WSJ: Microsoft приостановила переговоры о покупке американского бизнеса TikTok после анонсированной блокировки соцсети Материал редакции
Компаниям нужно прояснить позицию администрации президента, указывают источники газеты.
Microsoft и ByteDance приостановили переговоры о покупке американского бизнеса TikTok (принадлежит ByteDance), поскольку президент США Дональд Трамп заявил, что не поддерживает сделку, пишет WSJ со ссылкой на осведомлённые источники.
Компании планировали договориться об основных параметрах соглашения к понедельнику, однако переговоры были прерваны из-за заявления Трампа в пятницу, 31 июля, считают собеседники издания.
Позиция президента США стала неожиданностью для Microsoft и ByteDance, поскольку Белый дом участвовал в переговорах и добивался, чтобы TikTok был «американским», говорит один из источников газеты.
TikTok пообещала в течение трёх лет создать 10 тысяч рабочих мест в США, но неясно, повлияет ли это на позицию Трампа, рассказал изданию источник. Основатель ByteDance Чжан Иминг планировал сохранить миноритарную долю в компании, но также согласился продать её в рамках сделки, утверждает собеседник издания.
Переговоры ещё могут возобновиться: участвующие в ней топ-менеджеры надеются, что президент США изменит своё решение, поскольку теперь параметры сделки отвечают его требованиям, говорит один из собеседников газеты.
Сейчас Microsoft и ByteDance пытаются понять позицию администрации президента, в том числе вероятность запрета TikTok в США, добавил источник WSJ.
31 июля 2020 года президент США Дональд Трамп пообещал «немедленно» заблокировать TikTok в стране и заявил, что подпишет документы 1 августа. В тот же день TikTok опубликовала видеообращение гендиректора компании в США Ванессы Папас, в котором она поблагодарила миллионы американцев за использование сервиса и добавила: «Мы не собираемся никуда уходить».
Все норм, сейчас Трамп ценник собъет чутка и MS купит американский ТикТок. Что Вы так переживаете, просто бизнес ).
Забавно восприятие общественности. Легко представляется такое враждебное поглощение в России (например, обнуленный в пользу карманных олигархов что-то отжимает) - и всем понятно, что это неправильно и даже преступно. А когда Трамп фактически рейдит ТикТок, то это норм и бизнес )
Причем тут Россия вообще? У США с Китаем в последнее время сложные отношения, а ТикТок - попался под руку. На его месте могла быть любая другая компания, у которой огромный бизнес в США. До этого Трамп защемил китайских производителей смартфонов и прочей электроники. Тут большая политико-экономическая игра.
"У США с Китаем в последнее время сложные отношения" - естественно, это другое
Трамп красава, все правильно делает.
У MS есть богатый опыт в покупке занедорого, та же Nokia.
Угу, зато Skype купила и просрала
Возможно, Вы будете удивлены, но многие крупняки типа Apple и Google просрали не меньше
метод проб и ошибок. могут себе позволить
Скажем так - значительная часть стартапов, которые покупаются, им неинтересны как бизнес. Поэтому со стороны выглядит, как будто бизнес купили, но не смогли развивать. На самом деле, цели другие - это покупка технологий, софта, сотрудников, аудитории. Полагаю, что MS свои миллиарды на скайпе давно отбила и сейчас аудиторию перетаскивает в Teams.
все верно, и во-вторых - это сбить интересные проекты на старте, залить пожар деньгами,
На Гейтса за всю его карьеру уже столько грехов и ярлыков понавешали, что никто даже сразу и не поймёт, что Трамп, запрещая китайский сервис, просто помогает сбросить его стоимость до минимума для дальнейшего поглощения конторой его земляка.
Шансы на переизбрание стремятся к нулю, а после президентского срока с традиционными пост-президентскими лекциями по закрытому миру уже не покатаешься. В принципе, обладая такими рычагами, можно и понажимать их под различными предлогами 😏
К нулю говорите? :) Букмекеры принимают ставки Трамп-Байден как 10:1 :) Можете сорвать большой куш :)
Намекаете, что Трамп пойдет работать в MS?
Ну, а чем он хуже бывшего канцлера Германии?
Тем, что он бизнесмен, а не чиновник и не нуждается в наемной работе после окончания президентского срока. Не факт, что второго)
Это дерьмо "место для родственника" - как раз про Байдена и его сынка. У Трампа конечно бизнесы местами стремные, но всякими бурисмами его так и не отметили
TikTok пообещала в течение трёх лет создать 10 тысяч рабочих мест в США,
10 тысяч модеров которые целый день смотрят видео из тиктока? С этим может справиться только пенитенциарная система США.
- А всё, а всё уже, надо было раньше, - сказали в Майкрософт и повесили трубку
Я проспал или что? Че все орут про тикток???
не теряйте время на установку - ничего интересного там не увидите, особенно сейчас...
"Кстати, лагерные торгаши сейчас бродят по темному городу и продают голым ограбленным жителям за золотые солиды и серебряные миллиарезии их же одежду..."
TikTok пообещала в течение трёх лет создать 10 тысяч рабочих мест
Такая дешевая ложь
Да теперь то с такими заявлениями Тик-Ток в США нужен как песок на Бали.
Eric Seufert [@eric_seufert] · 20 ч
Как бывший работник Skype-а который видел как увядает и умирает продукт после того как его поглотили, готов в понедельник закупиться акциями Фейсбук в долгую, если MS купит TikTok.
Ну, что МС сделала со скайпом - это конечно достойно анналов. Так круто просрать продукт все таки получается практически только у них. Windows Mobile можно туда же записать.
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