Это идентификатор, позволяющий приложению отслеживать пользователей в интернете.

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TikTok обошел защиту конфиденциальности в операционной системе Android от Google и собирал уникальные идентификаторы «миллионов» устройств, выяснили аналитики The Wall Street Journal.

Приложение собирало пользовательские данные как минимум 15 месяцев, а в ноябре 2019 года TikTok прекратил эту практику, пишет издание.

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Речь идёт о MAC-адресах — это идентификатор, позволяющий приложению отслеживать пользователей в интернете без возможности отключить эту функцию, объясняет WSJ.

TikTok скрывал отслеживание с помощью необычного дополнительного слоя шифрования и нарушал политику Google, запрещающую приложениям следить за пользователями, утверждает издание.

Представитель Google сообщил, что компания изучает результаты исследования WSJ, и отказался комментировать уязвимость, позволяющую некоторым приложениям собирать MAC-адреса.

Как пишет издание, около 1% приложений для Android собирают MAC-адреса, согласно исследованию, проведенному в 2018 году AppCensus, занимающейся анализом мобильных приложений.

Федеральная торговая комиссия заявляла, что MAC-адреса считаются личной информацией в соответствии с Законом о защите конфиденциальности детей в интернете, напоминает издание.