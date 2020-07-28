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Соцсети
Дарья Дейнека
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За время карантина люди стали чаще смотреть на собак в Instagram, а спрос на щенков в США и в России вырос Материал редакции

У «собачьих инфлюенсеров» появилась возможность заработать больше.

3 комментария
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Bloomberg сообщило, что весной 2020 года люди чаще стали заводить щенков и забирать питомцев из приютов. Краткий пересказ материала издания и данные по России сервисов Avito, «Юла» и Wordstat от «Яндекса».

  • В конце марта 43% людей стали чаще просматривать соцсети (больше времени они уделяют только стримингу и фильмам с сериалами), пишет Bloomberg.

  • В США собаки популярнее кошек в Instagram и других соцсетях. Люди стали чаще заводить щенков, создавать им аккаунты в Instagram, подписываться на других владельцев собак. За счёт роста соцсетей в период пандемии выросла и ценность аккаунтов для рекламодателей.
  • По данным сервиса социального мониторинга Crowdtangle, количество публикаций в Instagram с упоминанием щенков выросло на 38% в последнюю неделю марта по сравнению с обычными недельными показателями в течение года. Число сообщений о собаках выросло на 11%, а пик упоминаний кошек в пандемию на 9% выше средних показателей.
  • За спонсорскую публикацию в аккаунте собаки в Instagram владелец может получить до $15 тысяч, считает основатель компании для помощи монетизации животных The Dog Agency Лони Эдвардс.
  • По данным сервиса MediaRadar, с января по 23 марта 2020 года бренды товаров для животных увеличили расходы на рекламу на 51%.
  • На волне популярности собак в Instagram появились новые слова для описания их жизни. Например, zoomies — когда собака бегает по дому, лестнице, запрыгивает на диван, а sploots — питомец ложится на живот и вытягивает ноги назад.
  • Популярность запросов в Google о покупке и взятии щенков во время пандемии выросла более чем в два раза.
Чёрным — запросы на покупку щенков, голубым — на усыновление
  • Также вырос спрос желающих завести собаку. Спасательная служба в Далласе Hearts & Bones обычно имеет на попечении 40 собак, а в июле их осталось только три, потому что люди активнее готовы брать к себе питомцев.
  • Инвестиционный биржевой фонд в индустрии по уходу за животными (PAWZ) вырос на 53% с момента, когда рынок достиг дна в начале марта. Стоимость услуг по уходу за животными — одна из немногих областей, где сохранилась инфляция.

В России

За время карантина интерес к животным в России тоже вырос, но сложно сказать, кого чаще заводили люди — кошек или собак:

  • По данным Wordstat «Яндекса», пик интереса россиян к покупке собак пришёлся на середину мая — количество запросов «купить щенка» было почти 690 тысяч. В апреле это количество было около 610 тысяч, а в июне — примерно 600 тысяч. Котятами интересовались в три раза меньше — примерно 265 тысяч запросов в мае.
  • Пользователи Avito с апреля по июнь 2020 года покупали кошек и собак на 20% чаще, чем год назад. При этом кошки интересовали людей чаще — на 22% больше, чем годом ранее, а собаки на 12%.
  • На «Юле» же за время карантина спрос на собак вырос на 21%, а на кошек — на 16%.

При этом с конца апреля по июль 2020 года количество упоминаний кошек и собак было сопоставимо друг с другом в русскоязычном сегменте соцсетей («ВКонтакте», Instagram, Twitter и других соцсетях, форумах и блогах), сообщил представитель сервиса «Медиалогия».

#instagram #животные

Дарья Дейнека
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3 комментария
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Олег Крегонин

2

Очень мило. 
Сам, к слову, в этот период взял щенка. 

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Вадим Скворцов

2

Будет батл между собачниками и кошатниками?

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Сергей Барышников

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Одиночество
Взяли второго

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