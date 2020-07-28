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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
В августе 2020 года соцсеть планирует запуск Reels в США и нескольких других странах.
Instagram сделала щедрые предложения некоторым популярным блогерам TikTok в обмен на использование конкурирующего сервиса Reels, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники.
В августе 2020 года компания планирует полноценно запустить Reels в США и ещё нескольких странах, отмечает газета. Некоторым блогерам с миллионами подписчиков соцсеть готова заплатить за продвижение сотни тысяч долларов, утверждают источники.
Instagram «общается с авторами в разных странах, где тестируется Reels», рассказала изданию представитель соцсети Сарисса Троуэр (Sarissa Thrower). «Мы по-прежнему готовы вкладывать деньги в наших создателей и их опыт», — добавила она.
Попытка привлечь блогеров TikTok на свою платформу — важный признак, что Facebook с помощью Instagram Reels намерена конкурировать с китайской соцсетью, утверждает издание. В сентябре 2019 года газета писала, что TikTok заполнила Facebook и Instagram своей рекламой, «атаковав» соцсети на их собственной территории.
В июле TikTok анонсировала создание фонда в размере $200 млн для поддержки блогеров в США, напоминает WSJ. CNBC также сообщал, что соцсеть нанимает бывших сотрудников Facebook и Google из-за их опыта работы в компаниях.
Reels — сервис, похожий на формат «историй» в TikTok. Instagram начала тестировать его в ноябре 2019 года в Бразилии, в июне 2020 года — во Франции и Германии, в начале июля — в Индии, где TikTok заблокирован.
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— П-п-п-пррривет Ме-ме-меня зовут Клипы. Мммм… А вот… ну, как бы ч-ч-чем занимаешься? кхм, пук, нууу, я вот могу дать тебе промокодик
на рекламу ВКонтакте… а, не слышала про меня? ну ладно….
— Сосочка-девочка, почему одна, сейчас будет два. Не стесняйся давай, полчасика на подмыться и жду в Reels. Сотни тыщ баксов – тебе.
Боюсь что уже поздно, Тик Ток уже взлетел...
ничо, ща невидимая рука рынка демократично прикроет Тикток в США, и улетит обратно
Всё, готов стать Рилсером
Срилером
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