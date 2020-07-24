Неизвестные получили доступ к аккаунтам Маска, Гейтса и других в июле — благодаря доступу к внутренним системам, говорили в соцсети.

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На начало 2020 года более тысячи сотрудников и подрядчиков Twitter, таких как ИТ-компания Cognizant, имели доступ к внутренним инструментам соцсети, пишет Reuters со ссылкой на двух бывших сотрудников компании. Эти инструменты позволяют изменять настройки учётной записи и передавать управление другим.

Неизвестные получили доступ к аккаунтам Илона Маска, Билла Гейтса, Уоррена Баффета и других известных людей в середине июля 2020 года. Они разместили сообщения о раздаче биткоинов тем, кто пришлёт криптовалюту на указанные в твитах кошельки.

В Twitter заявили, что хакеры использовали методы социальной инженерии, атаковав некоторых сотрудников с доступом к внутренним системам. По данным NYT, они смогли это сделать через чат компании в Slack.