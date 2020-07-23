Количество платных пользователей соцсети выросло на 34%, отчасти по той же причине.
- Twitter отчиталась о работе за второй квартал 2020 года.
- Выручка компании составила $683 млн, на 19% меньше год к году из-за снижения спроса на рекламу на большинстве рынков. В конце марта спрос начал восстанавливаться, но в конце мая — середине июня рекламодатели приостанавливали размещение из-за беспорядков в США.
- Выручка Twitter от рекламы составила $562 млн, на 23% меньше, чем во втором квартале 2019 года. В компании отметили, что закончили перестройку рекламных инструментов и смогли лучше таргетировать и монетизировать рекламу.
- Общие расходы и издержки соцсети выросли на 5% год к году и достигли $807 млн. Компания пытается соблюсти баланс между ростом штата и дальнейшим сокращением инвестиций в неприоритетные проекты, в результате операционные убытки составили $124 млн.
- Среднее количество ежедневных платных пользователей достигло 186 млн, +34% год к году. Это произошло благодаря тому, что пользователи активно обсуждали повестку, и улучшению сервиса, считают в компании.
- Финансовые показатели компании не совпали с прогнозами экспертов, отмечает CNBC. Аналитическое агентство Refinitiv писало, что выручка Twitter может достигнуть $707 млн, а StreetAccount ожидало 172,8 млн платных пользователей. На фоне публикации отчёта акции Twitter выросли на 5% до начала торгов на бирже.
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Anton Smets
Евгений РазмановAnton
#мудрота
Евгений Разманов
Что за "платные пользователи"?
Гриша Булыжников
избирательная модерация постов не помогла? ай яй яй...