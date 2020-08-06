Американская компания опасается, что разделить подразделения и китайский бизнес будет сложно, говорят источники.

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Microsoft хочет купить весь глобальный бизнес TikTok, включая подразделения в Индии и Европе, сообщает Financial Times со ссылкой на пять источников, близких к переговорам. ByteDance и Microsoft от комментариев отказались.

3 августа американская компания подтвердила слухи о том, что ведёт переговоры с китайской ByteDance (владеет TikTok) о покупке подразделений TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Но теперь изменила решение, пишет издание.

Глобальный бизнес TikTok не включает Китай. Там работает другое приложение ByteDance, похожее на TikTok, — Douyin.

Изменение решения Microsoft за несколько дней показывает, насколько предварительными остаются переговоры, которые должны завершиться в середине сентября, отмечает Financial Times.

По словам одного из источников, Microsoft задумалась о покупке всего бизнеса из-за сложности разделения операционных функций. Но даже покупка всех подразделений не решает эту проблему, утверждает издание. ByteDance работала над разделением данных и алгоритмов между Китаем и остальным миром ещё до начала переговоров, рассказали сотрудники компании.

Microsoft хочет добавить в соглашение один год на отделение TikTok от материнской компании в Китае для спокойствия американских властей по поводу безопасности данных пользователей, пишет Financial Times. Чтобы полностью разделить программное обеспечение, может потребоваться от пяти до восьми лет, считает один из источников, близких к переговорам.

ByteDance вынуждена продать TikTok, чтобы избежать блокировки в США — о ней 31 июля предупреждал Дональд Трамп. Американские власти начали обсуждать возможную блокировку приложения из-за опасений о конфиденциальности данных пользователей.

В конце июля Bloomberg и The New York Times сообщили, что переговоры о сделке с ByteDance ведёт Microsoft. Затем Microsoft подтвердила переговоры.

После этого Трамп официально потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября, чтобы избежать блокировки. При этом покупатель должен будет выплатить Казначейству США «существенную сумму». За что и каким именно способом, он не уточнил.