Но финансируемые государством медиа с независимыми редакциями помечаться не будут.

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Twitter начала маркировать аккаунты государственных СМИ из стран, входящих в Совет Безопасности ООН, в частности, России, Великобритании, Китая, Франции, и США. Соцсеть не будет продвигать такие СМИ или их твиты через всю систему рекомендаций.

«Для прозрачности и практичности мы начинаем с ограниченной и четко определенной группы стран, а затем расширяемся в будущем на более широкий круг стран», — говорится в сообщении.

Речь идёт о СМИ, в которых «государство осуществляет контроль над редакционным контентом», уточнили в компании. Но финансируемые государством медиа с независимыми редакциями, например, BBC в Великобритании или NPR в США, помечаться не будут.

Кроме того, маркировка появится и у главных редакторов или старших сотрудников таких СМИ.