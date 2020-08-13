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Соцсети
Лиана Липанова
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TechCrunch: владелец Jio Platforms обсуждает покупку бизнеса TikTok в Индии, где соцсеть заблокирована Материал редакции

Инвестиции Reliance помогут убедить индийское правительство разблокировать приложение, рассчитывают стороны.

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Китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, в конце июля начала переговоры с индийской Reliance Industries о покупке подразделения сервиса в стране, сообщает TechCrunch со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника. В Индии TikTok запрещен с 29 июня из-за геополитических разногласий c Китаем.

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Стороны пока не заключили сделку. Бизнес TikTok в Индии оценивается более чем в $3 млрд, говорит один из собеседников издания. Стороны рассчитывают, что инвестиции Reliance помогут убедить индийское правительство разблокировать приложение, говорят источники.

В ByteDance не ответили на запрос. Представитель Reliance отказался от комментариев.

Индия была крупнейшим рынком для TikTok за пределами Китая с аудиторией в более чем 200 млн пользователей, напоминает издание. Около 30% из 2 млрд скачиваний приложения на апрель 2020 года пришлись на Индию, следует из данных Sensor Tower.

В Индии работает около 2000 сотрудников ByteDance, пишет TechCrunch. Китайская компания пытается удержать ключевых сотрудников в стране, утверждает издание. По словам источников, в начале августа из компании уже ушли несколько высококвалифицированных топ-менеджеров. ByteDance заверила сотрудников, что не собирается сокращать штат и ведёт переговоры с индийским правительством, отмечает TechCrunch.

Индийская Reliance также управляет телекоммуникационным предприятием Jio Platforms. За четыре года существования Jio набрала аудиторию в 400 млн пользователей. Среди инвесторов компании — Facebook, Google и другие.

#новость #tiktok #bytedance #reliance #jio

Лиана Липанова
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Американцы в лоб пошли, индусы действуют хитрее.
Под геополитическим соусом отхапают норм кусок тиктока.

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Индусы, которые на 18+% принадлежат тем же американцам)

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Рейдеры. Что там, что там.

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