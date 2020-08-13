Пока она работает только внутри самой соцсети — например, можно поддержать блогеров.

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Facebook подключила своей платёжный сервис Facebook Pay для россиян, на обновление обратил внимание Telegram-канал Gurov Digital.

С помощью Facebook Pay можно оплачивать покупки в продуктах компании: Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp. В описании сервиса указано, что с его помощью можно отправлять и получать деньги, оплачивать игры, покупать билеты, делать пожертвования и так далее.

Раздел с настройками Facebook Pay

К Facebook Pay можно привязать банковскую карту или PayPal — для этого нужно ввести данные карты или счёта в сервисе. Также есть возможность выбрать валюту — по умолчанию установлен российский рубль.

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Gurov Digital утверждает, что сервис работает с картами Mastercard и Visa, а для пожертвований можно использовать «Звёзды Facebook» — виртуальную валюту соцсети, например, для поддержки блогеров.

Будет ли компания брать комиссии при оплате покупок и поддерживать иностранную валюту, неизвестно. На момент публикации заметки представитель Facebook не предоставил комментариев.