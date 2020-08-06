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Соцсети
Татьяна Боброва
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«Одноклассники» запустили единый кабинет для бизнеса для управления публикациями, рекламой и общения с клиентами Материал редакции

Он позволит малому бизнесу пользоваться всеми инструментами с одной страницы.

  • «Одноклассники» запустили «Кабинет бизнеса» — платформу для управления публикациями, продвижения и общения с клиентами, рассказали vc.ru в соцсети.
  • На одной странице доступны рекламный кабинет, трансляции, звонки, группы, статистика за неделю.
  • В инструментах смогут разобраться в том числе начинающие пользователи, отметили в компании. Он поможет упростить работу и наглядно видеть её результаты.
  • «Кабинет бизнеса» доступен в десктопной и мобильной версии соцсети, а также приложениях для Android и iOS. Войти в него можно из меню личного профиля.
«Одноклассники»

#новость #одноклассники

Татьяна Боброва
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Марк Цукор

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Одноклассники? Бизнес? 😆

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Alex Marvell

Марк
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Вот вы смеетесь, а пацаны нормально подняли на своих открыточках и оценках в 5+ за фантики пенсионеров, сидящих в ОК!

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Денис Караван

Марк
0

Похоронное агенство прислало вам стикер

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