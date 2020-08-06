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Соцсети
Лиана Липанова
856

Twitter начала помечать аккаунты зависимых от государств СМИ — соцсеть не будет продвигать их в рекомендациях Материал редакции

Но финансируемые государством медиа с независимыми редакциями помечаться не будут.

29 комментариев
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Twitter начала маркировать аккаунты государственных СМИ из стран, входящих в Совет Безопасности ООН, в частности, России, Великобритании, Китая, Франции, и США. Соцсеть не будет продвигать такие СМИ или их твиты через всю систему рекомендаций.

«Для прозрачности и практичности мы начинаем с ограниченной и четко определенной группы стран, а затем расширяемся в будущем на более широкий круг стран», — говорится в сообщении.

Речь идёт о СМИ, в которых «государство осуществляет контроль над редакционным контентом», уточнили в компании. Но финансируемые государством медиа с независимыми редакциями, например, BBC в Великобритании или NPR в США, помечаться не будут.

Christopher Miller @ChristopherJM
Sputnik, too. Etc. https://t.co/GzRCVi8FGR

Кроме того, маркировка появится и у главных редакторов или старших сотрудников таких СМИ.

Обозначения также появятся у аккаунтов ключевых государственных чиновники, добавила Twitter. На правительственные аккаунты не повлияет запрет продвигать в рекомендациях.

@MID_RF

#новость #twitter

Лиана Липанова
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29 комментариев
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Ol Ka

9

Ну, что же... Лучше поздно, чем никогда.

С другой стороны, Twitter до сих пор живёт — чем не чудо?

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Sergey Nikolaevich Gerasimov

Ol
8

Это самая цитируемая социальная сеть в мире!
Если в России Твиттер не интересен, это не значит, что он не интересен во всем мире!
Россия для Твиттера, Линкдин и Фейсбука - малый и не особо интересный кусок аудитории.
Практика с Линкдин это доказывает

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Илья Кравченко

Sergey
0

Ну ФБ в РФ действительно не нужен - есть гораздо гораздо более удобная ВК
Вместо линкедина уже давно есть hh, даже не знаю что эффективнее
Ну а место твиттера сейчас уверенно занимает ТГ, который также гораздо лучше

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Влад

Илья
0

ну hh и linkedIN совсем две разные платформы..

Ответить

Влад

Ol
0

Любая цензура это стрем.

Ответить

Anton Smets

Влад
11

Это не цензура, это предупреждение о том, что данные аккаунты аффилированные пропагандисты.

Ответить

Влад

Anton
1

Тогда пусть и CNN к примеру пометят. Почему в одну сторону? Это не правильно. Хоть я и не поддерживаю вообще RT. Не нужно быть лицемерами тож

Ответить

Anton Smets

Влад
1

Ну, когда CNN станет государственной компанией - пометят.

Ответить

Пп Пп

Влад
0

Так он же частный.

Ответить

Влад

Пп
0

За тв государство платит в Британии. Прямо за деньги налогоплательщиков

Ответить

Пп Пп

Влад
0

Я про CNN.

Ответить

Влад

Пп
0

Не суть, CNN и Fox всегда отражали мнение Вашингтона по международным вопросам.

Ответить

Сергей Раков

Влад
–1

CNN частная компания. Вот BBC да, нужно пометить. 

Ответить

Рамис Тимеркаев

Ol
0

Twitter интересный

Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

9

Это прямо в голос!!!
Шах и мат продажные СМИ 😂😂😂

Ответить

Пп Пп

Sergey
0

Не продажные, а государственные.

Ответить

Ledneva Elena

5

Стоит ли писать, что это работает в одну сторону? Что помечаться будут только те аккаунты, которые не соответствуют взглядам только одной стороны?

Ответить

Пп Пп

Ledneva
0

Что писать? Примеры? CNN и Fox вообще-то частными являются.

Ответить

Илья Кравченко

Пп
0

Вы говорите "частными", как будто это синоним объективности
То что СМИ принадлежит какому-то олигарху не занимающему гос.должность не говорит об их независимости, скорее наоборот

Ответить

Пп Пп

Илья
0

И?

Ответить

Влад

Пп
0

Там цензуры мнения не меньше чем в RT. 

Ответить

Пп Пп

Влад
0

Ну да, и?

Ответить

Михаил Анюков

5

Хех, твиттер какой-то интересный
И нюдесы у них каждый четверг и провластных метят.
Островок полной свободы слова?

Ответить

Алексей Андрианов

2

с независимыми редакциями, например, BBC в Великобритании

ага ой ну конечно да, "независимые ВВС" лол

Ответить

Пп Пп

Алексей
0

РТ тоже можно отвязать от России таким образом и приписку уберут.

Ответить

Кинес Кизиитов

0

Российские госСМИ кто-то читает в твиттере?! 
Так они ж теперь хвастаться начнут новыми знаками отличия - особенно редактора и прочие "гос лица". :) 

Ответить

Марат Нагаев

0

Фигово.
Именно возможность взглянуть на что-то прочитав госСМИ и независимую газету круто.
Нельзя например читать медузу, надо чем-то разбавлять.

Ответить

Балкон.ру

0

А вот пометка для Вольдемара 🐒

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Илья Кравченко

–1

Кто "государственный", а кто "финансируемый государством" будут решать конкретные люди
П - объективность
Впрочем, ничего нового

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