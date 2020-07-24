Весной 2020 года аудитория Chatroulette вновь превысила 100 тысяч пользователей в день.

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Во время самоизоляции выросла аудитория не только Zoom и Animal Crossing, но и видеочатов-рулеток Chatroulette и Omegle, пишет The New York Times.

Omegle и Chatroulette — это сайты с текстовыми и видеочатами, в которых встречаются случайные люди. В марте-июле, когда все находились в изоляции, их популярность стала расти — отчасти из-за подростков, которые страдали из-за нехватки личного общения, указывает издание.

Видео YouTube-блогера Эммы Чемберлен

Omegle был создан в 2009 году и запустился незадолго до Chatroulette. Сервис бесплатный, в нём не нужна регистрация, а создатели Omegle обещают незабываемый опыт общения, отмечает NYT. Чтобы найти людей с похожими интересами, пользователь должен ввести несколько ключевых слов.

Благодаря записи в Omegle появились ролики, которые стали вирусными на других платформах, пишет газета. Например, больше 3 млн просмотров набрало видео YouTube-блогера Эммы Чемберлен, которая отмечала свой день рождения, а популярные блогеры из TikTok использовали Omegle, чтобы удивлять своих поклонников, отмечает NYT.

В апреле 2020 года The Daily Beast писало, что Chatroulette «переживает ренессанс»: с начала года аудитория сервиса выросла с 50 тысяч до 120 тысяч пользователей в день, рассказывал изданию основатель Андрей Терновский.

В первый год запуска, в 2009 году аудитория Chatroulette достигла 1 млн пользователей в сутки, но в течение последующего десятилетия трафик снижался из-за неподобающего контента и отсутствия обновлений, отмечало The Daily Beast.