Комментарии
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Покупка небольшой компании позволяла соцсети устранить конкурента и получить фору на рынке, говорил предприниматель.
Во время слушаний с главами ИТ-компаний в Конгрессе США 29 июля 2020 года были обнародованы фрагменты старых писем и сообщений главы Facebook Марка Цукерберга, в которых он обсуждал возможность устранения конкурентов, пишет The Verge.
В феврале 2012 года Цукерберг предложил финансовому директору компании Дэвиду Эберсману обсудить покупку менее крупных участников рынка, включая Path и Instagram, указывает издание.
«Эти компании только появились, но бренды уже на слуху и если они вырастут, то могут сильно нам навредить […]. Учитывая нашу оценку и уязвимость Facebook на мобильных платформах, как считаешь, стоит ли нам купить одного из них или обоих?» — цитирует The Verge Цукерберга.
Эберсман перечислил четыре причины для покупки: нейтрализовать конкурента, получить его талантливых сотрудников, добавить новые сервисы и улучшить Facebook. Цукерберг, в частности, отметил, что покупка конкурента даёт компании дополнительное время.
«Даже если появятся новые конкуренты, покупка Instagram, Path, Foursquare и так далее даст нам фору в год или больше, прежде чем кто-то сможет снова приблизиться к нам», — в частности, отмечал глава Facebook.
Позже Цукерберг отправил другое письмо, в котором оговорился: «Я не имел в виду, что мы должны покупать их, чтобы мешать конкуренции».
В апреле 2012 года глава Facebook уже обсуждал сделку с Instagram. «Instagram может нам навредить, даже не становясь большой компанией», — цитирует издание предпринимателя.
На слушаниях антимонопольного ведомства конгрессмен Джеральд Надлер заявил, что глава Facebook рассматривал соцсеть как возможного конкурента, но вместо того чтобы состязаться с ним, купил его — а это доказательство антиконкурентного поведения на рынке. Цукерберг, в частности, ответил, что покупка Instagram помогла ей вырасти и увеличить свою аудиторию.
Facebook купила Instagram в апреле 2012 года за $1 млрд. В сентябре 2018 года сооснователи Instagram Кевин Систром и Майк Кригер объявили о своём уходе из Facebook. В 2020 году журналист Bloomberg Сара Фриер выпустила книгу «Без фильтра», в которой рассказала о конфликте между Цукербергом и основателями Instagram.
А чем покупка не конкурентная борьба ? Уголовку не завели , а дали 1ярд$ , в РФ Рамблер уже бы со спецназом зашёл ))))
Но друзья , это ярд, да может быть недооценена , по метрикам сейчас. Но, фб дал толчок развитию, со своей подпиской . Это как Ютуб , сейчас платформа по оценкам 160 ярдов бы стоила , если бы была отдельной , но фб дал ей тоже толчок мощный. И капитализировала , выход один , оставлять себе пакет неголосующих акций и набивать карманы. Почему то все забывают путь Yahoo, где управленцы припиздели контору просто в ноль.
«Позже Цукерберг отправил другое письмо, в котором оговорился: «Я не имел в виду, что мы должны покупать их, чтобы мешать конкуренции».
Очевидно, после того, как ему указали, что письмо может сыграть с ним злую шутку позднее. Интересно, почему он написал об этом, а не сказал лично? Проблема чрезмерной интровертности?
Окей, представим себе что антимонопольная борьба это хорошо. Что теперь не продать будет за ярд свой стартап топчикам? Скажут: «не мы лучше инхаус сделаем и задавим тебя маркетингом. Да дольше, да отстой, но зато мы тебя не купим.» Прям вин-вин, ага. Кто от этого выиграет?
Сплошные интриги!
Это it business и, конечно, тут будут
(как и в любом другом бизнесе) решения по устранению конкурентов, как способ спасти свое дело в будущем.
А продаваться конкурентам или нет - это дело их собственное. У них ничего не забирали бесплатно, а дали рыночную стоимость, с которой они согласились.
В РФ по другому происходит частенько, и все чего-то спокойно смотрят на это всё...
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