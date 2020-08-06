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Соцсети
Лиана Липанова
1542

Sony выпустила наушники с шумоподавлением WH-1000XM4 — они отключают звук, когда пользователь разговаривает Материал редакции

Их можно подключить к двум устройствам одновременно.

13 комментариев
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Sony объявила о выпуске четвертого поколения своих беспроводнных наушников с функцией шумоподавления — WH-1000XM4. Дизайн по сравнению с WH-1000XM3 практически не изменился: акценты на чашках теперь золотистые вместо оранжевых.

Sony выпустила наушники с функцией шумоподавления третьего поколения WH-1000XM3 в 2018 году, напоминает The Verge. Эти наушники часто возглавляют рейтинги, но с тех пор конкуренты выпустили несколько устройств с лучшими характеристиками, объясняет издание. Чтобы оторваться от конкурентов, Sony вернулась с наушниками нового поколения, утверждает The Verge.

Последняя модель включает в себя те же сенсорные панели управления, что и ее предшественник, и оптимизирована для Google Assistant и Amazon Alexa.

Благодаря двум микрофонам технология Dual Noise Sensor улавливает окружающий шум и передает данные на процессор шумоподавления HD QN1. Процессор HD Noise Cancelling Processor QN1 применяет обработку шумоподавления в режиме реального времени, рассказали в компании.

«Адаптивное управление» настраивает параметры звука в зависимости от местоположения пользователя. Для этого нужно выбрать предпочитаемые настройки для часто посещаемых мест в приложении Sony | Headphones Connect App. Затем наушники будут автоматически обновлять параметры при переходе из одного места в другое.

В WH-1000XM4 появилась функция Speak-to-Chat для коротких разговоров: когда пользователь начинает говорить, устройство распознаёт его голос и останавливает музыку, например, для заказа кофе. Музыка включится автоматически через 30 секунд после последней реплики. Кроме того, мгновенно снизить громкость можно положив правую руку на наушники.

Также музыка автоматически выключается, когда пользователь снимает наушники благодаря новому датчику, определяющему надето ли устройство.

The Verge

WH-1000XM4 можно присоединить через Bluetooth к двумя устройствам одновременно. При поступлении звонка наушники автоматически подключатся к нужному устройству.

Наушники нового поколения также поддерживают функцию Fast Pair от Google — она позволяет найти WH-1000XM4, позвонив на них.

WH-1000XM4 в расцветках Black и Platinum Silver будут доступны в некоторых странах Азиатско-Тихоокеанского региона с августа 2020 года, говорят в компании. Предзаказ на них уже открыт. Наушники будут стоить $349,99 (~25,6 тысяч рублей).

#новость #sony

Лиана Липанова
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13 комментариев
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Павел Сайк

2

Блин, ну как так. Только предыдущие купил 😭

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Пластиковое Окно

Павел
1

Ох, бля. У меня постоянно перед покупкой девайсов такой страх :D

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Антон Фомин

Павел
1

Как я тебя понимаю))) Но изменения не настолько мажорные, чтобы обновляться

Ответить

Sergey Klochko

Павел
0

Покупайте сразу после появления в магазинах. Обычно они держат паузу минимум в год перед выпуском новых.

Ответить

Igor Vedernikov

2

А как петь?

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Michael Budanov

Igor
1

Тоже об этом подумал 🤣

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Aleksey Bobkov

2

название полный ахтунг
и где самое главное, время работы и зарядки?

Ответить

Vitold Sedyshev

1

Выключают человека когда он говорит.

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Igor Kiselev

0

Смотрел несколько обзоров и читал про них, насколько смог уловить суть - основная полезная зона применения - во время полёта. Кто пользуется, поделитесь, как они, в повседневном использовании?)

Ответить

Павел

Igor
1

Активное шумоподавление полезно начиная от офиса, чтобы заглушить фоновый шум от разговоров и не только, до улиц и метро, например.

Но у каждого производителя подобных наушников есть свои особенности в реализации шумоподавления, и лучше изучить опыт других пользователей перед покупкой.

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Artemiy Shlesberg

Павел
0

Скорее лучше получить свой

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Максим Гроссман

0

Когда Эпл выдыхает

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Rusl

0

3 поколение господа — легенда.

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