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Соцсети
Лиана Липанова
1272

WSJ: TikTok больше года собирал данные пользователей смартфонов на Android Материал редакции

Речь идёт о MAC-адресах — это идентификатор, позволяющий приложению отслеживать пользователей в интернете.

14 комментариев
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TikTok обошел защиту конфиденциальности в операционной системе Android от Google и собирал уникальные идентификаторы «миллионов» устройств, выяснили аналитики The Wall Street Journal.

Приложение собирало пользовательские данные как минимум 15 месяцев, а в ноябре 2019 года TikTok прекратил эту практику, пишет издание.

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Речь идёт о MAC-адресах — это идентификатор, позволяющий приложению отслеживать пользователей в интернете без возможности отключить эту функцию, объясняет WSJ.

TikTok скрывал отслеживание с помощью необычного дополнительного слоя шифрования и нарушал политику Google, запрещающую приложениям следить за пользователями, утверждает издание.

Представитель Google сообщил, что компания изучает результаты исследования WSJ, и отказался комментировать уязвимость, позволяющую некоторым приложениям собирать MAC-адреса.

Как пишет издание, около 1% приложений для Android собирают MAC-адреса, согласно исследованию, проведенному в 2018 году AppCensus, занимающейся анализом мобильных приложений.

Федеральная торговая комиссия заявляла, что MAC-адреса считаются личной информацией в соответствии с Законом о защите конфиденциальности детей в интернете, напоминает издание.

  • В июле американские власти начали обсуждать возможную блокировку TikTok — приложение собирает данные пользователей и передают китайскому правительству, считает Белый дом.
  • 31 июля президент США Дональд Трамп пообещал «немедленно» заблокировать TikTok в стране.
  • Чтобы избежать блокировки, материнская компания ByteDance решила продать TikTok американской компании.
  • Bloomberg и The New York Times сообщили, что переговоры о сделке с ByteDance ведёт Microsoft. Американская компания подтвердила переговоры.
  • Затем WSJ сообщило, что предварительные переговоры также ведёт и Twitter.

#новость #tiktok #bytedance #google #android #сшапротивtiktok

Лиана Липанова
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14 комментариев
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Anatoly Yudov

7

 Речь идёт о MAC-адресах — это идентификатор, позволяющий приложению отслеживать пользователей в интернете без возможности отключить эту функцию, объясняет WSJ.

Очень смешно, продолжайте наблюдения ;)

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Oleg Oleg

4

Apple собирает отпечатки пальцев а tiktok макадреса:)
Вообще, смешной читать этот пост с учётом того на какую газету он ссылается.

Ответить

Юрий Белоножкин

Oleg
1

Apple не собирает отпечатки пальцев. Они хранятся в самом устройстве.

Ответить

Aleksey Murashko

Юрий
0

Откуда знаешь?

Ответить

Help lawyer

Aleksey
0

Если за столько времени их еще не слили в сеть - значит, у них их нет

Ответить

Trubin 🐜

Юрий
0

Это кто вам там сказал? 

Ответить

Юрий Глотов

Юрий
0

Тикток не собирает мак адрес. Он хранится в самом устройстве.

Ответить

Сергей Рожков

4

Никогда такого не было и вот опять.

Ответить

Sergey Ontime

3

Тикток не нужен.)

Ответить

Александр Иванов

Sergey
2

Не нужОн

Ответить

A.A. Rayskiy

1

А где можно эти данные посмотреть?

Ответить

Сектор Бизнеса

1

В смысле? За нами все это время следят? Такого не может быть...

Ответить

Shad Khoshvagt

0

Знакомая ситуация: крупные компании как всегда следят ради закона или денег.

Ответить

Александр Антипов

Shad
1

Да тут то и следить не чего не нужно. Люди покупают продукцию и дают сами все свои данные. Создали папку, а ее сами люди заполнили. 

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