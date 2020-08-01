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Соцсети
Галина Мубаракшина
68 105

Президент США Дональд Трамп пообещал «немедленно» заблокировать TikTok в стране Материал редакции

Трамп обещал подписать документы 1 августа 2020 года.

288 комментариев
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Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам 31 июля 2020 года, что он принял решение о блокировке TikTok в стране, пишет Bloomberg.

На вопрос о том, когда приложение будет заблокировано, он ответил «немедленно», уточнив, что подпишет документы в субботу, 1 августа. По словам Трампа, он имеет на это право согласно Международному закону о чрезвычайных экономических полномочиях.

Представитель TikTok напомнил ABC News, что в США у компании около 1000 сотрудников, ещё 10 тысяч соцсеть планировала нанять в ближайшие три года. TikTok в США пользуются 100 млн человек, уточнил он.

Решение президента США может помешать возможной сделке между владельцем соцсети, китайской ByteDance, и Microsoft, рассказали агентству источники.

31 июля Bloomberg и NYT также со ссылкой на источники сообщили, что корпорация обсуждает покупку американского бизнеса TikTok. В TikTok заявили Business Insider, что не комментируют слухи, но уверены в будущем сервиса.

Возможную блокировку сервиса власти США начали обсуждать на фоне ухудшения отношений с Китаем — TikTok заподозрили в слежке за пользователями. В конце июля гендиректор соцсети Кевин Майер выступил с заявлением в защиту компании и сообщил, что TikTok открыла экспертам доступ к своим алгоритмам.

#новость #tiktok #сшапротивtiktok

Галина Мубаракшина
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288 комментариев
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Ivan Poliakov

133

Когда жена достала постоянно там сидеть...

Ответить

Dear Moscow,

Ivan
6

жена достала постоянно там сидеть...

Вот вы смеётесь, а тем временем...

Ответить

Vladislav Stan

Dear
29

Надо запрещать, русские малолетки уже совсем стыд потеряли

Ответить
11 комментариев

Аркадий Алексеевич

Dear
23

Хера, старики уже на vc ру осуждают секс и ноют что с ними спать не хотят)

Ответить
2 комментария

Павел

80

Новости по тиктоку прям 100% индикатор отношения общества к правам и прочей лабуде. Сейчас пошло на вс какое то поветрие охренительно важных и духовно развитых людей, для которых этот сервис(тикток), что серпом по кокушкам, ну или просто по-чсвшить. В результате имеется такой парадокс, блокировать по беспределу, те без доказательств и реший судов - нельзя, но тикток можно, тк им он не нравится - «да, правильно, подкиньте тому хиппи наркоты и пакуйте на подольше, он же, сука, хиппи, детей своими песенками оболванивает». Логика, последовательность и вот это вот все идёт в далекие края. 

Ответить

Артём Палённый

Павел
38
Ответить

Люц Шнайдер

Павел
34

Иногда хочется перенестись в параллельную реальность , где Тик-Ток заблокировали в России, чтобы почитать комменты на ТЖ и VC.  Там, наверное, было бы про кровавый режим, душение свобод, чебурнет и вот это всё.

Ответить

K. A.

Люц
0

Так, вроде, и здесь почти никто всерьёз не спорит, что это неправильно. Но зачем же нам повторять чужие глупости?

Ответить
1 комментарий

Marsel Gizatullin

Люц
0

Ибо, может быть, дело в том, что есть проблема общая и частная? Типа голод, он и в Африке и Юго-Восточной Азии голод, однако меня в первую очередь будет волновать, как живет мой народ, ибо это мой некий моральный долг - беспокоиться о тех, кто вместе со мной является частью некой идентичности, культуры.

Ответить

Александр Королёв

Люц
0

Как будто мало других подобных новостей

Ответить

Anton Matrosov

Павел
11

На самом деле тикток не причем - это просто площадка. Нужно банить не его, а всех тех дегенератов, которые сделали из него медиа-помойку своим контентом. Никто не мешал ему стать соц. сетью, где делятся отрывками из классики мировой литературы, дают краткие изложения научных теорий, объясняют физику на пальцах, рассказывают про космос и звезды.

От блокировки тиктока все эти дибилы не испарятся в одночасье. Видимо наш вид пока еще не достаточно эволюционировал, поэтому внеземная жизнь и не хочет с нами контактировать.

Ответить

badResistor

Anton
6

не тик ток такой, люди такие)

Ответить

Магомед Шереметьев

Anton
2

нужно

Кому?

Ответить

Карим Мусаев

Anton
1

Если вам что-то нужно, делайте это и пользуйтесь. Мне нужен вот такой тикток, вы собираетесь мне его запретить?

Ответить

Вера Берзан

Anton
0

Согласна было-бы неплохо если бы появилась площадка где можно проводить записи уроков школьной и университетской программы не как на ютубе, а что-то более простое для тех кто не знает даже что искать.

Ответить

AlexP

Anton
–1

Если что в Тиктоке полно таких каналов с научным контентом, искусством и прочими высокими материями. Но это не значит, что он должен состоять только из этого. Вы реально думаете, что человек должен только читать классику и вкушать мировые шедевры живописи? Почему все думают, что искусство XIX века должно быть обязательно лучше искусства XXI века??? Тикток как культурное явление очень интересно и необычно. А люди, которые застряли где-то в прошлом пусть смотрят "Культуру". Там как раз для них контент.

Ответить

Магомед Шереметьев

Павел
1

Я только Китай не люблю. На тик ток всё равно

Ответить

Иван Галагаев

Павел
0

Фейсбук не может, Трамп поможет

Ответить

Андрей Иванов

82

Оооо нет, теперь ещё и зумеры тиктокеры в штатах выйдут на улицы со своими танцами и челенджами 😱😱😱

#TIKTOKERLIVESMATTER

Ответить

Alexander Pavlyut

Андрей
6

и будут демонстративно ссать себе в штаны

Ответить

Андрей Иванов

Alexander
0

ох уж эти зумеры 😏

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Paul Denisevich

Андрей
0

На них всем плевать, я тебя уверяю.

Ответить

Комментарий удален

Николай Шелопугин

23

Скорее бы 2021

Ответить

Konstantin Prohorov

Николай
129
Ответить

Prolis Labkk

Николай
9

Не, ещё август в России, традиционно трешевый.

Ответить

Anton Reut

Prolis
1

Да, на август у нас традиционно что то техногенное случается.

Ответить
2 комментария

Alone-In The-Dark

Николай
1

Ну это еще не факт, что он наступит, после такого насыщенного года. Зима близко. 

Ответить

Евгений Разманов

Николай
0

Да, всё вокруг превратится в ядерный пепел - будет проще!

Ответить

Elf Elf

Николай
0

Он будет еще хуже

Ответить

Denis Zajanczkowski

6

Наконец то этого шлака для убивания мозга станет меньше..

Ответить

Konstantin Kanin

Denis
94

К счастью у нас есть Клипы и раздел комментариев на vc.

Ответить

Sergey Badaev

Denis
35

Нужно больше запретов!

Ответить

Dmitry

Denis
11

Блочили бы в России все бы кричали "Ааа кровавая рашка"

Ответить

Nikolay Pomeschenko

Dmitry
8

В РФ в тюрьмы сажают за посты и пытают.
Не по теме выступаете

Ответить
8 комментариев

Михаил Гольтяев

Dmitry
1

Если бы в РФ блокировали тикток, я был бы только за.

Ответить
3 комментария

Карфаген должен быть разрушен

Dmitry
0

 Потому что мы в России живём. Все эти "негров линчуют" волнуют нас слабо.

Ответить

Хороший

Dmitry
0

это печально, но это факт ) иной раз думаю, а может быть надо чтобы западный мир захватил территорию России и более умело использовал ресурсы. так как местное население особо не хочет, чтобы его спасали и всегда недовольно

Ответить
2 комментария

Алексей Волосач

Denis
11

Именно такими одобрениями прокладывается путь к тотальной цензуре.

Ответить

Vladislav Stan

Алексей
–3

Некоторым и одобрения не надо: поблочили все зарубежные сервисы в стране и думают, что это нормально

Ответить
1 комментарий

Nick Fomich

Denis
2

его станет еще больше в каждой соцсети — вконтакте уже внедрили, инста частично, но скоро запускается на америку
уход тиктока лишь ознаменует приход к этому формату тех, кто еще не успел

Ответить

Ignat Kit

Denis
–3

В духе времени молодежь тащится... уровень образования и морали опять же никого нигде не волнует жеж... Куда нам понять их интересы, особенно рожденным в СССР... и потом врятли у большей части молодых людей есть возможность как у меня к примеру сидеть на всем включено на море... потому за отсутствие образования опыта и морали 
И как следствие зависание в бещлумном тиктоке не таким как я их обсуждать... Это вопрос скорее госсударства... И в США на минуточку уровень жизни повыше будет, не сродни нашим пятерочкам выручающим :) чего бы нам по тв не пели. . Потому вероятно мерикосы имеют право банить тикток. А мы нет как и многие другие и места в поисках новых деловых контактов... Роскомнадзор внес крупнейшую в мире деловую социальную сеть LinkedIn в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, вскоре операторы связи начнут закрывать к ней доступ на территории РФ, сообщается на сайте регулятора.

Ответить

Dear Moscow,

34

Президент США Дональд Трамп пообещал «немедленно» заблокировать TikTok

В историю это войдёт как величайший вклад в повышение интеллектуального благосостояния нации.
Запомните этот комментарий ©

Готов хоть сейчас отдать за него свой голос.

А если ещё и твиттер (вместе со своим аккаунтом) заблокирует, то пусть хоть три срока сидит!

Ответить

Vladislav Stan

Dear
13

Он уже сделал для штатов дофига, а тут еще и отуплять не позволил, красава

Ответить

Директор интернета

Dear
5

Базово и краснотаблеточно.

Ответить

Михаил Михаил

Dear
0

Очень интересно)

Ответить

Paul Denisevich

Dear
0

Осенью непременно за него проголосую.

Ответить

Иван Галагаев

Dear
–1

Ватно

Ответить

Антон Крупнов

34

Не считаю тик ток сервисом для деградантов, у каждого поколения свои «приколы», когда-то в принципе интернет считался чём-то негативным. Поэтому не вижу ничего плохого в тик токе, пускай танцуют и снимают другие видео странного содержания. Общество становится более социальным, это хороший шаг, на мой взгляд.
По поводу слежки, есть big data, где уже все есть наверное о пользователях, компании торгуют данными пользователей, это факт.

Ответить

Kim Kim

Антон
7

нет

Ответить

velerenko

Kim
0

дат

Ответить

Dear Moscow,

Антон
3

когда-то в принципе интернет считался чём-то негативным

Когда же это было? И где?

Во времена диал-апа, из-за того, что телефон занятым оказывался?

Ответить

Антон Крупнов

Dear
6

Когда он появлялся, прям помню, как те, кому сейчас 50+ негативили по этому поводу

Ответить

Art Kha

Dear
0

наверное когда он был бабушкой

Ответить

Ignat Kit

Антон
0

Как специалист по приколам каждого поколения, можете прогнозировать в какое дно завтыкает в свои айфончики следующие сейчас текущим :)?

Ответить

Антон Крупнов

Ignat
1

Думаю что-то связанное с нейросетью, надеюсь не как в фильме «Она»))

Ответить
4 комментария

Александр Солдатов

30

Скоро у каждой страны будет свой чебурнет! Да здравствует всемирная демократия!

Ответить

Артур Кривцов

25

Праведная демократичная блокировка ). Как там писали, в демократической стране это можно, а в Мордорах с фаерволами они мешают свободе слова и вообще наезд на IT бизнес и препятствование честной конкуренции между компаниями. (Имеется ввиду гигантов с локальными)

Нравится мне читать этих людей которые переобуваются в воздухе.

Ответить

Soul Manioe

Артур
3

Да, но все таки рыльце то в пушку у ТикТока, который таки был уличен, что читал буфер обмена(копи/пасты, где часто проскакивает секьюрная инфа) юзера сколько то там раз в минуту и отправлял все в к себе на сервер... благодаря дебаг анализу как раз на новых версиях платформы Apple iOS это и стало ясно.

Но давить такие инциденты указами президента...  это, конечно, выглядит как стрельба из рельсотрона по чайкам.

Ответить

Даня

Soul
4

https://www.youtube.com/watch?v=pRSWdtoUAjo
При релизе iOS14 там уйма приложений попались. 

Тут объяснение почему это могло произойти у тик тока https://t.me/mobilefirstasia/676

Ответить

Эдуард Гладышев

Soul
2

Звучит как дыра в безопасности самой системы. Если тикток так делал, то и любое приложение тоже может?

Ответить

Хороший

Артур
3

педерастам можно переобуваться в воздухе, на то они и педерасты

Ответить

Alexey Yusov

21

Когда пацаны пришли и сказали:"Что-то покупать - дорого. Давай тупо отожмём!"

Ответить

Даниил Орел

Alexey
7

лучший

Ответить

Дмитрий Неизвестный

13

Трамп боится Тикток больше, чем ковид

Ответить

Уоррен Баффет

Дмитрий
24

Он просто перепутал.

Ответить

Сергей Сергеев

Дмитрий
3

Даже больше, чем вы боитесь склонять слова. 

Ответить

Maxim Nikolaev

Дмитрий
1

И не зря, может быть?

Ответить

Oleg Osipov

13

Если Вам показывают деградантов - у меня для Вас плохая новость. Алгоритм TikTok подбирает ролики, согласно вашему bigdata профилю. В ленте TikTok вижу только позитивных людей, легкие лайфхаки и вдохновляющие истории.

Ответить

Soul Manioe

Oleg
21

А вдруг эти (для вас) позитивные люди, лёгкие лайфхаки и вдохновляющие истории - и есть тот деградант-контент о котором все говорят 😁 

Наверняка же, те кто взапой смотрит трэш по телеку, считают что смотрят позитивных людей, вдохновлящие истории... 

Ответить

K. A.

Oleg
8

Не совсем правда — чтобы он так делал, должна быть уже база знаний о ваших предпочтениях. Если пользователь новый, TikTok встречает его generic порцией треша. Как и YouTube, чести ради. Просто YouTube у всех уже давно есть, и люди, которые не заглядывают в тренды, забыли, какая там жесть.

Ответить

Эдуард Гладышев

K.
2

Хм, но я почему-то не вижу требований заблокировать ютуб из-за дегрот контента. Какие-то тройные стандарты...

Ответить

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Комментарий удален

Комментарий удален

Дмитрий Попович

19

Если тик ток в Америке заболачат, то у российских тик токеров появится шанс завоевать рейтинги в этой соц сети

Ответить

Soul Manioe

Дмитрий
2

Европу совсем вычёркиваем? Это все ещё около 9% населения планеты или ~700млн человек, не говоря об Африке и Азии.

Ответить

Пп Пп

Soul
0

Они наверное тоже заблокируют.

Ответить

Комментарий удален

Mikhail Bobko

13

Погодите, как можно блокировать? А как же свобода, инновации, развитие IT?

Ответить

Хороший

Mikhail
4

спросите это у гомиков, которые вечно Россию поливают и приводят в пример западный добрый мир )

Ответить

Mikhail Bobko

Хороший
4

Вы не хороший, Вы противный

Ответить

Даниил Орел

Хороший
1

таких, справедливости ради, поубавилось, в том числе на цп

Ответить
2 комментария

Павел

Mikhail
4

Если не нравится и не пользуюсь - то можно. Л - логика. 

Ответить

Денис Борисович

–7

Я бы его везде заблокировал. Продукт хороший, но пользы какой-то не приносит, только время людей убивает на всякую ерунду. У самого девушка там иногда зависает, всегда говорю ей, что деградируешь только, удали ты эту мурзилку. 

Ответить

Александр Гительман

Денис
22

А ты 24/7 преисполняешься в своем сознании прям 

Ответить

Mark Rapida Gromov

Александр
1

этот, кстати, поехавший вообще, насколько помню

Ответить

Макс Фактор

Денис
14

Твоей девушке 13?

Ответить

Женечка

Макс
20

Как будто что-то плохое 

Ответить

Денис Борисович

Макс
0

Увы, нет. И все её знакомые там. 

Ответить

John Rickman

Денис
5

Из под какого камня вы лезете, блокировщики? Тебе не приносит пользы, так не устанавливай!

Ответить

Eugene Podosenov

Денис
5

Это, разумеется, не то же самое, что читать/писать комменты в интернетах?

Ответить

Магомед Шереметьев

Денис
2

Вот если бы не тик ток она бы Хаека читала? 

Ответить

Эдуард Гладышев

Денис
1

Огласите весь список приложений, которые нужно заблокировать.

Ответить

Александр Королёв

Денис
1

Много вам пользы приносить vc?

Ответить

Dmitry Popov

Денис
0

Ты пока этот комментарий писал, продуктивно время провел? Интеллектуально развился? Не деградировал? 

Ответить

Олег Кравченко

7

Это прям как Телеграм в России блокировали, запретами в 21 веке ничего не решить, это устаревшая тактика.

Ответить

Павел

Олег
6

Они могут удалить тикток из сторов. 

Ответить

Хороший

Олег
5

только при блокировке телеги все метали и бурлили и приводили в пример честный запад )) а как в западном мире начали блокировать так что-то притихли :)

Ответить

John Doe

Олег
2

Разница в том, что телеграм по сути бесплатный и от его блокировки в РФ ему ни холодно, ни жарко. А вот запрет на Тикток в США подразумевает экономический блок - ни одна американская компания не сможет с ним работать. 

Ответить

Michael Smith

John
1

А зачем ему американские компании? у него 60% юзеров в Китае

Ответить
14 комментариев

Vladislav Stan

Олег
2

разница в том, что в россии указ власти - пшик, а в штатах его выполнят и, не удивлюсь, если не положат при этом половину интернета

Ответить

tommyscz

Vladislav
1

Может наоборот?

Ответить

Nikolay Pomeschenko

Vladislav
0

Кстати да, запрет в РФ нужен для пары показательных процессов. Массово ничего не меняется

Ответить

Артём Назаренко

7

Похоже, что рыночная стоимость ТикТок снизится .

Ответить

Oleg Oleg

Артём
1

И его купят, а потом разрешат. Многоходовочка

Ответить

Ринат Царбаев

7
Ответить

Stepan Vakhtin

7

Цукерберг позвонил 😆

Ответить

Вадим Кондратьев

6

Это другое !!!!

Ответить

Пп Пп

Вадим
1

Другое что?

Ответить

Вадим Кондратьев

Пп
0

https://tjournal.ru/internet/178799-mem-vy-ne-ponimaete-eto-drugoe

Ответить
1 комментарий

Candy Blue

4

А есть инфа как именно TikTok следил за пользователями? А то никакой конкретики.

P.S. То что TikTok, как и множество других приложений, проверял буфер обмена знаю, вряд ли из-за этого.

Ответить

Niko Nick

Candy
5

В политике без конкретики 😉

Ответить

Никита Алфимов

Candy
1

Там больше чем просто буфер обмена, он следит за тем, что ты делаешь в других приложениях, какие приложения ты удалял и устанавливал и все в этом духе.

Ответить

kira fishina

Никита
10

ага, причем, например на iOS это технически невозможно, программа не может смотреть дальше своей песочницы. Но, если по телевизору сказали, то значит правда, ведь.

Ответить
2 комментария

Павел

Никита
1

Очень любопытно как он это делает и на какой платформе. И вообще это доказанный факт или желтый заголовок? 

Ответить
3 комментария

Дмитрий Тенетович

Candy
0

хайли лайкли

Ответить

Daemon Daemon

6

Ха, покупать их там собрались, блокировать. "Тупые американцы". Берите пример с наших, как входили в Крым. Вместо Ростелеком - Миранда медиа, вместо МТС - Волна. Те же яйца но с другого бока. И назвать как то патриотичненько "American Patriots Gey Dance!" 

Ответить

Холден Колфилд

5

Сколько времени подростки сэкономят 😂😂

Ответить

MAx Shvedov

5

Шо-то как-то тупо, выглядит как подыгрывание Цукербергу, ведь все вопросы снимаются, при покупке ТикТока Майкрософтом

Ответить

Степан Фадеев

5

Потому что за пользователями имеет право следить только одна страна.

Ответить

Михаил Михаил

4

Вот смысл его запрещать? В США насколько я знаю жёсткая ситуация по ковид, а Трамп борется с приложением "для показа танцев". 

Ответить

Aldiyar Assylkhanov

Михаил
0

По-твоему, лучше оставить?

Ответить

kira fishina

Aldiyar
1

Ессно, Трамп убивает репутацию Америки, как свободного рынка/государства, куда ты можешь прибежать со своим стартапчиком в своих стартапных мечтаниях. Теперь это некий Китай 2.0, даже не Россия. Я думаю, что репутация, маркетинг Америки нарабатывался не для того, чтобы какой-то сильно старый залихватный мужик теперь её уничтожил. У меня есть несколько своих проектов и я рассматриваю теперь Америку в предпоследнюю очередь. А раньше это была мана небесная.

Ответить
14 комментариев

Комментарий удален

Комментарий удален

Asatur Gukasyan

–8

ТикТок это деградация как и инстаграм и так далее, итак люди стали злыми и замкнутыми , даже в 90е молодежь была живее и больше общалась и интелект выше был , хотя времена были трудные, то ли дело телеграм каналы познавательные или еще что то что развивает.... молодежь нынче никакого уважения ни к кому не имеет , живет в своем пепсикольном мире, что это , разве не деградациям

Ответить

Дмитрий

Asatur
8

Твой коммент как раз демонстрирует, что в 90 молодежь не умнее была.

Ответить

Asatur Gukasyan

Дмитрий
0

и чем же демонстрирует? аргументируйте

Ответить

John Rickman

Asatur
2

Пикабу протекает.

Ответить

Хороший

Asatur
2

а разве не хорошо, когда много деградантов? ведь умные живут за счёт тупых

Ответить

Дмитрий Мантис

Asatur
2

ок бумер

Ответить

Денис V

Asatur
1

Да такая же фигня была. Старперы нас осуждали с криками что "теперь поколение не такое духовное как были мы". И теперь мы выросли и говорим тоже самое. Я наоборот вижу прогресс в позитивную сторону. Жизнь она ведь как алгоритм тиктока: ты видишь только то, на что сам настроен. Для дурака все вокруг дураки, а для позитивного человека все вокруг добрые 🤔🤔🤔

Ответить

Ivan Vishnyakov

Денис
0

Когда мне было мало лет, я видел что все вокруг долбоебы, смотрят мтв, глюкоза, наталья орейро, гаррипоттер, курениев 13. Я не знал как будет мир жить когда все эти люди вырастут.
Потом уже я понял, что взрослые ничем не отличаются от малолетних долбоебов и я живу в мире где их абсолютное большинство

Ответить

MAx Shvedov

Asatur
0

В 90-е точно все были весёлыми 😅 На мой взгляд, если и происходит деградация, то только деградация насилия, чему онлайн игры и всякого рода, на первый взгляд бесполезные сервисы, вполне способствуют. И это хорошо 🙂 И на счёт уважения, вы не совсем правы, нет уважения исключительно по праву возраста, но есть уважение к личности, и это тоже, я считаю, хорошо

Ответить

Денис V

MAx
1

Да нет никакой деградации. Все идёт своим чередом. Мы дихлофос в кострах поджигали и шифер, прыгали с гаражей. Сейчас другие приколы, а у нас не было интернета и нет записей об этом. Следовательно я могу своим детям чесать что мы собирались и читали классику детьми, а не курили за гаражами. Точно также как мне чесали мои родители. А нынешним детям то сложнее будет, так как "интернет помнит все" 🤣🤣🤣 вырастет эта девочка и ее дитя покажет ей скрин где она "течёт" в каментах

Ответить

Александр Сидоров

3

Очередной камешек в тренд деглобализации в IT. Такими темпами все останемся на своих локальных рынках вариться.

Ответить

K. A.

Александр
2

Чести ради, глобализация заключалась в доминировании американского ПО — логично, что США это устраивало. Но я надеюсь, мы все же не придём к блокировкам и отдельным загончикам.

Ответить

Александр Сидоров

K.
1

Дай бог, конечно. Но пока мы видим, что все замыкаются в своих границах. Какой-то театр абсурда(

Ответить

MAx Shvedov

Александр
0

Starlink, Kuiper, Mesh-сети, Web 3.0 нам в помощь

Ответить

F Mas

0

Кто как думает, будет как с телеграмм или нет?

Ответить

Ярослав Павлюк

F
11

В России телеграм просто запретили, в сша, если его заблокируют, его удалят со сторов.

Ответить

Коля Павельев

Ярослав
0

Тогда полтора миллиарда китайцев придумают свой стор и заставят собираемые в Китае айфоны этот стор предустанавливать. Как тебе такое, Дональд Трамп?

Ответить

Александр Солдатов

F
7

Ну если Дуров продолжит антиамериканскую пропаганду, то тогда ФБР найдут в коде телеги признаки слежки.
Интересно только смогут ли они его заблокировать😁 или будет такая же история как у нас🤔

Ответить

Aydar Sultanov

Александр
5

Достаточно его из сторов удалить и 90 процентам пользователей он нафиг станет не нужен.

Ответить
3 комментария

Константин Рогов

Александр
3

Дуров просто набрасывает на вентилятор в надежде выкрутить американцам руки чтобы они разрешили ему поиграть с криптовалютой. 

Ответить

Digger M

2

Все же предельно ясно. Инстаграм в ближайшее время запускает свой аналогичный сервис, а тут конкурент... как закрыть демократично? На волне истерики битвы с Китаем, как же еще. 

Ответить

John Rickman

Digger
3

Эти «конкуренты» обычно мертворожденные и летают ниже радара. Lasso как, сильно полетел?

Ответить

Digger M

John
0

Категорично как. Полетит Майкрософт или нет не знал даже Гейтс. Наверняка каждый день охреневает от нолей на счету... право на ошибку имеет каждый. Сейчас главное не как полетит, а как будет планировать. 

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1 комментарий

Christofor

3

Ребята, вы не понимаете, это РЭКЕТ в масштабах страны. Трамп постоянно вкидывает инфу, что заблочит,  чтоб ТикТок быстрее продался за копейки американской компании. 
Не хотят терять монополию на соц сети в мире.

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Bobo Momo

Christofor
2

Много Американских интернет компаний работает в Китае?

КПК ведёт дружественную Америке внешнюю политику? 

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John Rickman

Christofor
1

Ну хоть ты понимаешь, мы спокойны.

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Nathan Zachary

2

Мужик!

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Даниил Орел

3

Разумнее потерять даже все достояние, но сохранить жизнь. Корыстолюбие полководцев было общеизвестно. Уполномоченным общины удалось предложить сделку самой Антонине, всесильной жене послушного мужа. Но кто мог быть поручителем в лагере армии, которая изготовилась в поход на Рим через Неаполь! На словах уполномоченные добились успеха. В действительности же поняли: их обманут. Ибо зачем что-то давать, когда все можно взять даром.

Валентин Иванов, "Русь Изначальная"

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kira fishina

Даниил
0

какой у Валентина ломанный слог

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Даниил Орел

kira