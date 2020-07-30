Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Нейронная сеть научилась читать стихи
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Подписаться на push-уведомления
Вы случайно не PHP Middle?
Соцсети
Галина Мубаракшина
594

TikTok пообещала увеличить фонд поддержки блогеров до $2 млрд за три года на фоне конкуренции с сервисом от Facebook Материал редакции

Около $1 млрд соцсеть планирует раздать авторам в США, $300 млн — в Европе.

2 комментария
В закладки

TikTok планирует в ближайшие три года выделить на поддержку блогеров в разных странах свыше $2 млрд, около половины из которых — на поддержку авторов в США.

29 июля 2020 года компания сообщила, что рассчитывает увеличить «фонд авторов» TikTok Creator Fund до $1 млрд в США и удвоить — во всём мире.

30 июля TikTok рассказала о фонде для европейских авторов: $70 млн она планирует вложить в 2020 году, а в течение трёх лет — увеличить размер фонда до $300 млн. Компания пообещала поделиться подробностями в ближайшее время.

TikTok анонсировала создание TikTok Creator Fund в размере $200 млн для авторов в США 23 июля. С соцсетью уже сотрудничают, например, бьюти-блогер Эбби Робертс (10,4 млн подписчиков), психолог Джули Смит (1,1 млн подписчиков) и другие.

В конце июля WSJ со ссылкой на источники сообщила, что Instagram предложила популярным блогерам TikTok «сотни тысяч долларов» за использование сервиса-конкурента Reels, который планирует в августе запустить в США и некоторых других странах. TikTok могут заблокировать в США на фоне конфликта между американскими и китайскими властями.

Глава TikTok Кевин Майер обвинил Facebook в нечестной конкуренции под видом патриотизма. Он также назвал подделками приложение Lasso, закрытое компанией в 2020 году, и новую функцию Reels от Instagram.

Славы много, денег мало: почему авторы видео в…
У площадки нет системы монетизации, а бренды не понимают, как на ней продвигаться. Из-за этого…
vc.ru

#новость #tiktok

Галина Мубаракшина
+12 168
5
3
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","tiktok"], "comments": 2, "likes": 3, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 146333, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 30 Jul 2020 16:23:42 +0300", "is_special": false }
Трибуна
ApiX-Drive — онлайн-коннектор разных сервисов и приложений между собой без программистов
Рассказываем, как запустили аналог Zapier за три месяца.
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
2 комментария
Популярные
По порядку

Anton Matrosov

5

Все, ребят, сворачиваем образование и точные науки - за кривляние в тиктоке теперь официально платят

Ответить

Роман Александров

0

Демонстраций школьников я ещё не видел, будет любопытно посмотреть. 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Точка
Подписан
Отписаться
Банк Точка автоматизировал выплаты платежей для клиентов CTRL Лизинг
Банк для предпринимателей и предприятий Точка предоставил API, с помощью которого клиенты компании CTRL Лизинг смогут а…
0
Skillbox
Подписан
Отписаться
Маркетинг vs продажи: как выстроить эффективное взаимодействие команд
Отделы маркетинга и продаж часто соперничают в компаниях. Если выручка падает, продавцы могут обвинить маркетологов в н…
2
Selectel
Подписан
Отписаться
Что стало с нашумевшими модульными гаджетами?
Что если собственный смартфон или ноутбук можно было бы собрать, как конструктор LEGO? На идее простоты модификации осн…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Roman Platonov
за день
У кого дома оформляли к тому и идите
«Сбербанк» запланировал перевести на постоянную «удалёнку» до 30% штата
alex twit
за неделю
Да и хуй с ним, тащемта
Сооснователь Black Star Тимати объявил об уходе из компании: он сохранит доли и права в бургерных, автомойке и других

Комментарии

евгений аношин

Российский энтузиаст за три…

Aleksandr A

Spotify отчитался за второй…

Денис Демидов

«Разрушают независимый бизнес и…

Michael Petrov

Telegram подал в ЕС жалобу на…

Максим Чистов

Российский энтузиаст за три…

евгений аношин

Telegram подал в ЕС жалобу на…

Pavel Nekhaev

Чему научился голосовой…

Андрей Волхонский

NASA отправило на Марс вездеход…

Денис Демидов

«Разрушают независимый бизнес и…

Александр Гущин

ФАС уличила «Райффайзенбанк» в…

Денис Демидов

«Разрушают независимый бизнес и…

Artem Korsunov

Российский энтузиаст за три…

Даниил Орел

Российский энтузиаст за три…

Timur Khizhnyakov

Российский энтузиаст за три…

евгений аношин

Российский энтузиаст за три…

Артём Прокопенко

Российский энтузиаст за три…

Denis Kiselev

Российский энтузиаст за три…

Sergei Timofeyev

Российский энтузиаст за три…

Eugene Hurynovich

Parsers VC собирает больше…

Bilguun Billy

«К 6000 году будет править…