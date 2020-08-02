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Соцсети
Галина Мубаракшина
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WSJ: Microsoft приостановила переговоры о покупке американского бизнеса TikTok после анонсированной блокировки соцсети Материал редакции

Компаниям нужно прояснить позицию администрации президента, указывают источники газеты.

36 комментариев
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Microsoft и ByteDance приостановили переговоры о покупке американского бизнеса TikTok (принадлежит ByteDance), поскольку президент США Дональд Трамп заявил, что не поддерживает сделку, пишет WSJ со ссылкой на осведомлённые источники.

Компании планировали договориться об основных параметрах соглашения к понедельнику, однако переговоры были прерваны из-за заявления Трампа в пятницу, 31 июля, считают собеседники издания.

Позиция президента США стала неожиданностью для Microsoft и ByteDance, поскольку Белый дом участвовал в переговорах и добивался, чтобы TikTok был «американским», говорит один из источников газеты.

TikTok пообещала в течение трёх лет создать 10 тысяч рабочих мест в США, но неясно, повлияет ли это на позицию Трампа, рассказал изданию источник. Основатель ByteDance Чжан Иминг планировал сохранить миноритарную долю в компании, но также согласился продать её в рамках сделки, утверждает собеседник издания.

Переговоры ещё могут возобновиться: участвующие в ней топ-менеджеры надеются, что президент США изменит своё решение, поскольку теперь параметры сделки отвечают его требованиям, говорит один из собеседников газеты.

Сейчас Microsoft и ByteDance пытаются понять позицию администрации президента, в том числе вероятность запрета TikTok в США, добавил источник WSJ.

31 июля 2020 года президент США Дональд Трамп пообещал «немедленно» заблокировать TikTok в стране и заявил, что подпишет документы 1 августа. В тот же день TikTok опубликовала видеообращение гендиректора компании в США Ванессы Папас, в котором она поблагодарила миллионы американцев за использование сервиса и добавила: «Мы не собираемся никуда уходить».

#новость #tiktok #microsoft

Галина Мубаракшина
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36 комментариев
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Вася Пражкин

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Все норм, сейчас Трамп ценник собъет чутка и MS купит американский ТикТок. Что Вы так переживаете, просто бизнес ).

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Maxim Sergeevich

Вася
10

Забавно восприятие общественности. Легко представляется такое враждебное поглощение в России (например, обнуленный в пользу карманных олигархов что-то отжимает) - и всем понятно, что это неправильно и даже преступно. А когда Трамп фактически рейдит ТикТок, то это норм и бизнес )

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Вася Пражкин

Maxim
1

Причем тут Россия вообще? У США с Китаем в последнее время сложные отношения, а ТикТок - попался под руку. На его месте могла быть любая другая компания, у которой огромный бизнес в США. До этого Трамп защемил китайских производителей смартфонов и прочей электроники. Тут большая политико-экономическая игра.

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Mikhail Bobko

Вася
9

 "У США с Китаем в последнее время сложные отношения" - естественно, это другое

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Michael Smith

Вася
0

Только компания частная и даже глава компании американец из Диснея.

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Vladislav Stan

Вася
0

Трамп красава, все правильно делает. 

Ответить

Вася Пражкин

Vladislav
1

У MS есть богатый опыт в покупке занедорого, та же Nokia.

Ответить

Андрей Викторович

Вася
0

Угу, зато Skype купила и просрала

Ответить

Вася Пражкин

Андрей
5

Возможно, Вы будете удивлены, но многие крупняки типа Apple и Google просрали не меньше

Ответить

Даниил Орел

Вася
0

метод проб и ошибок. могут себе позволить

Ответить

Вася Пражкин

Даниил
1

Скажем так - значительная часть стартапов, которые покупаются, им неинтересны как бизнес. Поэтому со стороны выглядит, как будто бизнес купили, но не смогли развивать. На самом деле, цели другие - это покупка технологий, софта, сотрудников, аудитории. Полагаю, что MS свои миллиарды на скайпе давно отбила и сейчас аудиторию перетаскивает в Teams.

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Даниил Орел

Вася
0

все верно, и во-вторых - это сбить интересные проекты на старте, залить пожар деньгами, 

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Ol Ka

3

На Гейтса за всю его карьеру уже столько грехов и ярлыков понавешали, что никто даже сразу и не поймёт, что Трамп, запрещая китайский сервис, просто помогает сбросить его стоимость до минимума для дальнейшего поглощения конторой его земляка.

Шансы на переизбрание стремятся к нулю, а после президентского срока с традиционными пост-президентскими лекциями по закрытому миру уже не покатаешься. В принципе, обладая такими рычагами, можно и понажимать их под различными предлогами 😏

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Я не скажу свое имя машине

Ol
4

Можно про челмедведосвина рассказывать -) 

Ответить

Mike Ivanov

Ol
2

К нулю говорите? :)  Букмекеры принимают ставки Трамп-Байден как 10:1 :) Можете сорвать большой куш :)

Ответить

Андрей Викторович

Ol
0

Намекаете, что Трамп пойдет работать в MS?

Ответить

Ol Ka

Андрей
0

Ну, а чем он хуже бывшего канцлера Германии? 🤔

Ответить

Timur Kuzmin

Ol
0

Ну, а чем он хуже бывшего канцлера Германии?

Тем, что он бизнесмен, а не чиновник и не нуждается в наемной работе после окончания президентского срока. Не факт, что второго)

Ответить

Ol Ka

Timur
0

Хм, а разве кто-то говорил о том, что Трампа джуном возьмут код писать? 🙄

Место в совете директоров (даже если не себе лично, а одному из своих многочисленных родственников) в такой корпорации — вполне себе тёплое место 😏

Ответить

Mike Ivanov

Ol
0

Это дерьмо "место для родственника" - как раз про Байдена и его сынка. У Трампа конечно бизнесы местами стремные, но всякими бурисмами его так и не отметили

Ответить

Bobo Momo

Ol
0

Лол Гейтс из Сиэтла, Трамп из Нью Йорка, это противоположный части Америки. Какие они земляки? 

Ответить

lakoros

4

TikTok пообещала в течение трёх лет создать 10 тысяч рабочих мест в США,

10 тысяч модеров которые целый день смотрят видео из тиктока? С этим может справиться только пенитенциарная система США.

Ответить

Vladislav Stan

lakoros
0

10 тысяч надсмотрщиков они смогут создать разве что

Ответить

Павел Бобровских

1

- А всё, а всё уже, надо было раньше, - сказали в Майкрософт и повесили трубку

Ответить

Андрей Викторович

1
Ответить

Андрей

0

До тик тока докопались!)

Ответить

Roman Kamushken

0

TON не пошёл — теперь TOK'ом запахло ...

Ответить

Дархан Нұрғабылов

0

Я проспал или что? Че все орут про тикток???

Ответить

Илья Фирсов

Дархан
0

не теряйте время на установку - ничего интересного там не увидите, особенно сейчас... 

Ответить

Даниил Орел

0

"Кстати, лагерные торгаши сейчас бродят по темному городу и продают голым ограбленным жителям за золотые солиды и серебряные миллиарезии их же одежду..." 

Ответить

Vladislav Stan

0

TikTok пообещала в течение трёх лет создать 10 тысяч рабочих мест

Такая дешевая ложь

Ответить

Александр Антипов

0

Да теперь то с такими заявлениями Тик-Ток в США нужен как песок на Бали.

Ответить

true iBegginer

0

Eric Seufert [@eric_seufert] · 20 ч
Как бывший работник Skype-а который видел как увядает и умирает продукт  после того как его поглотили, готов в понедельник закупиться акциями Фейсбук в долгую, если MS купит TikTok.

Ответить

Mike Ivanov

true
0

Ну, что МС сделала со скайпом - это конечно достойно анналов. Так круто просрать продукт все таки получается практически только у них. Windows Mobile можно туда же записать.

Ответить

Make Luv

true
0

А вот замарин и гитхаб очень даже хорошо живут. И не лень ведь цитировать хуй пойми кого.

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Alexey P

0

Давай Донька жги. Бань этот хлам. 

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