Президент США Дональд Трамп пообещал «немедленно» заблокировать TikTok в стране Материал редакции
Трамп обещал подписать документы 1 августа 2020 года.
Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам 31 июля 2020 года, что он принял решение о блокировке TikTok в стране, пишет Bloomberg.
На вопрос о том, когда приложение будет заблокировано, он ответил «немедленно», уточнив, что подпишет документы в субботу, 1 августа. По словам Трампа, он имеет на это право согласно Международному закону о чрезвычайных экономических полномочиях.
Представитель TikTok напомнил ABC News, что в США у компании около 1000 сотрудников, ещё 10 тысяч соцсеть планировала нанять в ближайшие три года. TikTok в США пользуются 100 млн человек, уточнил он.
Решение президента США может помешать возможной сделке между владельцем соцсети, китайской ByteDance, и Microsoft, рассказали агентству источники.
31 июля Bloomberg и NYT также со ссылкой на источники сообщили, что корпорация обсуждает покупку американского бизнеса TikTok. В TikTok заявили Business Insider, что не комментируют слухи, но уверены в будущем сервиса.
Возможную блокировку сервиса власти США начали обсуждать на фоне ухудшения отношений с Китаем — TikTok заподозрили в слежке за пользователями. В конце июля гендиректор соцсети Кевин Майер выступил с заявлением в защиту компании и сообщил, что TikTok открыла экспертам доступ к своим алгоритмам.
Когда жена достала постоянно там сидеть...
жена достала постоянно там сидеть...
Вот вы смеётесь, а тем временем...
Надо запрещать, русские малолетки уже совсем стыд потеряли
Хера, старики уже на vc ру осуждают секс и ноют что с ними спать не хотят)
Новости по тиктоку прям 100% индикатор отношения общества к правам и прочей лабуде. Сейчас пошло на вс какое то поветрие охренительно важных и духовно развитых людей, для которых этот сервис(тикток), что серпом по кокушкам, ну или просто по-чсвшить. В результате имеется такой парадокс, блокировать по беспределу, те без доказательств и реший судов - нельзя, но тикток можно, тк им он не нравится - «да, правильно, подкиньте тому хиппи наркоты и пакуйте на подольше, он же, сука, хиппи, детей своими песенками оболванивает». Логика, последовательность и вот это вот все идёт в далекие края.
Иногда хочется перенестись в параллельную реальность , где Тик-Ток заблокировали в России, чтобы почитать комменты на ТЖ и VC. Там, наверное, было бы про кровавый режим, душение свобод, чебурнет и вот это всё.
Ибо, может быть, дело в том, что есть проблема общая и частная? Типа голод, он и в Африке и Юго-Восточной Азии голод, однако меня в первую очередь будет волновать, как живет мой народ, ибо это мой некий моральный долг - беспокоиться о тех, кто вместе со мной является частью некой идентичности, культуры.
На самом деле тикток не причем - это просто площадка. Нужно банить не его, а всех тех дегенератов, которые сделали из него медиа-помойку своим контентом. Никто не мешал ему стать соц. сетью, где делятся отрывками из классики мировой литературы, дают краткие изложения научных теорий, объясняют физику на пальцах, рассказывают про космос и звезды.
От блокировки тиктока все эти дибилы не испарятся в одночасье. Видимо наш вид пока еще не достаточно эволюционировал, поэтому внеземная жизнь и не хочет с нами контактировать.
Если вам что-то нужно, делайте это и пользуйтесь. Мне нужен вот такой тикток, вы собираетесь мне его запретить?
Согласна было-бы неплохо если бы появилась площадка где можно проводить записи уроков школьной и университетской программы не как на ютубе, а что-то более простое для тех кто не знает даже что искать.
Если что в Тиктоке полно таких каналов с научным контентом, искусством и прочими высокими материями. Но это не значит, что он должен состоять только из этого. Вы реально думаете, что человек должен только читать классику и вкушать мировые шедевры живописи? Почему все думают, что искусство XIX века должно быть обязательно лучше искусства XXI века??? Тикток как культурное явление очень интересно и необычно. А люди, которые застряли где-то в прошлом пусть смотрят "Культуру". Там как раз для них контент.
Оооо нет, теперь ещё и зумеры тиктокеры в штатах выйдут на улицы со своими танцами и челенджами 😱😱😱
и будут демонстративно ссать себе в штаны
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Скорее бы 2021
Не, ещё август в России, традиционно трешевый.
Да, на август у нас традиционно что то техногенное случается.
Ну это еще не факт, что он наступит, после такого насыщенного года. Зима близко.
Наконец то этого шлака для убивания мозга станет меньше..
В РФ в тюрьмы сажают за посты и пытают.
Не по теме выступаете
Если бы в РФ блокировали тикток, я был бы только за.
Потому что мы в России живём. Все эти "негров линчуют" волнуют нас слабо.
Именно такими одобрениями прокладывается путь к тотальной цензуре.
Некоторым и одобрения не надо: поблочили все зарубежные сервисы в стране и думают, что это нормально
его станет еще больше в каждой соцсети — вконтакте уже внедрили, инста частично, но скоро запускается на америку
уход тиктока лишь ознаменует приход к этому формату тех, кто еще не успел
В духе времени молодежь тащится... уровень образования и морали опять же никого нигде не волнует жеж... Куда нам понять их интересы, особенно рожденным в СССР... и потом врятли у большей части молодых людей есть возможность как у меня к примеру сидеть на всем включено на море... потому за отсутствие образования опыта и морали
И как следствие зависание в бещлумном тиктоке не таким как я их обсуждать... Это вопрос скорее госсударства... И в США на минуточку уровень жизни повыше будет, не сродни нашим пятерочкам выручающим :) чего бы нам по тв не пели. . Потому вероятно мерикосы имеют право банить тикток. А мы нет как и многие другие и места в поисках новых деловых контактов... Роскомнадзор внес крупнейшую в мире деловую социальную сеть LinkedIn в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, вскоре операторы связи начнут закрывать к ней доступ на территории РФ, сообщается на сайте регулятора.
Президент США Дональд Трамп пообещал «немедленно» заблокировать TikTok
В историю это войдёт как величайший вклад в повышение интеллектуального благосостояния нации.
Запомните этот комментарий ©
Готов хоть сейчас отдать за него свой голос.
А если ещё и твиттер (вместе со своим аккаунтом) заблокирует, то пусть хоть три срока сидит!
Он уже сделал для штатов дофига, а тут еще и отуплять не позволил, красава
Не считаю тик ток сервисом для деградантов, у каждого поколения свои «приколы», когда-то в принципе интернет считался чём-то негативным. Поэтому не вижу ничего плохого в тик токе, пускай танцуют и снимают другие видео странного содержания. Общество становится более социальным, это хороший шаг, на мой взгляд.
По поводу слежки, есть big data, где уже все есть наверное о пользователях, компании торгуют данными пользователей, это факт.
когда-то в принципе интернет считался чём-то негативным
Когда же это было? И где?
Во времена диал-апа, из-за того, что телефон занятым оказывался?
Когда он появлялся, прям помню, как те, кому сейчас 50+ негативили по этому поводу
Думаю что-то связанное с нейросетью, надеюсь не как в фильме «Она»))
Скоро у каждой страны будет свой чебурнет! Да здравствует всемирная демократия!
Праведная демократичная блокировка ). Как там писали, в демократической стране это можно, а в Мордорах с фаерволами они мешают свободе слова и вообще наезд на IT бизнес и препятствование честной конкуренции между компаниями. (Имеется ввиду гигантов с локальными)
Нравится мне читать этих людей которые переобуваются в воздухе.
Да, но все таки рыльце то в пушку у ТикТока, который таки был уличен, что читал буфер обмена(копи/пасты, где часто проскакивает секьюрная инфа) юзера сколько то там раз в минуту и отправлял все в к себе на сервер... благодаря дебаг анализу как раз на новых версиях платформы Apple iOS это и стало ясно.
Но давить такие инциденты указами президента... это, конечно, выглядит как стрельба из рельсотрона по чайкам.
https://www.youtube.com/watch?v=pRSWdtoUAjo
При релизе iOS14 там уйма приложений попались.
Тут объяснение почему это могло произойти у тик тока https://t.me/mobilefirstasia/676
Звучит как дыра в безопасности самой системы. Если тикток так делал, то и любое приложение тоже может?
Когда пацаны пришли и сказали:"Что-то покупать - дорого. Давай тупо отожмём!"
Трамп боится Тикток больше, чем ковид
Если Вам показывают деградантов - у меня для Вас плохая новость. Алгоритм TikTok подбирает ролики, согласно вашему bigdata профилю. В ленте TikTok вижу только позитивных людей, легкие лайфхаки и вдохновляющие истории.
А вдруг эти (для вас) позитивные люди, лёгкие лайфхаки и вдохновляющие истории - и есть тот деградант-контент о котором все говорят 😁
Наверняка же, те кто взапой смотрит трэш по телеку, считают что смотрят позитивных людей, вдохновлящие истории...
Не совсем правда — чтобы он так делал, должна быть уже база знаний о ваших предпочтениях. Если пользователь новый, TikTok встречает его generic порцией треша. Как и YouTube, чести ради. Просто YouTube у всех уже давно есть, и люди, которые не заглядывают в тренды, забыли, какая там жесть.
Хм, но я почему-то не вижу требований заблокировать ютуб из-за дегрот контента. Какие-то тройные стандарты...
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Если тик ток в Америке заболачат, то у российских тик токеров появится шанс завоевать рейтинги в этой соц сети
Европу совсем вычёркиваем? Это все ещё около 9% населения планеты или ~700млн человек, не говоря об Африке и Азии.
Комментарий удален
Погодите, как можно блокировать? А как же свобода, инновации, развитие IT?
таких, справедливости ради, поубавилось, в том числе на цп
Я бы его везде заблокировал. Продукт хороший, но пользы какой-то не приносит, только время людей убивает на всякую ерунду. У самого девушка там иногда зависает, всегда говорю ей, что деградируешь только, удали ты эту мурзилку.
А ты 24/7 преисполняешься в своем сознании прям
Твоей девушке 13?
Из под какого камня вы лезете, блокировщики? Тебе не приносит пользы, так не устанавливай!
Это, разумеется, не то же самое, что читать/писать комменты в интернетах?
Ты пока этот комментарий писал, продуктивно время провел? Интеллектуально развился? Не деградировал?
Это прям как Телеграм в России блокировали, запретами в 21 веке ничего не решить, это устаревшая тактика.
А зачем ему американские компании? у него 60% юзеров в Китае
разница в том, что в россии указ власти - пшик, а в штатах его выполнят и, не удивлюсь, если не положат при этом половину интернета
Кстати да, запрет в РФ нужен для пары показательных процессов. Массово ничего не меняется
Похоже, что рыночная стоимость ТикТок снизится .
Это другое !!!!
А есть инфа как именно TikTok следил за пользователями? А то никакой конкретики.
P.S. То что TikTok, как и множество других приложений, проверял буфер обмена знаю, вряд ли из-за этого.
Там больше чем просто буфер обмена, он следит за тем, что ты делаешь в других приложениях, какие приложения ты удалял и устанавливал и все в этом духе.
ага, причем, например на iOS это технически невозможно, программа не может смотреть дальше своей песочницы. Но, если по телевизору сказали, то значит правда, ведь.
Ха, покупать их там собрались, блокировать. "Тупые американцы". Берите пример с наших, как входили в Крым. Вместо Ростелеком - Миранда медиа, вместо МТС - Волна. Те же яйца но с другого бока. И назвать как то патриотичненько "American Patriots Gey Dance!"
Шо-то как-то тупо, выглядит как подыгрывание Цукербергу, ведь все вопросы снимаются, при покупке ТикТока Майкрософтом
Вот смысл его запрещать? В США насколько я знаю жёсткая ситуация по ковид, а Трамп борется с приложением "для показа танцев".
По-твоему, лучше оставить?
Ессно, Трамп убивает репутацию Америки, как свободного рынка/государства, куда ты можешь прибежать со своим стартапчиком в своих стартапных мечтаниях. Теперь это некий Китай 2.0, даже не Россия. Я думаю, что репутация, маркетинг Америки нарабатывался не для того, чтобы какой-то сильно старый залихватный мужик теперь её уничтожил. У меня есть несколько своих проектов и я рассматриваю теперь Америку в предпоследнюю очередь. А раньше это была мана небесная.
Комментарий удален
Комментарий удален
ТикТок это деградация как и инстаграм и так далее, итак люди стали злыми и замкнутыми , даже в 90е молодежь была живее и больше общалась и интелект выше был , хотя времена были трудные, то ли дело телеграм каналы познавательные или еще что то что развивает.... молодежь нынче никакого уважения ни к кому не имеет , живет в своем пепсикольном мире, что это , разве не деградациям
Да такая же фигня была. Старперы нас осуждали с криками что "теперь поколение не такое духовное как были мы". И теперь мы выросли и говорим тоже самое. Я наоборот вижу прогресс в позитивную сторону. Жизнь она ведь как алгоритм тиктока: ты видишь только то, на что сам настроен. Для дурака все вокруг дураки, а для позитивного человека все вокруг добрые 🤔🤔🤔
Когда мне было мало лет, я видел что все вокруг долбоебы, смотрят мтв, глюкоза, наталья орейро, гаррипоттер, курениев 13. Я не знал как будет мир жить когда все эти люди вырастут.
Потом уже я понял, что взрослые ничем не отличаются от малолетних долбоебов и я живу в мире где их абсолютное большинство
В 90-е точно все были весёлыми 😅 На мой взгляд, если и происходит деградация, то только деградация насилия, чему онлайн игры и всякого рода, на первый взгляд бесполезные сервисы, вполне способствуют. И это хорошо 🙂 И на счёт уважения, вы не совсем правы, нет уважения исключительно по праву возраста, но есть уважение к личности, и это тоже, я считаю, хорошо
Да нет никакой деградации. Все идёт своим чередом. Мы дихлофос в кострах поджигали и шифер, прыгали с гаражей. Сейчас другие приколы, а у нас не было интернета и нет записей об этом. Следовательно я могу своим детям чесать что мы собирались и читали классику детьми, а не курили за гаражами. Точно также как мне чесали мои родители. А нынешним детям то сложнее будет, так как "интернет помнит все" 🤣🤣🤣 вырастет эта девочка и ее дитя покажет ей скрин где она "течёт" в каментах
Очередной камешек в тренд деглобализации в IT. Такими темпами все останемся на своих локальных рынках вариться.
Дай бог, конечно. Но пока мы видим, что все замыкаются в своих границах. Какой-то театр абсурда(
Кто как думает, будет как с телеграмм или нет?
В России телеграм просто запретили, в сша, если его заблокируют, его удалят со сторов.
Тогда полтора миллиарда китайцев придумают свой стор и заставят собираемые в Китае айфоны этот стор предустанавливать. Как тебе такое, Дональд Трамп?
Ну если Дуров продолжит антиамериканскую пропаганду, то тогда ФБР найдут в коде телеги признаки слежки.
Интересно только смогут ли они его заблокировать😁 или будет такая же история как у нас🤔
Достаточно его из сторов удалить и 90 процентам пользователей он нафиг станет не нужен.
Дуров просто набрасывает на вентилятор в надежде выкрутить американцам руки чтобы они разрешили ему поиграть с криптовалютой.
Все же предельно ясно. Инстаграм в ближайшее время запускает свой аналогичный сервис, а тут конкурент... как закрыть демократично? На волне истерики битвы с Китаем, как же еще.
Эти «конкуренты» обычно мертворожденные и летают ниже радара. Lasso как, сильно полетел?
Ребята, вы не понимаете, это РЭКЕТ в масштабах страны. Трамп постоянно вкидывает инфу, что заблочит, чтоб ТикТок быстрее продался за копейки американской компании.
Не хотят терять монополию на соц сети в мире.
Много Американских интернет компаний работает в Китае?
КПК ведёт дружественную Америке внешнюю политику?
Разумнее потерять даже все достояние, но сохранить жизнь. Корыстолюбие полководцев было общеизвестно. Уполномоченным общины удалось предложить сделку самой Антонине, всесильной жене послушного мужа. Но кто мог быть поручителем в лагере армии, которая изготовилась в поход на Рим через Неаполь! На словах уполномоченные добились успеха. В действительности же поняли: их обманут. Ибо зачем что-то давать, когда все можно взять даром.
Валентин Иванов, "Русь Изначальная"