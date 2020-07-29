Комментарии
оказалась нейронной сетью
«Без TikTok выбор американских рекламодателей снова обеднеет».
Глава TikTok Кевин Майер выступил с заявлением в защиту своей компании на фоне обсуждения возможной блокировки сервиса в США и грядущего выступления глав Facebook, Amazon, Google и Apple в Конгрессе США.
По словам Майера, на фоне успеха TikTok и других сервисов власти изучали прозрачность их работы. TikTok привлекала больше внимания из-за её китайского происхождения, отмечает он.
Отрасль должна отвечать высоким стандартам, полагает глава TikTok — поэтому все компании обязаны раскрывать местным регуляторам свои алгоритмы, политику модерации контента, информацию о сборе данных. Соцсеть открыла экспертам доступ к данным о модерации в режиме реального времени, а также алгоритмам, подчеркнул он.
Майер напомнил, что TikTok запустила фонд в размере $200 млн для американских блогеров и планирует создать в США 10 тысяч рабочих мест.
Майер подчеркнул, что в TikTok нет политической рекламы и сама компания далека от политики. Он заверил, что соцсеть продолжит борьбу за лучшие сервисы для авторов, пользователей и брендов «на долгие годы». Гендиректор TikTok также добавил, что соцсеть остаётся безопасным пространством для пользователей и он готов доказать это скептикам.
«TikTok стал последней целью (в борьбе за приватность), но мы не враги. Важнее использовать этот момент для более детального обсуждения алгоритмов, прозрачности и модерации контента […]. Мы делаем первый шаг навстречу этим изменениям и призываем отрасль последовать примеру», — добавил Кевин Майер.
29 июля 2020 года Джефф Безос, Тим Кук, Сундар Пичаи и Марк Цукерберг выступят на слушаниях перед антимонопольным ведомством. Американские власти хотят узнать о роли ИТ-компаний на рынке и их влиянии на жизнь пользователей, пояснял в июне Fox News конгрессмен Дэвид Чичиллине.
Источники Bloomberg сообщали, что Марк Цукерберг планирует представить Facebook и WhatsApp как «патриотические» сервисы, которые мешают китайским конкурентам выйти на американский рынок.
10 тыс рабочих мест?? Что они там делать все будут??
Надеялся увидеть в комментах мем про двух собакенов.
Не, вот такой.
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