Трамп подписал указ о запрете TikTok и WeChat в США — он вступит в силу через 45 дней Материал редакции
TikTok может избежать блокировки, если до 15 сентября приложение купит американская компания — сейчас переговоры ведёт Microsoft.
Президент Дональд Трамп подписал несколько указов, запрещающих жителям США «вести дела» с приложением TikTok и мессенджером WeСhat, принадлежащими китайским компаниям ByteDance и Tencent, соответственно. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на указы.
После вступления закона в силу любой американский резидент или компания может получить штраф за сотрудничество с TikTok или WeChat.
В частности, запрещается покупка рекламы в приложениях или соглашения о том, что TikTok или WeChat появятся в магазинах приложений американских компаний. Запрет TikTok блокирует все сделки с участием ByteDance или её дочерних компаний.
Но запрет WeChat блокирует только сделки с приложением — издатели игр (Riot Games, Epic Games, Blizzard), которыми владеет Tencent, не попадают под действие приказа, подтвердил LA Times официальный представитель Белого дома.
TikTok автоматически собирает «огромные массивы» пользовательских данных, говорится в указе Трампа. «Этот сбор данных угрожает предоставить Коммунистической партии Китая доступ к личной и служебной информации американцев, потенциально позволяя Китаю отслеживать местонахождение федеральных служащих, составлять досье из личной информации для шантажа и вести корпоративный шпионаж», — объяснил Трамп.
В TikTok говорят, что данные американских пользователей хранятся на серверах в США и Сингапуре, а не в Китае. Но компания может делиться информацией со своей материнской, объясняет Bloomberg.
WeChat — это единственный мессенджер в Китае. WhatsApp и другие в стране заблокированы. «Запрет на WeChat практически закрыл бы связь между США и Китаем», — говорит Грэм Уэбстер (Graham Webster), китайский научный сотрудник по цифровой экономике в аналитическом центре New America.
Обновлено в 12:20. В TikTok ответили, что шокированы указом президента США. «В течение года мы стремились наладить контакт с властями, чтобы найти решение высказанных опасений. Но вместо диалога администрация не обращала внимания на факты, диктовала условия соглашения и пыталась вмешаться в переговоры между частными компаниями», — заявили в TikTok. Компания считает указ незаконным, документ может подорвать доверие мирового бизнеса к США.
Власти США начали обсуждать возможную блокировку приложения из-за опасений о конфиденциальности данных. 31 июля Трамп предупреждал о планах подписать указ. Тогда ByteDance решила продать TikTok, чтобы избежать закрытия.
3 августа Microsoft объявила о намерениях купить часть TikTok — подразделения в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, а затем источники Financial Times сообщили, что американская компания планирует приобрести весь бизнес TikTok за пределами Китая, а не только в США. Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября, чтобы избежать блокировки.
И не поспоришь с Трампом, ведь Китай давно уже все соцсети и мессенджеры у себя забанил.
На фоне этих событий забавно вспоминать, как роскомпозор жидко пукнул, пытаясь заблокировать телегу.
Может. LinkedIn нет в российских сторах.
сменить страну в настройках стора это одна минута )
Не знаю, как вы давно так делали, но у меня не сработало.
Ещё карточку надо привязать американскую и все подписки слетят.
Сделают возможность обхода.
для тиктока?
его в магазине вообще не будет, не только для США
Для LinkedIn.
сделают возможность обхода для линкедин? не думаю что Россия такой большой рынок чтобы гугл этим заморачивался
Простите, я перепутал ветку. На этой глубине они одноуровневые.
Моё сообщение выше в верном контексте не имеет смысла.
Чтобы настройки не слетели можно поменять страну у основного акка, на андроиде можно менять страну раз в год.
А можно завести несколько акков под разные страны. После скачивания аппы переключитесь на основной и все настройки и подписки на месте.
Но еще проще apk скачать )
К сожалению я пользуюсь техникой Apple. Они не такие продвинутые в плане установки приложений.
ну иметь несколько аккаунтов и переключаться там ведь можно?
в аппсторе на маке у меня работает
Вроде не так тривиально, там ограничения на смену страны. Я так без линкед ин и живу много лет.
а насколько большая вероятность, что линкедин заблочили с подачи headhunter?
Небольшая.
Скорее для LinkedIn наш рынок неинтересен и делать реверансы в сторону наших надзоров они не стали.
Инсайдами не обладаю.
По процессам LinkedIn сеть другого характера.
Резюме на hh вызывает триггер у HR.
Наличие вас на LinkedIn никак HR не триггерит.
А точно ли это не LinkedIn убрал?
Так точно.
Ну и причём тут что Роскомнадзор что-то может? Это линкедин убрал. А не Гугл по требованию ркн
Действительно. С Трампом не поспоришь, он же по делу блокирует, и вообще там у них все всегда правильно. А вот Роскомнадзор, который создавал видимость деятельности - истинное зло.
"Все всегда правильно" - это же сарказм? Да один этот опасный прецедент по сути мало чем отличается от рейдерства, которое в РФ в пользу приближенных к трону творят
А для наивных идеализаторов поясню. Вы создали стартап, он взлетел, стали масштабироваться на другие рынки, набрали аудиторию. Успех. А тут меняется международная конъюнктура или просто какому-нибудь местному корольку захотелось власть показать или вы стали слишком заметны, а местные не способны конкурировать и вас начинают принуждать к невыгодной сделке, шантажируя/угрожая закрытием вообще. Сначала такое вымогательство провернула одна страна, а следом за ней и по ее примеру то же самое начинает происходить и на других рынках. И вот у вас уже не глобальный бизнес, а раздербаненный на части. Да, вероятно, вы даже окэшились, ведь так разумнее, чем совсем остаться ни с чем. Но разве это нормально? Разве не срабатывает аналогия с положением дел в известном нам государстве?
Так надо было в политику идти и там стартапы создавать. А то случай, как с Ашаном или Леруа, который мелких барыг вытеснил. В случае с Ашаном и Леруа надо стоять на позициях, что это круто.
Не понял, что вы хотели сказать и как это связано с тем, что я написал. Есть здоровая конкуренция, а есть нет. В данном же случае это почти классический рейд с привлечением админресурса
Если уж говорить о конкреции, то без тормозов. Кошка в любом климате и на любом континенте будет ловить то, что способна поймать и сожрать и остановится, только если что-то будет способной поймать и сожрать ее. Это и есть конкуренция, если ты в рейдерском захвате проиграл рейдерам - просто ты оказался не конкурентоспособным. Нужно жестче быть и обеспечивать себе преимущества локтями, зубами и кулаками.
Вы сейчас серьезно преступные действия называете конкуренцией?
Совершенно серьезно. Если у вас есть ресурс обозначить действия конкурентов преступлением, назначить за это санкции, сделать так, что бы их стали ловить, судить, сажать-казнить - вы опять же побеждаете в конкурентной борьбе. Я просто живу и работаю в разных юрисдикциях и их законы ничем, кроме личной выгоды политиков объяснить не могу, раньше пытался, а сейчас просто принимаю как есть. И если я когда-то и где-то стану политически значимым лицом буду действовать только в своих интересах, естественно, в условиях схождения и расхождения множества интересов, на меня будут влиять и личные связи, и даже мой гормональный фон - мне это так видится. Так что я иллюзий не испытываю.
Ну ок. Успеха!
Письменная история нашего вида говорит о том, что успех и приходит примерно таким образом. Главное суметь назначить санкции конкурентам таки, что бы они отказались от конкуренции. А уж как они будут выражены в казни или социальном или экономическом низложении за их нарушение не важно.
Представляю, сколько бы вылилось из тебя, если бы РКН забанил ФБ, Твиттер, Ютуб и Инсту на территории России. Ты бы первым тут визжал про тиранию, мордор и т.д. А тут "и не поспоришь с Трампом")
Т - лицемерие
Скорее Путин и ко завизжали бы, когда им кибер майдан айтишники бы устроили.
В РФ прорва айтишников на мишустинские, грефовские и тиньковские юрлица работает. Это они делают русским соцмониторинг, пишут ПО, что бы налоговики их обдирали, банки счета блокировали, камеры штрафовали, всякую автоцензуру в ВК и тому подобное 1С и Атолл. Сколько в России вольных айтишников, свободных от госзаказа или олигарха Усманова и структур Яндекса (не знаю, кто там собственники)?
Так всегда бывает, сначала ты обслуживающий класс, потом правящий, посмотрите на буржуазные революции, когда буржуа был лишь обсуживающим классом для дворянством, потом стал властью.
Программисты это крестьяне, они при любой формации всего лишь рабочая сила. Конкретно Мишустин еще может быть перешел куда-то классово, но он попал как раз на революцию в России. А сейчас Путин обещает стабильность, революционных преобразований не будет.
Глупости говорите, крестьяне это всегда большинство, программисты передовое менешинство, с точки зрения которого, большая часть населения не умеющая читать и писать код - безграмотны.
Путин это Александр III, за счет личных качеств может чуть придержать неизбежное, как в ящик сыграет, неизбежное накатится с удвоенной скоростью.
Программисты это не передовое и не меньшинство. Это всего лишь рабочая сила и цифровых революций не будет. Просто сейчас масса других профессий, помимо крестьянского труда, кто-то плитку кладет, а кто-то код пишет - не умение писать код или класть плитку, профессионала в другой области, например пинать мячик, не делает безграмотным, они иногда даже могут быть гораздо богаче и признаннее обществом.
Если бы путькин забанил на территории РФ компанию китаезов, собирающую инфу о россиянах, то никто бы не рвал на себе волосы.
А почему тогда телегу в Китае банят, почему Дуров не борется с коммунистами?
Поточу что с китайцами и так всё понятно. Они и не топят за свободу и демократию.
А что если я скажу тебе, что роскомнадзор даже не пытался блокировать телеграм и это был просто спектакль для масс?
Телеграм фсбшный мессенджер, посмотри как «митинги» за свободу интернета организованные с подачи Паши были легко согласованы. С рамками охраной и прочим. И представитель телеги на форуме рядом с мишустиным сидит. Это уже даже не скрывается никак
"За хранение данных за пределами страны Путин обещает запретить Instagram в России. Роснефть обсуждает с Facebook покупку российской части Instagram, тогда сервис избежит блокировки. Ой, простите, я сделал несколько опечаток. На самом деле: за хранение данных за пределами страны Трамп обещает запретить ТикТок в США. Microsoft обсуждает с ByteDance покупку американской части ТикТок, тогда сервис избежит блокировки." (с) Горный
Это разные два явления. В первом случае Трамп запретил любое взаимодействие с ByteDance (владельцем ТикТока) для частных лиц и организаций, в случае с телегой была лишь намерение заблокировать доступ к мессенжеру на уровне сети и всё, но никаких запретов на пользование не было.
Это все равно не круто, что это делается, чтобы насолить Китаю. Китай же банил приложения не для того, чтобы навредить американским компаниям, а ограничить общение китайцев с внешним миром (плохо или хорошо не мне судить).
Тиран! Ограничитель свободы конкуренции! Сами не могут сделать продукт, так вынуждают покупать!
В этой стране ничего невозможно развивать с таким бизнес-климатом!
А. Это Трамп подписал закон? Правильно! Надо ограничить доступ китайских диктаторов на свободный рынок!
Трамп блокирует имея на то реальные серьезные основания. Неужели вы думаете, что Китай не осуществляет шпионаж в свою пользу любыми возможными способами? А вот если бы причиной блокировки было бы то, что этим сервисами пользуются коммунисты, то подняли бы насмех.
Поржать с утра - бесценно
Читая комментарии в правильном месте - к ускорению процесса с утра. ))
Александр, скажите, неужели вы думаете, что %любаястрана% не осуществляет шпионаж в свою пользу любыми возможными способами?
И какие же секретные данные преступный китайский режим собирает с помощью ТикТока? Чертежи ракетных двигателей? Местоположение американских атомных субмарин? Компромат на членов республиканской партии?
И какие же чувствительные данные собирает китайские правительство с помощью ТикТока на граждан США? И правильно ли я понимаю, что вы поддерживаете блокировку LinkedIn на территории РФ?
Ну примеры данных по активности мобильников российских военных есть - публиковались
Так что технически можно собирать очень интересные данные
Вы приводите пример сбора данных американской разведкой с помощью полного доступа к аппаратной части смартфонов и их ОС, и приводите это доказательством утверждения что китайцы могут собирать чувствительные данные через приложение, которое полностью контролируется iOS и Android.
P.S. активность мобильников (как и любая радиоактивность) запросто отслеживается уже десятки лет с помощью спутников.
Вот только от доступа к данным граждан РФ американскими спецслужбами это не убережёт.
Не совсем так.
У Китая другие цели, соответственно, стратегии и способы.
Трамп опоздал всего на 50 лет, когда тысячи китайских студентов, отучившись в американских университетах ядерным технологиям, кубометрами и тоннами открыто вывозили документацию в Китай.
И много вы видите реакции аля «Трамп красавчик, все правильно сделал?»
Вокруг предостаточно реакций в стиле: «там всё ок, а у нас жопа», хотя говорится примерно об одном и том же. Взять хотя бы отношение к какому-нибудь Радио Свобода и Раша Тудей, и те, и те пропагандоны, но почему-то либеральная общественность и люди ей симпатизирующие крайне выборочно судят предметы и явления.
Да, но разница как говорится в деталях. В одной стране если президент творит дичь, то на второй срок его уже не выбирают и уж тем более на третий, потому что третьего нет. К слову, я не могу представить подобное интервью в одной из стран: https://mobile.twitter.com/axios/status/1290497186489348096
(Не потому что президент налажал везде где можно, а просто потому что к нему допустят только лизоблюдов).
Если Трамп занимается протекционизмом, то это очевидно плохо и какие-то кратковременные бенефиты очень быстро испарятся.
Почему протекционизм это плохо?
По миллиону причин которые экономисты обсуждают последние лет 300. Но если вкатце: если бы я был Безосом, возможно я бы сказал что это хорошо, но с точки зрения потребителя: я получаю худший продукт за большие деньги, почему это хорошо?
потому что рано или поздно ваши деньги не будут стоить ничего, если в стране ничего не производится, а только всё завозится, вкратце так. хотя конечно гальванизировать страну без собственного производства (например, страны Балтии) можно сколько угодно, если это необходимо для геополитических целей, правда, это не бесплатно
Деньги в странах где государство увлекается регулированием ровно так же ничего не будут стоить. Достаточно посмотреть на Венесуэлу или Северную Корею. Я не очень понимаю, как неконкурентная экономика которая заваливается на бок когда у нее убирают подпорку в виде протекций является гарантом валюты?
Да там все очевидно, пока бенефит получают транснациональные корпорации дислоцированные в США - протекционизм это плохо, вредит свободе, демократии, рынку и миру во всем мире. Как только внезапно основным бенефициаром начинают становится условные Хуавеи - внезапно все прозревают что это не так уж и плохо и давайте ка посчитаем кто кому чего на сколько продает.
Пора бы уже привыкнуть, что двойные стандарты это данность и суть всей патетической риторики - банальные бабки.
Не по миллиону причин, а по 1-2 теоретических «причин» теоретиков фантазёров ни одного из которых на пушечный выстрел не подпустят ни в одно реальное Правительство. В реальном же мире вся мировая экономика построена на протекционизме. Доброе утро. Первый кто от него откажется очень быстро превратится в нищебродскую страну, а затем пустыню. Открой свой рынок ЕС, Великобритания, США для развивающихся стран через поколение они бы сами превратились в Африку.
Посмотрите на экономику Польши и почему она росла последние десятилетия. В Африку не превратилась. Другие европейские страны ее тоже не «заколонизировали»
Чего это она вдруг росла, та экономика, даже не знаю. И чего это Англия на выход с вещами собралась тож непонятно.
И кто дальше будет поляков кормить - вопрос.
А вы поняли что на картинке-то? Вклад в бюджет EU. Это примерно как вклад в НАТО, но не про военных, а про бюрократов. Каждый год каждая страна Европы отчисляет процент или полтора от своей экономики в бюджет Европы, кто-то делает это менее добросовестно, но так или иначе, что это имеет общего с общей экономикой страны?
Ближайший аналог, это вклад россии в бюджет СНГ, евразийской организации сотрудничества или уж на то пошло, в бюджет союзного государства с Белоруссией.
А вы то сами поняли, что такое отрицательный вклад в бюджет и за чей счет банкет или нет?
Да, понял. Я и мои друзья Германия и Британия собираемся на рыбалку, я Польша и не плачу за бензин. Окей, допустим, это не очень красиво, но говорить что я живу за счёт своих друзей Британии и Германии несколько преувеличение: на работу я хожу сам, еду покупаю себе сам, за квартиру плачу сам, только за бензин на рыбалку за меня заплатили.
Вы же понимаете масштабы экономики и масштабы отчислений в один из бюрократических аппаратов (то что на вашей картинке) и как они соотносятся?
Конкретно здесь: Германия с экономикой 3,86 триллиона (это 3860 млрд) «накормила» другие страны на 12 млрд. Польша «накормилась» на 8 млрд из своих 231 млрд. Банкет поражающий своими масштабами.
Вы написали какой-то бессмысленный фарс. Сразу видно, что вы в теме на уровне слышал, что-то там от какого-то мультикультурного левака популиста-фантазёра, что протекционизм это мол фашизм как плохо, а что оно и как работает без понятия.
Польша из одного самых нищенских экономических/протекционистских блоков на этом глобусе перешла в другую команду/клуб - самый богатый экономический/протекционистский блок - ЕС. На низкой базе получив доступ к самому жирному рынку на планете после США, а сверху ещё и бонусом горы финансовых вливаний от Европарламента с бонусами от своего партнёра США. Прям магия, да? При этом внезапно страны основатели ЕС стали кушать ощутимо меньше, от нового «братского народа» и с каждым новым таким братишкой, которого они включали в свой клуб кормушка стран основателей становилась всё меньше и меньше. Реальное качество жизни и благостояние в обмен на увлекательные геополитические 4D chess под лживым предлогом снижения цен для недалёких трудящихся. Это «прикольно» только в первый год, а дальше наступает пиздец для всех и во всех сферах. Так это работает.
У меня например отец 30 лет владеет строительной фирмой в Бельгии сначала он охреневал как местный рынок уничтожали поляки когда их пустили, а затем румыны. Цены упали в разы, но ещё и количество заказов упало в разы. ВНЕЗАПНО он стал кушать в десять раз меньше. На порядок меньше) Не возьми он кредит в миллион евро на собственный домик (доходный дом в 6 квартир) и строительную технику до этих волн нашествий у него бы ничего этого не было. Сегодня же это уже просто невозможно. Более того он уже год присматривается, чтобы перевести бизнес в РФ, чтобы выплачивать последние остатки по кредиту уже отсюда, так как теперь уже практически один хер без разницы, где работать в стройке в его нише. И так примерно везде в торговле и услугах практически по всем индустриям. Хочешь, чтобы цены упали до африканских? Okey, но и жить ты тогда будешь как негр, а сверху бонусом ещё и весь спектр удовольствий мультикультурного ада. Зато цены упали) Верной дорогой товагищи.
Ну то есть ваши аргументы на уровне «политика политика» и «батя рассказывал» это не фарс?) Причём здесь мультикультурализм я тоже не понял, главное приплести побольше ярлыков?)
Почему Венгрия или Румыния перешли в тот же клуб, но не получили такого же развития?
Какие выводы можно сделать из второй части истории: если ваш отец предлагает лучшее качество, за те же деньги что и поляки, я сомневаюсь что он остался бы без заказов. Если он предлагает такое-же качество за большие деньги, то нахрена мне как бельгийцу с ним сотрудничать? Да, внезапно, в бизнесе есть конкуренция, и видимо он ее проиграл. Не знаю как там в Бельгии, но я не по наслышке знаю как строительная индустрия устроена в Швеции (тоже Европа). Нанять таджика за тарелку риса и что бы он жил в туалете и получал зарплату в конвертике не выйдет.
Экономика Польши полностью экспортная.
Это единственная страна, которая выиграла от присоединения к Евросоюзу и поднялась на этом.
Да, но почему она выиграла? Вовсе не потому что они экстремально либерализовали свою экономику уходя от планируемой экономики доставшейся в наследство от СССР?
Из-за отсутсвия протекционизма по всему миру позакрывалось множество заводов, фабрик и производств и открылось в Китае.
Это игра в одни ворота. Не стоит испытывать иллюзий про свободный рынок.
Ой ли? Или все таки по сугубо экономическим причинам: там было проще и дешевле производить все и производитель был уверен в будущем. Почему из России в Китай везут в лес, а обратно стулья? В Китае рабочая сила уже давно на уровне российской, а то и дороже, но в России завод стремно строить: его могут отжать, рубль может обесценится, политическая система решит что пора национализироваться. Развивать бизнес из под палки никто не будет.
Вместе с этим, той же икее ничего не мешает открывать фабрики по всему миру, почему?
"Почему из России в Китай везут в лес"
"Развивать бизнес из под палки никто не будет"
Потому что у нас порядка нигде нет веками.
Вы думаете пожары в Сибири это просто так?
https://www.rbc.ru/society/05/08/2019/5d47fb689a79479754121d0a
Кстати, обработанная огнем пожаров древесина в 2 раза дороже обычной.
На самом деле ничего в этом нет.
Whatsapp, FaceBook и другие же заблокированы в Китае.
Все почестному.
Причем тут бизнес-климат? Бизнес климат в США с этой инициативой только лучше будет, выкинули китайцев, чтобы своим отдать огромный рынок.
У нас с бизнес климатом плохо не из-за РКН, а из-за силовиков, которые на бутылку даже Сысоева бы посадили, дай им волю.
во во. хотел этот комент написать
про лицемерие некоторой публики.
спасибо бро. сэкономил мне 5 мин.
Цену сбивают перед покупкой
Корпорации начали контролировать и диктовать свои условия государствам. Пора организовывать силы сопротивления! Спаси нас Джон Коннор!
Набор комментариев под любую новость про TikTok и США:
- Давно пора, там люди себе в штаны ссут
- Все правильно! Рынки Китая для США закрыты же
- А если б в Рашке такое сделали, то говорили бы, что Мордор!
- Это другое! Понимать надо!
- Как можно? Демократия ведь!
- Цену сбивают для Майкрософт!
Все прально Донька сделал, все видосики с облизанными унитазами должны хранится на серверах США.
Правильно, Китаю наконец отплатили его монетой: блокировкой популярных ресурсов. Китай заблокировал вообще все и давно.
Свобода слова ) демократия.
Демократический режим и право на абсолютную свободу незыблемы, потому что данные права указаны в основных законах для граждан. Корпорации как национальные, так и иностранные внезапно живут по совсем другим законам и правилам)
Си Цзынь Пин должен страдать. Гасить комунистов - это и есть демократия. ТикТок само по себе, омерзительное явление.
Это другое! Понимать надо!
Tik-Tok приложение для унтерменшей. Днище человеческой эволюции.
Вот эта самая странная цитата:
«Запрет на WeChat практически закрыл бы связь между США и Китаем»,
Мне кажется вопрос в том, что потеря рынка США для китайских компаний болезненна, но не сильно. Намного болезненней (если так можно выразится) потеря китайского рынка для американских компаний.
Прям перед этой цитатой написано "WeChat — это единственный мессенджер в Китае. Whatsapp и другие в стране заблокированы."
Т.е. это не аллегории. Просто китаец из китая может с китайцем в США переписываться только по емейлу или через WeChat.
Вот это новость. Я с китайцами переписывался в WhatsApp.
Серьезно? Именно поэтому почти все торговцы репликами товаров либо какой либо техникой умеют и живущие на МАТЕРИКОВОМ Китае умеют пользоваться VPN, потому что они тайваньцы? Не несите ерунду.
Как любят говорить путиноиды. Симметричный ответ, вацап в китае давно с трудом работает)
Китай одним росчерком пера как национализирует заводы TSMC, Intel и тд и привет)
Привет эмбарго? И как же это Китай национализирует тайваньский TSMC?
Тайвань хоть и Тайвань, но все же КНР)
Разве? Всегда считал, что КР != КНР. Википедия говорит что КР - частично признанное государство, имеет тесные связи с США. Так что национализация будет равнозначна объявлению войны США. Сомневаюсь что Китай хочет воевать из-за ТикТока.
Что-то Гонконг это не мешает терроризировать континентальным китайцам.
Китай от внешних рынков больше зависит, чем мир контролируемый США от китайского, без экспорта, в Китае революция произойдет, снесут КПК к едрене фене.
3 ноября в США выборы и пока что шансы Трампа мизерны. Ну и если Байден таки выиграет, ему ничего не мешает поотменять указы Трампа (как тот например сделал с Obamacare).
Если вы обратили внимание, то на вашей картинке opinion polls. Выборы в штатах работают не только и не столько по количеству проголосовавших, сколько по количеству штатов. В 2016-м Трамп проиграл по избирателям, но выиграл по участкам. В модели в оригинальном комменте сверху учитываются оба показателя и пока что он проигрывает по обоим.
Посмотри сорцы модели (данные) и не пиши бред. Спасибо.
они так же мизерны, как в прошлый раз или еще более мизерны?
Еще более мизерны. Но можно же просто поставить нотификашку и прийти в этот тред в ноябре, когда будет точно известно, не?) Я готов признать что был не прав )
Ну да, сейчас собьют стоимость и либо выкупят либо задавят.
А чего они ожидали? Вот просто поражаюсь, с одной стороны монополию никто не отменял, с другой ещё и на чужой враждующий огород зашли)
А для всех остальных, чем хуже отношения этих двух стран тем больше возможностей для бизнеса т.к спрос никто не отменял.
"Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября, чтобы избежать блокировки."
ох лол
В отличии от РКН они не блокируют, а штрафуют за использование. Это большая разница и куда действеннее
Это же не наш метод! Где гуманизм? Где человек человеку?
Зато хорошие аргументы плодятся против фанатов сшп с их розовыми очками на невмешательство государства в рынок.