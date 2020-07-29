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Соцсети
Галина Мубаракшина
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«Instagram может нам навредить»: Конгресс США опубликовал старые письма Цукерберга о планах поглотить фотосервис Материал редакции

Покупка небольшой компании позволяла соцсети устранить конкурента и получить фору на рынке, говорил предприниматель.

10 комментариев
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Во время слушаний с главами ИТ-компаний в Конгрессе США 29 июля 2020 года были обнародованы фрагменты старых писем и сообщений главы Facebook Марка Цукерберга, в которых он обсуждал возможность устранения конкурентов, пишет The Verge.

В феврале 2012 года Цукерберг предложил финансовому директору компании Дэвиду Эберсману обсудить покупку менее крупных участников рынка, включая Path и Instagram, указывает издание.

«Эти компании только появились, но бренды уже на слуху и если они вырастут, то могут сильно нам навредить […]. Учитывая нашу оценку и уязвимость Facebook на мобильных платформах, как считаешь, стоит ли нам купить одного из них или обоих?» — цитирует The Verge Цукерберга.

Эберсман перечислил четыре причины для покупки: нейтрализовать конкурента, получить его талантливых сотрудников, добавить новые сервисы и улучшить Facebook. Цукерберг, в частности, отметил, что покупка конкурента даёт компании дополнительное время.

Одно из писем Цукерберга Эберсману The Verge

«Даже если появятся новые конкуренты, покупка Instagram, Path, Foursquare и так далее даст нам фору в год или больше, прежде чем кто-то сможет снова приблизиться к нам», — в частности, отмечал глава Facebook.

Позже Цукерберг отправил другое письмо, в котором оговорился: «Я не имел в виду, что мы должны покупать их, чтобы мешать конкуренции».

В апреле 2012 года глава Facebook уже обсуждал сделку с Instagram. «Instagram может нам навредить, даже не становясь большой компанией», — цитирует издание предпринимателя.

На слушаниях антимонопольного ведомства конгрессмен Джеральд Надлер заявил, что глава Facebook рассматривал соцсеть как возможного конкурента, но вместо того чтобы состязаться с ним, купил его — а это доказательство антиконкурентного поведения на рынке. Цукерберг, в частности, ответил, что покупка Instagram помогла ей вырасти и увеличить свою аудиторию.

Facebook купила Instagram в апреле 2012 года за $1 млрд. В сентябре 2018 года сооснователи Instagram Кевин Систром и Майк Кригер объявили о своём уходе из Facebook. В 2020 году журналист Bloomberg Сара Фриер выпустила книгу «Без фильтра», в которой рассказала о конфликте между Цукербергом и основателями Instagram.

Цукерберг побеждает любой ценой: как его зависть…
Конспект фрагмента книги репортёра Bloomberg Сары Фриер «Без фильтра».
vc.ru

#новость #facebook #instagram

Галина Мубаракшина
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10 комментариев
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Stas Korg

6

А чем покупка не конкурентная борьба ? Уголовку не завели , а дали 1ярд$ , в РФ Рамблер уже бы со спецназом зашёл ))))

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f003u

Stas
2

Вот соглашусь. С таким же успехом можно обвинить instagram, что продались и нарушили тем самым конкурентную среду на рынке.
Да, конечно, большие игроки покупают маленьких, что создает трудности выхода на рынок следующим маленьким компаниям, но это и есть рынок.

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Stas Korg

f003u
0

Но друзья , это ярд, да может быть недооценена , по метрикам сейчас. Но, фб дал толчок развитию, со своей подпиской . Это как Ютуб , сейчас платформа по оценкам 160 ярдов бы стоила , если бы была отдельной , но фб дал ей тоже толчок мощный. И капитализировала , выход один , оставлять себе пакет неголосующих акций и набивать карманы. Почему то все забывают путь Yahoo, где управленцы припиздели контору просто в ноль.

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Valentin Dombrovsky

2

«Позже Цукерберг отправил другое письмо, в котором оговорился: «Я не имел в виду, что мы должны покупать их, чтобы мешать конкуренции».

Очевидно, после того, как ему указали, что письмо может сыграть с ним злую шутку позднее. Интересно, почему он написал об этом, а не сказал лично? Проблема чрезмерной интровертности?

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Борис Юрьевич

Valentin
1
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Mike Kosulin

1

Path был классный в 2012-2013 году

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Vladimir Chyorniy

1

Окей, представим себе что антимонопольная борьба это хорошо. Что теперь не продать будет за ярд свой стартап топчикам? Скажут: «не мы лучше инхаус сделаем и задавим тебя маркетингом. Да дольше, да отстой, но зато мы тебя не купим.» Прям вин-вин, ага. Кто от этого выиграет?

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Игорь Крафт

–3

И чё?

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Никита Иванов

0

Для кого-то это важно...

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Alexey Vlasov

0

Сплошные интриги!
Это it business и, конечно, тут будут
(как и в любом другом бизнесе) решения по устранению конкурентов, как способ спасти свое дело в будущем.
А продаваться конкурентам или нет - это дело их собственное. У них ничего не забирали бесплатно, а дали рыночную стоимость, с которой они согласились.
В РФ по другому происходит частенько, и все чего-то спокойно смотрят на это всё...

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