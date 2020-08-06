Вы случайно не PHP Middle?
«Одноклассники» запустили единый кабинет для бизнеса для управления публикациями, рекламой и общения с клиентами Материал редакции
Он позволит малому бизнесу пользоваться всеми инструментами с одной страницы.
- «Одноклассники» запустили «Кабинет бизнеса» — платформу для управления публикациями, продвижения и общения с клиентами, рассказали vc.ru в соцсети.
- На одной странице доступны рекламный кабинет, трансляции, звонки, группы, статистика за неделю.
- В инструментах смогут разобраться в том числе начинающие пользователи, отметили в компании. Он поможет упростить работу и наглядно видеть её результаты.
- «Кабинет бизнеса» доступен в десктопной и мобильной версии соцсети, а также приложениях для Android и iOS. Войти в него можно из меню личного профиля.
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 3, "likes": 0, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 148084, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 06 Aug 2020 10:01:07 +0300", "is_special": false }
Маркетинг
Выступления и презентации в стиле Apple: на примере WWDC20
К нам часто приходят клиенты с запросом «Хотим в стиле Apple», и теперь на один такой запрос станет больше — он будет…
Блоги компаний
Как я сходил в больницу и пришлось создать стартап
Парсим какой-нибудь XML
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Соевое молоко в 3D: один из…
Когда термшит от слова “shit”
Почему суд разрешил ВКонтакте…
Почему суд разрешил ВКонтакте…
Ozon возвращает покупателям…
«Ситимобил» переименовал VK…
Почему суд разрешил ВКонтакте…
Соевое молоко в 3D: один из…
Россия предложила Нидерландам…
Россия предложила Нидерландам…
В России запретили анонимное…
Соевое молоко в 3D: один из…
«Билайн» отказался от…
Марк Цукор
Одноклассники? Бизнес? 😆
Alex MarvellМарк
Вот вы смеетесь, а пацаны нормально подняли на своих открыточках и оценках в 5+ за фантики пенсионеров, сидящих в ОК!
Денис КараванМарк
Похоронное агенство прислало вам стикер