WSJ: TikTok больше года собирал MAC-адреса пользователей смартфонов на Android Материал редакции
Это идентификатор, позволяющий приложению отслеживать пользователей в интернете.
TikTok обошел защиту конфиденциальности в операционной системе Android от Google и собирал уникальные идентификаторы «миллионов» устройств, выяснили аналитики The Wall Street Journal.
Приложение собирало пользовательские данные как минимум 15 месяцев, а в ноябре 2019 года TikTok прекратил эту практику, пишет издание.
Речь идёт о MAC-адресах — это идентификатор, позволяющий приложению отслеживать пользователей в интернете без возможности отключить эту функцию, объясняет WSJ.
TikTok скрывал отслеживание с помощью необычного дополнительного слоя шифрования и нарушал политику Google, запрещающую приложениям следить за пользователями, утверждает издание.
Представитель Google сообщил, что компания изучает результаты исследования WSJ, и отказался комментировать уязвимость, позволяющую некоторым приложениям собирать MAC-адреса.
Как пишет издание, около 1% приложений для Android собирают MAC-адреса, согласно исследованию, проведенному в 2018 году AppCensus, занимающейся анализом мобильных приложений.
Федеральная торговая комиссия заявляла, что MAC-адреса считаются личной информацией в соответствии с Законом о защите конфиденциальности детей в интернете, напоминает издание.
- В июле американские власти начали обсуждать возможную блокировку TikTok — приложение собирает данные пользователей и передают китайскому правительству, считает Белый дом.
- 31 июля президент США Дональд Трамп пообещал «немедленно» заблокировать TikTok в стране.
- Чтобы избежать блокировки, материнская компания ByteDance решила продать TikTok американской компании.
- Bloomberg и The New York Times сообщили, что переговоры о сделке с ByteDance ведёт Microsoft. Американская компания подтвердила переговоры.
- Затем WSJ сообщило, что предварительные переговоры также ведёт и Twitter.
Речь идёт о MAC-адресах — это идентификатор, позволяющий приложению отслеживать пользователей в интернете без возможности отключить эту функцию, объясняет WSJ.
Очень смешно, продолжайте наблюдения ;)
А что смешного? Мне ни разу не смешно. Это не куки и не айпи, это железо (!) И режим инкогнито в браузере не спасет от нацеленной именно на тебя рекламы 🤪. И смена железа не поможет, так как рекламщики (даже наши, в частности - майл и Яндекс) связывают железо и все айпи и аккаунты. Они не "могут в теории это сделать" они ДЕЛАЮТ ЭТО НА ПРАКТИКЕ (!) 😐
Недавно прочитал на "wi-fi радар" у нас это якобы не персональные данные, но с данными аккаунтов (которые есть у рекламщиков Яндекс и майл) - это уже не просто персональные данные, а досье.
Как раз нацеленная именно на тебя реклама - это и неплохо, если уж я буду видеть рекламу, то пусть это будет нацеленная на меня реклама ;)
Да офигеть какая она нацеленная. Меня уже 3 месяца окучивают рекламой стрип-клуба при том что я там никогда не был. Но они упорно продолжают пихать ее мне. И отписка с тем что она не релевантна, не помогает.) Нахер рекламу.
Ну будешь вместо этого видеть рекламу молокоотсосов или книжек по садоводству, что, будет лучше? )
Нацеленная реклама это хорошо. А вот когда приложение знает где ты физически находишься в любой момент времени - это уже ни разу не круто. Т.е. в идеальном мире где все люди честные и доброжелательные это может и норм, а вот в реальном открывает огромное пространство для абуза. Ты скажешь что при большом желании эту информацию можно получить и так? Можно, только во много раз сложнее, так что если ты не разыскиваемый преступник или не мультимиллионер то никто не будет этим заниматься.
но кроме твоего провайдера и тебя никто не знает твой мак-адрес. да и то, только мак-адрес твоего маршрутизатора с которого ты выходишь в интернет. не думаю, что простейшие настройки безопасности в текущих устройствах позволят какому-то приложению отправить такие данные, да и как они будут в рекламе работать? никто не мешает работодателям тебя "догонять" через свои индентификаторы, которые они тебе присваивают, а не по мак-адресу устройства. таргетинг, например, по первым трём октетам мак-адреса - тоже полнейший бред или, например, таргетинг по OUI или MFG...
Не задумывался зачем ставят фемсоты и бесплатные точки доступа wi-fi?))
Что именно смешно?
Что авторы не знают и не понимают, что такое MAC-адреса, но при этом делают серьёзное озабоченное лицо.
По вашей цитате понятно что они не понимают?
Можно больше инфо?, интересно почему вы так считаете.
MAC-адрес - это физический адрес сетевого устройства, он придуман, разумеется, не для того, чтобы за кем-то следить, а чтобы понимать, какие пакеты, прилетевшие через сетевой порт, предназначены тебе, а какие нет. При передаче данных по ip-сетям он не передаётся дальше первого же роутера.
Технически, если приложение запоминает мак-адрес, оно может в следующий раз сделать вывод, что запущено на том же устройстве, или что устройство сменилось. Оно может так же как-то связать тот факт, что какой-то авторизованный пользователь пользуется вот этим устройством. Однако идентифицировать пользователя по маку нельзя, только устройство.
Более того, если тикток сопоставил мак-адрес с пользователем, это никак не поможет ему идентифицировать пользователя, например, на веб-сайте или ещё где-то, потому что мак, как я уже говорил, за пределы локальной сети не выходит, и за пределами собственного приложения тиктока нигде это сопоставление уже не получится применить.
Есть и другие узкие места. Мак-адрес, конечно же, тоже можно менять. В мобильных телефонах это ограничено софтом, но если у тебя рут, то никаких проблем это не представляет. На десктопных и серверных операционках это совершенно банальная настройка, мак-адрес можно менять сколько угодно.
Это понятно, они чего-то там нахачили и получили эту инфу. Вопрос только в том, что это им дало, и зачем столько паники вокруг этой довольно бесполезной информации.
Понятно, почему это не нравится Гуглу - ему нравится, когда они сами имеют такие данные, а простые ребята сосут лапу в лесу. Но для пользователя всё это вообще ничего не значит.
Впрочем, в США там сейчас особая история насчёт Тиктока и Китая вообще, любой чих сразу раздувают до невероятных размеров. Майкрософт купит его, и сразу окажется, что отличное приложение, ни капельки не шпионское, совершенно безопасное.
Вы серьезно?) Приложение запрашивает мак-адрес устройства, и в привязке к авторизации в акке передавал эти сведения в зашифрованном виде на сервера. Таким образом, тикток собирал сведения об мак-акдресах всех устройств взаимодействовавших с тиктоком под определенным акком. Классифицировал данные о пересекающихся акк на одинаковых мак адресах. И тд. Ну и тд
Ну и что это ему дало, можете пояснить? Кроме того, что, приложение тикток может предположить, кто вы, ещё до того, как вы в нём авторизуетесь? (тут ещё надо понимать, что юзер один раз авторизовывается и потом всегда при запуске приложения сразу идентифицирован по логину-паролю).
Можно ещё сделать вывод, что юзер пользуется разными устройствами для входа в тикток, и на этом всё.
Точная реклама стоит дорого.
Борьба с накрутками.
Точная выдача
Я ещё раз повторю свои соображения: в приложении Тикток юзер всегда залогинен. Без логина это просто форма входа и всё.
Если юзер залогинился, то он уже однозначно идентифицировал себя и без этих глупых выкрутасов. Если он ещё не залогинился, то он видит только форму входа (или ради рекламы перед формой авторизации все делается?).
За пределами приложения тиктока или приложений сателлитов (а есть ли такие вообще?) эта информация бесполезна.
Господи, ну неужто такое понятие как мультиакк на одном устройстве и все что вокруг этого - надо объяснять?
Объясните.
В тиктоке не важно, сколько у вас подписчиков. Важно количество просмотров видео, лайков и комментариев, а также длительность просмотра роликов. Если у блогера миллион подписчиков, а видео набирают по тысяче просмотров, это плохо. ТикТок ненавидит накрутки. Вычисляются они очень быстро, за них можно получить теневой бан аккаунта.
Не догадываешься: как создать накрутки?) Ну и как их вычислить?)
Так если стоит задача собрать робота, который под видом тысяч фальшивых аккаунтов делает просмотры, то нет никаких проблем в том, чтобы снабдить его сетевым устройством, которое будет постоянно менять мак-адрес. Это не что-то намертво вшитое в железку, это просто настройка, которая заблокирована для изменения в телефонах без рута.
Сотовые операторы с радостью купят досье на интересы с привязкой к мак адресу вашего мобильного) рекламы не оберешься)
При соединении 4G мак-адрес будет другой, и кажется там он вообще динамический, хотя я не специалист по сотовой связи. Через всякие вайфаи дальше точки доступа мак-адрес опять же не уйдет. Поэтому это досье может пригодиться для очень экзотической таргетированной рекламы, которая сканирует подключенные устройства к публичному вайфаю и всё.
Все понятно. Ваши представления не соответствуют фактической ситуации.
Вам надо просто получить больше знаний
Apple собирает отпечатки пальцев а tiktok макадреса:)
Вообще, смешной читать этот пост с учётом того на какую газету он ссылается.
Apple не собирает отпечатки пальцев. Они хранятся в самом устройстве.
Откуда знаешь?
Если за столько времени их еще не слили в сеть - значит, у них их нет
Тикток не собирает мак адрес. Он хранится в самом устройстве.
Тикток не нужен.)
Никогда такого не было и вот опять.
А где можно эти данные посмотреть?
У вас есть связи в китайской контрразведке?
У меня есть аккаунт в тикток, значит у китайской разведки есть связь со мной :)
Вас понял, запишите видео с призывом освободить уйгуров и езжайте на границу. Вам передадут полный список МАС-адресов, а вас самого передадут под суд
Боюсь мне тогда понадобится помощь адвоката
ТикТок еще и контент пользователей хранит, в котором они делают видео самих себя.
А значит - может идентифицировать пользователей по нику и фото/видео
Запретить нимедленна!
Тик ток это зло. Правильно что заблочили.
А тренды Ютуба - это вот прям цитадель добра и разума. Про огромную выгребную яму под названием "Твиттер" вообще молчу. Давайте тоже всё это заблочим.
Знакомая ситуация: крупные компании как всегда следят ради закона или денег.
Да тут то и следить не чего не нужно. Люди покупают продукцию и дают сами все свои данные. Создали папку, а ее сами люди заполнили.
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