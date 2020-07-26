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Альберт Хабибрахимов
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Telegram в тестовом режиме запустил видеозвонки в iOS-приложении Материал редакции

Запустить их можно через экспериментальное меню.

2 комментария
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26 июля Telegram выпустил обновление приложений для Android и iOS до версии 6.3. Среди прочих функций в iOS-приложении в тестовом режиме появилась возможность совершать видеозвонки, обратило внимание издание «Код Дурова».

Как активировать видеозвонки:

  • Скачать приложение Telegram версии 6.3.
  • 10 раз нажать на значок «Настройки» (Settings) в приложении, после чего откроется дебаг-меню (Debug).
  • Включить в дебаг-меню «Экспериментальные функции» (Experimental feature).

После этого в профилях пользователей появится значок видеозвонка. Однако для видеообщения собеседники также должны скачать актуальную версию приложения и включить у себя экспериментальные функции, добавляет издание.

В официальном объявлении Telegram о новых функциях нет упоминаний видеозвонков. Среди нововведений версии 6.3:

  • Возможность устанавливать видеоаватар.
  • Возможность смотреть статистику групповых чатов с 500 и более участников.
  • Добавить несколько учётных записей в десктоп-приложение Telegram. В мобильных приложениях такая функция доступна с 2017 года.
  • Отправлять файлы размером до 2 ГБ.

Telegram объявил о планах запустить видеозвонки в апреле 2020 года на фоне роста популярности сервисов видеоконференций из-за самоизоляции. Команда обещала добавить функцию до конца года.

#новость #telegram

Альберт Хабибрахимов
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Dan Grigoryev

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Странно, что этого пришлось ждать так долго. 

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Nick Karpenko

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Таки конкурсы разработчиков не быстро идут. 

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