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Соцсети
Галина Мубаракшина
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WSJ: Instagram предложила популярным блогерам TikTok «сотни тысяч долларов» за использование сервиса-конкурента Reels Материал редакции

В августе 2020 года соцсеть планирует запуск Reels в США и нескольких других странах.

12 комментариев
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Instagram сделала щедрые предложения некоторым популярным блогерам TikTok в обмен на использование конкурирующего сервиса Reels, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники.

В августе 2020 года компания планирует полноценно запустить Reels в США и ещё нескольких странах, отмечает газета. Некоторым блогерам с миллионами подписчиков соцсеть готова заплатить за продвижение сотни тысяч долларов, утверждают источники.

Instagram «общается с авторами в разных странах, где тестируется Reels», рассказала изданию представитель соцсети Сарисса Троуэр (Sarissa Thrower). «Мы по-прежнему готовы вкладывать деньги в наших создателей и их опыт», — добавила она.

Попытка привлечь блогеров TikTok на свою платформу — важный признак, что Facebook с помощью Instagram Reels намерена конкурировать с китайской соцсетью, утверждает издание. В сентябре 2019 года газета писала, что TikTok заполнила Facebook и Instagram своей рекламой, «атаковав» соцсети на их собственной территории.

В июле TikTok анонсировала создание фонда в размере $200 млн для поддержки блогеров в США, напоминает WSJ. CNBC также сообщал, что соцсеть нанимает бывших сотрудников Facebook и Google из-за их опыта работы в компаниях.

Reels — сервис, похожий на формат «историй» в TikTok. Instagram начала тестировать его в ноябре 2019 года в Бразилии, в июне 2020 года — во Франции и Германии, в начале июля — в Индии, где TikTok заблокирован.

Сервис Reels Facebook

#новость #instagram #facebook #tiktok

Галина Мубаракшина
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12 комментариев
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Dmitrii Bugrov

8

Вконтакте, расчехляй офшоры😃

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Zebediah Killgrave

Dmitrii
7

— П-п-п-пррривет Ме-ме-меня зовут Клипы. Мммм… А вот… ну, как бы ч-ч-чем занимаешься? кхм, пук, нууу, я вот могу дать тебе промокодик
на рекламу ВКонтакте… а, не слышала про меня? ну ладно….

— Сосочка-девочка, почему одна, сейчас будет два. Не стесняйся давай, полчасика на подмыться и жду в Reels. Сотни тыщ баксов – тебе.

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Марат Язмыш

1

Боюсь что уже поздно, Тик Ток уже взлетел...

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Кирилл Макеев

Марат
1

ничо, ща невидимая рука рынка демократично прикроет Тикток в США, и улетит обратно

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Сергей Милосердов

1

То бишь "бобины".

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Сергей Барышников

0

Всё, готов стать Рилсером

Ответить

Антон Курочкин

Сергей
2

Всегда считал Рилс лучшим в мире

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Pixel Lens

Сергей
1

Срилером

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Сергей Барышников

Pixel
0

Скриллексом

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Олег Крегонин

Сергей
0

Я с вами. 

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Ярослав Шенцов

0

А где адрес? Куда высылать банковские реквизиты ?)))))

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