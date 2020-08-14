Обновление должно было выйти 14 августа, но «Apple не потратила несколько минут на его проверку».

Обновление iOS-приложения Telegram, в котором появятся видеозвонки, должно было выйти 14 августа — в день рождения мессенджера, но задерживается из-за медленной проверки App Store. Об этом написал основатель Telegram Павел Дуров в ответ на вопрос пользователя в Twitter.

Pavel Durov @durov @mpatrocinioA @FortniteGame The @telegram update with videocalls is supposed to go live today, on the 7th birthday of the app. The only reason you are unable to download the updated version is Apple's failure to take a few minutes to review it. We sent them the app for review a few days ago.

«Единственная причина, по которой вы не можете загрузить обновленную версию, — это то, что Apple не потратила несколько минут на её проверку. Мы отправили им приложение на проверку несколько дней назад», — написал Дуров.