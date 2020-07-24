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Галина Мубаракшина
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Аудитория Chatroulette и Omegle выросла на фоне самоизоляции: в видеочаты-рулетки пришли TikTok-блогеры Материал редакции

Весной 2020 года аудитория Chatroulette вновь превысила 100 тысяч пользователей в день.

3 комментария
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Во время самоизоляции выросла аудитория не только Zoom и Animal Crossing, но и видеочатов-рулеток Chatroulette и Omegle, пишет The New York Times.

Omegle и Chatroulette — это сайты с текстовыми и видеочатами, в которых встречаются случайные люди. В марте-июле, когда все находились в изоляции, их популярность стала расти — отчасти из-за подростков, которые страдали из-за нехватки личного общения, указывает издание.

Видео YouTube-блогера Эммы Чемберлен

Omegle был создан в 2009 году и запустился незадолго до Chatroulette. Сервис бесплатный, в нём не нужна регистрация, а создатели Omegle обещают незабываемый опыт общения, отмечает NYT. Чтобы найти людей с похожими интересами, пользователь должен ввести несколько ключевых слов.

Благодаря записи в Omegle появились ролики, которые стали вирусными на других платформах, пишет газета. Например, больше 3 млн просмотров набрало видео YouTube-блогера Эммы Чемберлен, которая отмечала свой день рождения, а популярные блогеры из TikTok использовали Omegle, чтобы удивлять своих поклонников, отмечает NYT.

В апреле 2020 года The Daily Beast писало, что Chatroulette «переживает ренессанс»: с начала года аудитория сервиса выросла с 50 тысяч до 120 тысяч пользователей в день, рассказывал изданию основатель Андрей Терновский.

В первый год запуска, в 2009 году аудитория Chatroulette достигла 1 млн пользователей в сутки, но в течение последующего десятилетия трафик снижался из-за неподобающего контента и отсутствия обновлений, отмечало The Daily Beast.

«Мне кажется, людей интригует, что произойдёт дальше, что может сделать следующий человек, — рассказала NYT 18-летняя Наилея Девора. — Думаю, большинство из нас — подростки, которые хотят увидеть подростков. Но иногда попадаются странные и мрачные вещи. Однажды я наткнулась на женщину с уткой. У неё в руках была утка, а на утке — подгузники».

#новость #карантин

Галина Мубаракшина
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Борис Юрьевич

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Бедные дети.

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Денис Борисович

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Насколько знаю, аудитория данных сайтов (особенно чатрулет) состоит в основном из мужчин, которые любят демонстрировать свои половые органы всем подряд. Я бы туда даже сам не зашёл)
Так что утки с подгузниками это цветочки. 

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