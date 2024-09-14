Верховный суд Бразилии постановил разморозить счета Starlink и X после уплаты $3,3 млн штрафов

Блокировка соцсети в стране остаётся в силе.Верховный суд Бразилии заявил, что банки выполнили его распоряжение и удержали $3,3 млн со счетов X и Starlink. Об этом пишет The New York Times.В конце августа 2024 года один из судей Алешэндри де Мораес (Alexandre de Moraes) постановил заблокировать X в Бразилии из-за отказа назначить в стране законного представителя и заблокировать некоторые аккаунты.Чтобы покрыть штрафы, наложенные на соцсеть, судья также распорядился заблокировать местные активы другой компании Илона Маска — Starlink. Предприниматель называл это решение «абсолютно незаконным». Но суд решил, что фактически и X, и Starlink из одной «экономической группы».Сама X остаётся заблокированной в Бразилии. Starlink изначально отказывалась блокировать доступ к соцсети, но после угрозы санкций со стороны местного регулятора передумала.На фоне блокировки X резко выросло количество пользователей Bluesky: соцсеть, созданная при поддержке основателя Twitter, рассказала о 2 млн новых пользователей за неделю.#новости #x #starlink
Кароч, вот умная мысль. Заключается она в том, что бразильские власти вконец охренели и обижают Илона "наше всё" Маска как младенца, отбирая у него карманные деньги. Наша задача сейчас сплотиться как никогда и высказать решительное "фу" шагающему по планете оголтелому тоталитаризму бюрократов и чиновников. Пусть негодяи осознают, что им противостоит легион возмущенных висишников, а также то, что в прямом столкновении мнений им не устоять. Это будет пока что намек, дальше посмотрим.
Так Маск спонсирует тоталирзм этим штрафом, продал свободу и демократию
За Илонку и двор стреляю в упор. 🔫
Раньше были мексиканские негодяи, а сейчас бразильские.
Зовите Вадима Д. пусть заспамит им там все бразильские сайты ,😎
Илон - баклан. Наоборот надо было дать взятку чтобы бразильские власти вообще весь интернет заблокировали. Тогда бы он барыжил в Бразилии своим Старлинком, как горячими пирожками 💁♀️
И тоже самое надо было делать по всей остальной планете ✌😼
Тогда бы Старлинк брали бы не только олигофрены на яхтах, а вообще всё население было бы вынуждено платить по $100/мес. Впрочем тогда цену можно было бы поднять и до $1000/мес. 💁♀️
Не знаю, что тут комментировать, но оставлю здесь коммент.