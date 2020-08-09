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WSJ: Twitter и TikTok провели предварительные переговоры о возможном объединении в США Материал редакции
Microsoft продолжает обсуждать с китайской соцсети покупку её части.
- Twitter обсуждает возможное объединение c американской частью TikTok, сообщило WSJ. Подробные условия сделки не раскрываются.
- 31 июля стало известно о планах Microsoft купить бизнес TikTok в США. 6 июля Financial Times рассказало, что американская корпорация рассматривает вариант приобретения всего бизнеса соцсети за пределами Китая.
- Twitter может понадобиться помощь инвесторов для финансирования сделки с TikTok, пишет WSJ. Ранее сообщалось, что Microsoft может заплатить за покупку части TikTok более $30 млрд. При этом рыночная капитализации Twitter составляет около $29 млрд, а Microsoft — больше $1,6 триллиона.
- 7 августа Дональд Трамп подписал указ о блокировке TikTok в США. Решение вступит в силу 15 сентября. Соцсеть может избежать блокировки, если её приобретёт другая компания.
- TikTok планирует подать в суд на администрацию Трампа 11 августа, чтобы оспорить её решение об ограничении работы компании, рассказала 8 августа радиостанция NPR.
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