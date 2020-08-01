Трамп обещал подписать документы 1 августа 2020 года.

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Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам 31 июля 2020 года, что он принял решение о блокировке TikTok в стране, пишет Bloomberg.

На вопрос о том, когда приложение будет заблокировано, он ответил «немедленно», уточнив, что подпишет документы в субботу, 1 августа. По словам Трампа, он имеет на это право согласно Международному закону о чрезвычайных экономических полномочиях.

Представитель TikTok напомнил ABC News, что в США у компании около 1000 сотрудников, ещё 10 тысяч соцсеть планировала нанять в ближайшие три года. TikTok в США пользуются 100 млн человек, уточнил он.

Решение президента США может помешать возможной сделке между владельцем соцсети, китайской ByteDance, и Microsoft, рассказали агентству источники.

31 июля Bloomberg и NYT также со ссылкой на источники сообщили, что корпорация обсуждает покупку американского бизнеса TikTok. В TikTok заявили Business Insider, что не комментируют слухи, но уверены в будущем сервиса.