан
Отписаться
Почему финансовая грамотность населения в мире не растет, и что с этим делать
Недостаток финансовой грамотности и познаний в области экономике часто приводит к проблемам. Интересный момент здесь в…
0
Red Collar
Подписан
Отписаться
«Меняли цветы на людей, азиатов на флаги»: создание дизайна Росбанка в картинках
Команда Red Collar рассказывает, как разработала дизайн сайта, а потом обновилась платформа бренда — и все началось зан…
0
NTA
Подписан
Отписаться
Dostoevsky: библиотека анализа настроений для русского языка
Анализ настроений (Sentiment analysis) — это распространенная задача NLP, которая направлена на то, чтобы определить на…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Kostya Golikov
за день
«Рады хоть какой-то конкуренции»: в 2016 году Slack встретила Microsoft Teams открытым письмом с «дружескими советами»
Laugh Radiant
за неделю
>зона .com это очень круто, так как означает company Ох уж эти школьники. Ващет .com это Commercial. Захочешь ещё что-нибудь узнать, обращайся ко мне в фейсбук ))
Для российского бизнеса — только ru-домен

Комментарии

Дмитрий Алексеев

McDonald's открыла первый…

Дмитрий Алексеев

McDonald's открыла первый…

Даниил Орел

Как пинговать руководителя…

Николай Петров

Back to Business: TikTok в…

Andrew Zheludkov

Создание мобильного приложения…

Тинькофф

«Мегафон», видимо, уволил всех…

Pixel Lens

Рестайлинг сети салонов Kistochki

Дмитрий Алексеев

McDonald's открыла первый…

Дмитрий Алексеев

McDonald's открыла первый…

justwantedtobeenough

«Тинькофф» запустил чат-бота в…

Andrew Zheludkov

Рестайлинг сети салонов Kistochki

Евгений Слепухин

Илон Маск показал эскиз…

Pixel Lens

«Тинькофф» запустил чат-бота в…

Olev Ovsyannikov

«Умный» способ бросить пить…

Артем Асеев

Рестайлинг сети салонов Kistochki

Максим Попов

Tesla отчиталась о прибыли…

Сашка Сергеевич

«Умный» способ бросить пить…

Laugh Radiant

McDonald's открыла первый…

Mika

«Умный» способ бросить пить…

Vladislav Baimurzin

Попытайтесь выбраться из…