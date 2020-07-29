Покупка небольшой компании позволяла соцсети устранить конкурента и получить фору на рынке, говорил предприниматель.

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Во время слушаний с главами ИТ-компаний в Конгрессе США 29 июля 2020 года были обнародованы фрагменты старых писем и сообщений главы Facebook Марка Цукерберга, в которых он обсуждал возможность устранения конкурентов, пишет The Verge.

В феврале 2012 года Цукерберг предложил финансовому директору компании Дэвиду Эберсману обсудить покупку менее крупных участников рынка, включая Path и Instagram, указывает издание.

«Эти компании только появились, но бренды уже на слуху и если они вырастут, то могут сильно нам навредить […]. Учитывая нашу оценку и уязвимость Facebook на мобильных платформах, как считаешь, стоит ли нам купить одного из них или обоих?» — цитирует The Verge Цукерберга.

Эберсман перечислил четыре причины для покупки: нейтрализовать конкурента, получить его талантливых сотрудников, добавить новые сервисы и улучшить Facebook. Цукерберг, в частности, отметил, что покупка конкурента даёт компании дополнительное время.

Одно из писем Цукерберга Эберсману The Verge

«Даже если появятся новые конкуренты, покупка Instagram, Path, Foursquare и так далее даст нам фору в год или больше, прежде чем кто-то сможет снова приблизиться к нам», — в частности, отмечал глава Facebook.

Позже Цукерберг отправил другое письмо, в котором оговорился: «Я не имел в виду, что мы должны покупать их, чтобы мешать конкуренции».

В апреле 2012 года глава Facebook уже обсуждал сделку с Instagram. «Instagram может нам навредить, даже не становясь большой компанией», — цитирует издание предпринимателя.

На слушаниях антимонопольного ведомства конгрессмен Джеральд Надлер заявил, что глава Facebook рассматривал соцсеть как возможного конкурента, но вместо того чтобы состязаться с ним, купил его — а это доказательство антиконкурентного поведения на рынке. Цукерберг, в частности, ответил, что покупка Instagram помогла ей вырасти и увеличить свою аудиторию.