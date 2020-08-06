Twitter начала помечать аккаунты зависимых от государств СМИ — соцсеть не будет продвигать их в рекомендациях Материал редакции
Но финансируемые государством медиа с независимыми редакциями помечаться не будут.
Twitter начала маркировать аккаунты государственных СМИ из стран, входящих в Совет Безопасности ООН, в частности, России, Великобритании, Китая, Франции, и США. Соцсеть не будет продвигать такие СМИ или их твиты через всю систему рекомендаций.
«Для прозрачности и практичности мы начинаем с ограниченной и четко определенной группы стран, а затем расширяемся в будущем на более широкий круг стран», — говорится в сообщении.
Речь идёт о СМИ, в которых «государство осуществляет контроль над редакционным контентом», уточнили в компании. Но финансируемые государством медиа с независимыми редакциями, например, BBC в Великобритании или NPR в США, помечаться не будут.
Кроме того, маркировка появится и у главных редакторов или старших сотрудников таких СМИ.
Обозначения также появятся у аккаунтов ключевых государственных чиновники, добавила Twitter. На правительственные аккаунты не повлияет запрет продвигать в рекомендациях.
Ну, что же... Лучше поздно, чем никогда.
С другой стороны, Twitter до сих пор живёт — чем не чудо?
Это самая цитируемая социальная сеть в мире!
Если в России Твиттер не интересен, это не значит, что он не интересен во всем мире!
Россия для Твиттера, Линкдин и Фейсбука - малый и не особо интересный кусок аудитории.
Практика с Линкдин это доказывает
Ну ФБ в РФ действительно не нужен - есть гораздо гораздо более удобная ВК
Вместо линкедина уже давно есть hh, даже не знаю что эффективнее
Ну а место твиттера сейчас уверенно занимает ТГ, который также гораздо лучше
Это не цензура, это предупреждение о том, что данные аккаунты аффилированные пропагандисты.
Это прямо в голос!!!
Шах и мат продажные СМИ 😂😂😂
Стоит ли писать, что это работает в одну сторону? Что помечаться будут только те аккаунты, которые не соответствуют взглядам только одной стороны?
Вы говорите "частными", как будто это синоним объективности
То что СМИ принадлежит какому-то олигарху не занимающему гос.должность не говорит об их независимости, скорее наоборот
Хех, твиттер какой-то интересный
И нюдесы у них каждый четверг и провластных метят.
Островок полной свободы слова?
с независимыми редакциями, например, BBC в Великобритании
ага ой ну конечно да, "независимые ВВС" лол
Российские госСМИ кто-то читает в твиттере?!
Так они ж теперь хвастаться начнут новыми знаками отличия - особенно редактора и прочие "гос лица". :)
Фигово.
Именно возможность взглянуть на что-то прочитав госСМИ и независимую газету круто.
Нельзя например читать медузу, надо чем-то разбавлять.
Кто "государственный", а кто "финансируемый государством" будут решать конкретные люди
П - объективность
Впрочем, ничего нового
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