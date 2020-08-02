Компаниям нужно прояснить позицию администрации президента, указывают источники газеты.

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Microsoft и ByteDance приостановили переговоры о покупке американского бизнеса TikTok (принадлежит ByteDance), поскольку президент США Дональд Трамп заявил, что не поддерживает сделку, пишет WSJ со ссылкой на осведомлённые источники.

Компании планировали договориться об основных параметрах соглашения к понедельнику, однако переговоры были прерваны из-за заявления Трампа в пятницу, 31 июля, считают собеседники издания.

Позиция президента США стала неожиданностью для Microsoft и ByteDance, поскольку Белый дом участвовал в переговорах и добивался, чтобы TikTok был «американским», говорит один из источников газеты.

TikTok пообещала в течение трёх лет создать 10 тысяч рабочих мест в США, но неясно, повлияет ли это на позицию Трампа, рассказал изданию источник. Основатель ByteDance Чжан Иминг планировал сохранить миноритарную долю в компании, но также согласился продать её в рамках сделки, утверждает собеседник издания.

Переговоры ещё могут возобновиться: участвующие в ней топ-менеджеры надеются, что президент США изменит своё решение, поскольку теперь параметры сделки отвечают его требованиям, говорит один из собеседников газеты.

Сейчас Microsoft и ByteDance пытаются понять позицию администрации президента, в том числе вероятность запрета TikTok в США, добавил источник WSJ.