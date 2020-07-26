Запустить их можно через экспериментальное меню.

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26 июля Telegram выпустил обновление приложений для Android и iOS до версии 6.3. Среди прочих функций в iOS-приложении в тестовом режиме появилась возможность совершать видеозвонки, обратило внимание издание «Код Дурова».

Как активировать видеозвонки:

Скачать приложение Telegram версии 6.3.

10 раз нажать на значок «Настройки» (Settings) в приложении, после чего откроется дебаг-меню (Debug).

Включить в дебаг-меню «Экспериментальные функции» (Experimental feature).

После этого в профилях пользователей появится значок видеозвонка. Однако для видеообщения собеседники также должны скачать актуальную версию приложения и включить у себя экспериментальные функции, добавляет издание.

В официальном объявлении Telegram о новых функциях нет упоминаний видеозвонков. Среди нововведений версии 6.3:

Возможность устанавливать видеоаватар.

Возможность смотреть статистику групповых чатов с 500 и более участников.

Добавить несколько учётных записей в десктоп-приложение Telegram. В мобильных приложениях такая функция доступна с 2017 года.

Отправлять файлы размером до 2 ГБ.