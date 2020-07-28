«ВКонтакте» запустила персональную ленту для покупок в мобильном приложении — пока в ней только товары с AliExpress
Материал редакции
Лента формируется с учётом интересов пользователя, а также сезона и праздников.
«ВКонтакте» открыла раздел «Покупки» с записями, фото, видео и статьями со ссылками на товары, рассказали vc.ru в компании.
Оформить покупку можно прямо в приложении.
На первом этапе в ленте будут только публикации с товарами «AliExpress Россия» от блогеров и сообществ, но в скором времени их дополнят предложения других продавцов, уточнили в компании.
«Покупки» — персонализированная лента, она формируется с учётом увлечений пользователя, а также сезона и предстоящих праздников, отметили в соцсети.
В разделе есть поиск по товарам (пока он доступен только части пользователей) и деление на тематические категории.
Чтобы товары попадали в ленту с покупками, продавцы должны, в частности, подать заявку в группу VK for Sellers, отметили в соцсети.
«ВКонтакте» начала тестировать раздел в ноябре 2019 года. В нём были представлены обзоры блогеров-участников партнёрской программы «ВКонтакте» и «AliExpress Россия», а оплатить заказ можно было в мини-приложении AliExpress.
Mike K
жаль, что ВК превращается в перегруженную всем чем только можно хрень
Dmitry MartemyanovMike
Увы, это реалии новой эпохи суперприложений. Вот несколько лет назад разделяли Foursqare и Swarm, Facebook и Facebook Messenger, сейчас тренд развернулся на 180 градусов.
Денис Демидов
Не будет работать контакт не удобная площадка для покупок все в кашу будет
Dmitry MartemyanovДенис
Больше Денисов Демидовых богу Денисов Демидовых!
Денис Демидов
Глядишь, постепенно Усманов соберет все свои владения в единую компанию, осталось этому мусульманину православное название придумать для этого монстра, Бурхан Эмпаер не взлетит.
Женя Соха
Везде торговля)