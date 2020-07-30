Около $1 млрд соцсеть планирует раздать авторам в США, $300 млн — в Европе.

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TikTok планирует в ближайшие три года выделить на поддержку блогеров в разных странах свыше $2 млрд, около половины из которых — на поддержку авторов в США.

29 июля 2020 года компания сообщила, что рассчитывает увеличить «фонд авторов» TikTok Creator Fund до $1 млрд в США и удвоить — во всём мире.

30 июля TikTok рассказала о фонде для европейских авторов: $70 млн она планирует вложить в 2020 году, а в течение трёх лет — увеличить размер фонда до $300 млн. Компания пообещала поделиться подробностями в ближайшее время.

TikTok анонсировала создание TikTok Creator Fund в размере $200 млн для авторов в США 23 июля. С соцсетью уже сотрудничают, например, бьюти-блогер Эбби Робертс (10,4 млн подписчиков), психолог Джули Смит (1,1 млн подписчиков) и другие.

В конце июля WSJ со ссылкой на источники сообщила, что Instagram предложила популярным блогерам TikTok «сотни тысяч долларов» за использование сервиса-конкурента Reels, который планирует в августе запустить в США и некоторых других странах. TikTok могут заблокировать в США на фоне конфликта между американскими и китайскими властями.