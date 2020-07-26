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Запустить их можно через экспериментальное меню.
26 июля Telegram выпустил обновление приложений для Android и iOS до версии 6.3. Среди прочих функций в iOS-приложении в тестовом режиме появилась возможность совершать видеозвонки, обратило внимание издание «Код Дурова».
После этого в профилях пользователей появится значок видеозвонка. Однако для видеообщения собеседники также должны скачать актуальную версию приложения и включить у себя экспериментальные функции, добавляет издание.
В официальном объявлении Telegram о новых функциях нет упоминаний видеозвонков. Среди нововведений версии 6.3:
Telegram объявил о планах запустить видеозвонки в апреле 2020 года на фоне роста популярности сервисов видеоконференций из-за самоизоляции. Команда обещала добавить функцию до конца года.
Странно, что этого пришлось ждать так долго.
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