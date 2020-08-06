Вы случайно не PHP Middle?
Соцсети
Лиана Липанова
570

Financial Times: Microsoft рассматривает покупку всего бизнеса TikTok за пределами Китая, а не только в США Материал редакции

Американская компания опасается, что разделить подразделения и китайский бизнес будет сложно, говорят источники.

8 комментариев
В закладки

Microsoft хочет купить весь глобальный бизнес TikTok, включая подразделения в Индии и Европе, сообщает Financial Times со ссылкой на пять источников, близких к переговорам. ByteDance и Microsoft от комментариев отказались.

3 августа американская компания подтвердила слухи о том, что ведёт переговоры с китайской ByteDance (владеет TikTok) о покупке подразделений TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Но теперь изменила решение, пишет издание.

Глобальный бизнес TikTok не включает Китай. Там работает другое приложение ByteDance, похожее на TikTok, — Douyin.

Изменение решения Microsoft за несколько дней показывает, насколько предварительными остаются переговоры, которые должны завершиться в середине сентября, отмечает Financial Times.

По словам одного из источников, Microsoft задумалась о покупке всего бизнеса из-за сложности разделения операционных функций. Но даже покупка всех подразделений не решает эту проблему, утверждает издание. ByteDance работала над разделением данных и алгоритмов между Китаем и остальным миром ещё до начала переговоров, рассказали сотрудники компании.

Microsoft хочет добавить в соглашение один год на отделение TikTok от материнской компании в Китае для спокойствия американских властей по поводу безопасности данных пользователей, пишет Financial Times. Чтобы полностью разделить программное обеспечение, может потребоваться от пяти до восьми лет, считает один из источников, близких к переговорам.

ByteDance вынуждена продать TikTok, чтобы избежать блокировки в США — о ней 31 июля предупреждал Дональд Трамп. Американские власти начали обсуждать возможную блокировку приложения из-за опасений о конфиденциальности данных пользователей.

В конце июля Bloomberg и The New York Times сообщили, что переговоры о сделке с ByteDance ведёт Microsoft. Затем Microsoft подтвердила переговоры.

После этого Трамп официально потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября, чтобы избежать блокировки. При этом покупатель должен будет выплатить Казначейству США «существенную сумму». За что и каким именно способом, он не уточнил.

В конце июля инвесторы оценили TikTok в $50 млрд, сообщали источники Reuters.

#новость #tiktok #bytedance #microsoft #сшапротивtiktok

Лиана Липанова
+24 598
0
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0448\u0430\u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432tiktok","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","tiktok","microsoft","bytedance"], "comments": 8, "likes": 4, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 148321, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 06 Aug 2020 20:02:21 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Сеня Зибарев

0

Macrosoft xD

Ответить

Игорь Крафт

0

Ппц...

Ответить

Vladimir Berlet

0

ТикТок - чемпион ;)

Ответить

Адам Батажев

0

Пиндосы задрали пожирать айти, надеюсь китайцы все же любезно откажутся :(

Ответить

Егор Князев

Адам
0

Мне кажется, если откажутся, ТикТок потеряет большую часть дохода и аудитории, а если согласятся, то, фактически, "прогнутся" под амеров в торговой войне и признают силу Омерики

Ответить

The Tullingire

0

Как думайте, какая будет сумма конечного предложения?

Ответить

Денис Губачёв

The
0

Какая бы не была сумма - в напечатанных зелёных бумажках)
Главный бизнес не в ТикТоке, а услугах по навязывании продукции своего печатного станка и приобретении за эту продукцию всего ценного, особенно, использующего личные данные, для глобального учета.

Ответить

Sabit Sugirov

0

Не пойму кому сдался этот TikTok через 10 лет, всем это надоест.
Вспоминаю первые дневники (блоги) для школьников, они сейчас никому не интересны.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

APIBank
Подписан
Отписаться
Open banking: лидеры корректируют курс
Что задумал Revolut, какие три вопроса Klarna задает покупателям, кто решил сменить Африку на Европу и как используют б…
0
Selectel
Подписан
Отписаться
В черном-черном океане живет черная-черная рыба
Черным океан назвали потому, что рыба живет на большой глубине, куда практически не проникают солнечные лучи. Там царит…
0
Qiwi
Подписан
Отписаться
13 лет QIWI: от терминала с одноименной наклейкой к платформенному финтеху
Чуть больше десяти лет назад, в эпоху преимущественно наличных оплат и предкризисный 2007 год появилась группа QIWI. С…
9

Показать еще

Лучшие комментарии
Николай Шелопугин
за день
Бля, да они открыто признали, что брали деньги хз за что. Ссориться они не хотят с клиентами)
«Билайн» отказался от навязанных подписок — оператор не может увеличить количество абонентов с 2016 года
Alexey Kott
за неделю
Ты отдаёшь кучу денег, времени, сил, нервов и других ресурсов, чтобы получить профессию, которая предполагает постоянную гигантскую ответственность за машину, стоимостью несколько сотен миллионов долларов и две-три…
BBC: «Победа» отправила около 100 своих пилотов в неоплачиваемые отпуска до 2021 года

Комментарии

Алексей Полепчук

«Яндекс.Драйв» начал…

Dmitriy Dorian

«Аэрофлот» отменил большинство…

Артём Малышев

«Стартотека» — площадка для…

Люц Шнайдер

«Яндекс» начал тестировать…

Nikita Misharin

BBC: «Победа» отправила около…

Алексей Полепчук

«Яндекс.Драйв» начал…

Егор Овчаров

Чоко Пай изнутри. История успеха

Максим Красуцкий

«Билайн» отказался от…

Алёна Погребняк

Чоко Пай изнутри. История успеха

Кирилл Петровский

«Яндекс.Драйв» начал…

Денис Аленин

История одного мошенничества…

Денис Губачёв

Financial Times: Microsoft…

Олег Петров

«Яндекс.Драйв» начал…

Nikolay Werner

«Яндекс.Драйв» начал…

Евгений Тиунов

«Яндекс» начал тестировать…

Nikita Ilevskii

BBC: «Победа» отправила около…

Егор Князев

Financial Times: Microsoft…

Homo Sapiens

«Билайн» отказался от…

Sabit Sugirov

Financial Times: Microsoft…

Homo Sapiens

«Билайн» отказался от…