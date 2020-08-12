WSJ: TikTok больше года собирал данные пользователей смартфонов на Android Материал редакции
Речь идёт о MAC-адресах — это идентификатор, позволяющий приложению отслеживать пользователей в интернете.
TikTok обошел защиту конфиденциальности в операционной системе Android от Google и собирал уникальные идентификаторы «миллионов» устройств, выяснили аналитики The Wall Street Journal.
Приложение собирало пользовательские данные как минимум 15 месяцев, а в ноябре 2019 года TikTok прекратил эту практику, пишет издание.
Речь идёт о MAC-адресах — это идентификатор, позволяющий приложению отслеживать пользователей в интернете без возможности отключить эту функцию, объясняет WSJ.
TikTok скрывал отслеживание с помощью необычного дополнительного слоя шифрования и нарушал политику Google, запрещающую приложениям следить за пользователями, утверждает издание.
Представитель Google сообщил, что компания изучает результаты исследования WSJ, и отказался комментировать уязвимость, позволяющую некоторым приложениям собирать MAC-адреса.
Как пишет издание, около 1% приложений для Android собирают MAC-адреса, согласно исследованию, проведенному в 2018 году AppCensus, занимающейся анализом мобильных приложений.
Федеральная торговая комиссия заявляла, что MAC-адреса считаются личной информацией в соответствии с Законом о защите конфиденциальности детей в интернете, напоминает издание.
- В июле американские власти начали обсуждать возможную блокировку TikTok — приложение собирает данные пользователей и передают китайскому правительству, считает Белый дом.
- 31 июля президент США Дональд Трамп пообещал «немедленно» заблокировать TikTok в стране.
- Чтобы избежать блокировки, материнская компания ByteDance решила продать TikTok американской компании.
- Bloomberg и The New York Times сообщили, что переговоры о сделке с ByteDance ведёт Microsoft. Американская компания подтвердила переговоры.
- Затем WSJ сообщило, что предварительные переговоры также ведёт и Twitter.
Речь идёт о MAC-адресах — это идентификатор, позволяющий приложению отслеживать пользователей в интернете без возможности отключить эту функцию, объясняет WSJ.
Очень смешно, продолжайте наблюдения ;)
Apple собирает отпечатки пальцев а tiktok макадреса:)
Вообще, смешной читать этот пост с учётом того на какую газету он ссылается.
Apple не собирает отпечатки пальцев. Они хранятся в самом устройстве.
Откуда знаешь?
Если за столько времени их еще не слили в сеть - значит, у них их нет
Тикток не нужен.)
Знакомая ситуация: крупные компании как всегда следят ради закона или денег.
Да тут то и следить не чего не нужно. Люди покупают продукцию и дают сами все свои данные. Создали папку, а ее сами люди заполнили.
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