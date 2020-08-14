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Татьяна Боброва
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Павел Дуров сообщил о задержке появления видеозвонков в iOS-версии Telegram — всё из-за App Store Материал редакции

Обновление должно было выйти 14 августа, но «Apple не потратила несколько минут на его проверку».

Обновление iOS-приложения Telegram, в котором появятся видеозвонки, должно было выйти 14 августа — в день рождения мессенджера, но задерживается из-за медленной проверки App Store. Об этом написал основатель Telegram Павел Дуров в ответ на вопрос пользователя в Twitter.

Pavel Durov @durov
@mpatrocinioA @FortniteGame The @telegram update with videocalls is supposed to go live today, on the 7th birthday of the app. The only reason you are unable to download the updated version is Apple's failure to take a few minutes to review it. We sent them the app for review a few days ago.

«Единственная причина, по которой вы не можете загрузить обновленную версию, — это то, что Apple не потратила несколько минут на её проверку. Мы отправили им приложение на проверку несколько дней назад», — написал Дуров.

  • Telegram анонсировал безопасные групповые видеозвонки в мессенджере в апреле 2020 года. Компания сообщила, что они появятся в 2020 году. В бета-версии для iOS пользователи заметили функцию в июне.
  • Павел Дуров, как и другие разработчики, неоднократно критиковал Apple за «монополию» App Store на рынке приложений. В частности, он обвинял компанию в том, что она сдерживает инновации.
  • В конце июля Telegram подал в ЕС жалобу на App Store и потребовал разрешить пользователям загружать приложения вне магазина Apple.

#новость #telegram #apple

Татьяна Боброва
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28 комментариев
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Сергей Ругов

26

Ну все, это была последняя капля! Теперь я ненавижу монополистов Apple и отказываюсь пользоваться их продукцией! Как можно так сдерживать инновации?!

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Роман Лебедев

Сергей
11

Даже минуту не потратили!

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Исмаил Умаров

18

Замечаю не здоровую заинтересованность сторонних разработчиков в том, чтобы загружать в iphone приложения мимо модерации Apple, которая как раз и защищает от вирусов, троянов и тд.

Я за конкурентный рынок и против монополий, но такая перспектива совсем не радует меня.

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Dmitrii Bugrov

Исмаил
0

Странно, что все говорят нельзя, но несколько раз ставил с сайта, нужно было потом идти в настройки и подписывать это приложение нажав кнопку «Подписать».

Возможность есть выходит.

Ответить

Andre Macareno

Dmitrii
0

просто таким подходом установка временная: неделя, если нет членства в дев программе и вроде год, если есть

Ответить

Dmitrii Bugrov

Andre
0

От разработчика зависит как я понял
Скока будет п
Продлевать профиль

Вы можете устанавливать приложения без App…
В последнее время в нашем Telegram-чате все чаще пишут с вопросами о так называемых «бесплатных…
www.google.com
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Aleksey Murashko

Исмаил
0

Похоже на вылизанный комментарий бота.

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George Khromchenko

17

Ну охренеть, Apple внезапно несколько дней проверяет. Никогда такого не было.

Ответить

Francis R. Wilkeу

George
0

судя по всему Павел решил обвинить Эппл в том, что не удосужился подать на модерацию заранее

Ответить

Roman Platonov

10

Сейчас у всех из-за короны модерация проходит дольше, но для Паши лишь бы повод для пиара.
И понятно что это очередной камень в огород Apple по поводу невозможности установить приложения без App Store.
Но кому из пользователей эпл вообще нужно на айфон или планшет установка прил не из стора?? Все уже к сторам привыкли и большенство потребностей спокойно закрывают всем, что есть в сторах.

Ответить

Лучезарный Смех

2

День когда Паша превратился в пиздобола и подмахивателя

Ответить

Евгений Разманов

Лучезарный
14

...давно прошёл.

Ответить

Peter Dmitrienko

3

Плохому танцору…

Ответить

Евгений Петров

Peter
8

яблочки мешают

Ответить

Илья Посаженников

5

Наверное, не могут проверить, что будут показывать в видеозвонках.

Ответить

Семен Рыбаков

3

Ну что Паша, затянул потуже пояса, эпл еще не скоро выкатит апдейт

Ответить

Artem Petrenkov

1

А в Гуглплее уже выложил?

Ответить

Dan Grigoryev

Artem
1

Нет. Вот и загадка - почему адекватные люди (с Андроидом) страдают из-за безумия яблочников

Ответить

Artem Petrenkov

Dan
6

Ох уж эти яблочники, мешают Дурову выкладывать Телеграм для Андроида.

Ответить

Евгений Петров

Artem
0

Теперь да

Ответить

sardelkin

Artem
0

да

Ответить

Ян

2

Вот он душит,новый Шамаич

Ответить

Игорь Крафт

–4

Эх Дуров, Дуров ... Фикальный адькогольный синдром , маркетинг твоих звонков на весь мир за даром уже проходит ...скряга

Ответить

Sergey Grischyov

–5

Так и представляю себе сцену, когда у Дурова в интимной ситуации что-то пошло не по плану и он будет перед девушкой оправдываться точно так же: «App Store и лично Тим Кук несут ответственность за то, что у меня не встал!»

Ответить

Bobo Momo

0

Вообще не понимаю, что приложения из стран вражеских США делают в АпСторе.

Ответить

Mark Rapida Gromov

Bobo
0

А из какой страны телега?

Ответить

Штуки из труб

0

То есть несколько лет не запускать видеозвонки - это норм для Telegram, а пару дней проверять приложение - это ай-я-яй. Так себе инфоповод.

Ответить

Andre Macareno

0

Ох уж этот Паша-манипулятор

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