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Павел Дуров сообщил о задержке появления видеозвонков в iOS-версии Telegram — всё из-за App Store Материал редакции
Обновление должно было выйти 14 августа, но «Apple не потратила несколько минут на его проверку».
Обновление iOS-приложения Telegram, в котором появятся видеозвонки, должно было выйти 14 августа — в день рождения мессенджера, но задерживается из-за медленной проверки App Store. Об этом написал основатель Telegram Павел Дуров в ответ на вопрос пользователя в Twitter.
«Единственная причина, по которой вы не можете загрузить обновленную версию, — это то, что Apple не потратила несколько минут на её проверку. Мы отправили им приложение на проверку несколько дней назад», — написал Дуров.
- Telegram анонсировал безопасные групповые видеозвонки в мессенджере в апреле 2020 года. Компания сообщила, что они появятся в 2020 году. В бета-версии для iOS пользователи заметили функцию в июне.
- Павел Дуров, как и другие разработчики, неоднократно критиковал Apple за «монополию» App Store на рынке приложений. В частности, он обвинял компанию в том, что она сдерживает инновации.
- В конце июля Telegram подал в ЕС жалобу на App Store и потребовал разрешить пользователям загружать приложения вне магазина Apple.
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Сергей Ругов
Ну все, это была последняя капля! Теперь я ненавижу монополистов Apple и отказываюсь пользоваться их продукцией! Как можно так сдерживать инновации?!
Роман ЛебедевСергей
Даже минуту не потратили!
Исмаил Умаров
Замечаю не здоровую заинтересованность сторонних разработчиков в том, чтобы загружать в iphone приложения мимо модерации Apple, которая как раз и защищает от вирусов, троянов и тд.
Я за конкурентный рынок и против монополий, но такая перспектива совсем не радует меня.
Dmitrii BugrovИсмаил
Странно, что все говорят нельзя, но несколько раз ставил с сайта, нужно было потом идти в настройки и подписывать это приложение нажав кнопку «Подписать».
Возможность есть выходит.
Andre MacarenoDmitrii
просто таким подходом установка временная: неделя, если нет членства в дев программе и вроде год, если есть
Dmitrii BugrovAndre
От разработчика зависит как я понял
Скока будет п
Продлевать профиль
Aleksey MurashkoИсмаил
Похоже на вылизанный комментарий бота.
George Khromchenko
Ну охренеть, Apple внезапно несколько дней проверяет. Никогда такого не было.
Francis R. WilkeуGeorge
судя по всему Павел решил обвинить Эппл в том, что не удосужился подать на модерацию заранее
Roman Platonov
Сейчас у всех из-за короны модерация проходит дольше, но для Паши лишь бы повод для пиара.
И понятно что это очередной камень в огород Apple по поводу невозможности установить приложения без App Store.
Но кому из пользователей эпл вообще нужно на айфон или планшет установка прил не из стора?? Все уже к сторам привыкли и большенство потребностей спокойно закрывают всем, что есть в сторах.
Лучезарный Смех
День когда Паша превратился в пиздобола и подмахивателя
Евгений РазмановЛучезарный
...давно прошёл.
Peter Dmitrienko
Плохому танцору…
Евгений ПетровPeter
яблочки мешают
Илья Посаженников
Наверное, не могут проверить, что будут показывать в видеозвонках.
Семен Рыбаков
Ну что Паша, затянул потуже пояса, эпл еще не скоро выкатит апдейт
Artem Petrenkov
А в Гуглплее уже выложил?
Dan GrigoryevArtem
Нет. Вот и загадка - почему адекватные люди (с Андроидом) страдают из-за безумия яблочников
Artem PetrenkovDan
Ох уж эти яблочники, мешают Дурову выкладывать Телеграм для Андроида.
Евгений ПетровArtem
Теперь да
sardelkinArtem
да
Ян
Вот он душит,новый Шамаич
Игорь Крафт
Эх Дуров, Дуров ... Фикальный адькогольный синдром , маркетинг твоих звонков на весь мир за даром уже проходит ...скряга
Sergey Grischyov
Так и представляю себе сцену, когда у Дурова в интимной ситуации что-то пошло не по плану и он будет перед девушкой оправдываться точно так же: «App Store и лично Тим Кук несут ответственность за то, что у меня не встал!»
Bobo Momo
Вообще не понимаю, что приложения из стран вражеских США делают в АпСторе.
Mark Rapida GromovBobo
А из какой страны телега?
Штуки из труб
То есть несколько лет не запускать видеозвонки - это норм для Telegram, а пару дней проверять приложение - это ай-я-яй. Так себе инфоповод.
Andre Macareno
Ох уж этот Паша-манипулятор